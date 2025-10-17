NATO vyjednává pravidla, která umožní sestřelení ruských letadel
17. 10. 2025
Podle zdroje listu The Telegraph se při rozhodování o zničení stíhačky navrhuje zaměřit se na přítomnost raket pro údery na pozemní cíle na palubě a také na trajektorii letu letadla. Také vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grinkevich navrhl vytvoření jednotného systému protivzdušné a protiraketové obrany s cílem eliminovat "národní výhrady" – omezení uvalená jednotlivými členskými zeměmi na použití jejich zbraní.
Probíhající jednání jsou zaměřena na vytvoření jednotného souboru pravidel pro boj s nepřátelským letectvem. Šéfové obrany chtějí, aby se ruská letadla nesoucí pozemní rakety nad spojeneckým vzdušným prostorem stala možnými cíli.
Ministři obrany o těchto plánech diskutovali na zasedání NATO 15. října, protože Evropa čelí rostoucím hrozbám ze strany ruských letadel a dronů. Lídři NATO, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, jsou pro sestřelení ruských letadel, která narušují vzdušný prostor NATO. Některé členské státy se však obávají, že tvrdší postoj by mohl vyprovokovat konflikt s Ruskou federací.
Na konci září zástupci zemí NATO varovali Moskvu před svou připraveností sestřelit ruská letadla narušující jejich vzdušný prostor. Šéfové ambasád Velké Británie, Německa a Francie poznamenali, že Rusko záměrně narušuje vzdušné hranice bojovými letadly a drony. Na to podle zdroje Bloombergu zástupce ruského ministerstva zahraničí řekl, že takové případy jsou "reakcí na ukrajinské útoky na Krym", což "by nebylo možné bez podpory NATO".
Moskva zároveň oficiálně popírá svou účast na takových incidentech. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov označil výzvy k sestřelení ruských letadel za nezodpovědné a také varoval před "nebezpečnými" důsledky takových akcí.
19. září Estonsko uvedlo, že ruské stíhačky MiG-31 vletěly do jeho vzdušného prostoru a zůstaly v něm 12 minut. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že letadla letěla z Karélie na letiště v Kaliningradské oblasti. Během letu se neodchýlila od dohodnuté vzdušné dráhy a nenarušila estonský vzdušný prostor, tvrdily ruské vojenské zdroje.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse