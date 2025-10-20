Zelenskyj požaduje více amerických protivzdušných systémů Patriot poté, co se Trump opět postavil na stranu Putina
20. 10. 2025
Ukrajinský prezident je připraven se připojit k summitu Putina a Trumpa a žádá o další protiletadlové baterie, které budou zaplaceny ze zmrazených ruských aktiv
Trump po setkání se Zelenským navrhuje rozdělit ukrajinský Donbas, aby ukončil válku
Volodymyr Zelenskyj vyzval k dodání dalších 25 protiletadlových baterií Patriot z USA uprostřed rychle eskalujícího leteckého konfliktu s Ruskem, poté co se ukázalo, že Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy.
Ukrajinský prezident dodal, že by byl připraven se připojit k Vladimíru Putinovi a Trumpovi na jejich summitu v Maďarsku, pokud by byl pozván.
O víkendu se objevily zprávy, že Trump během bouřlivé schůzky v Bílém domě v pátek soukromě naléhal na Zelenského, aby přijal ruské podmínky pro ukončení války na Ukrajině, a varoval, že Putin řekl, že Ukrajinu „zničí“, pokud s nimi nesouhlasí.
Podle Financial Times se schůzka občas zvrhla v „hádku“, při které Trump „neustále nadával“.
Trump říká, že ukrajinský Donbas by měl být „odříznut tak, jak je“, aby skončila válka s Ruskem – video
Po rozhovorech s Trumpem a americkými výrobci zbraní Zelenskyj v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina potřebuje 25 protiletadlových baterií Patriot a že k jejich nákupu by měly být použity zmrazené ruské aktiva na Západě.
Ukrajina již disponuje některými protiletadlovými raketami Patriot, ale nestačí k ochraně většiny jejích velkých měst nebo energetické infrastruktury, které se s blížící se zimou opět staly terčem silných ruských útoků.
Dva telefonáty Zelenského s Trumpem a osobní setkání ve Washingtonu minulý týden vzbudily naději, že Washington by mohl být na pokraji dodání dálkových řízených střel Tomahawk na Ukrajinu. V posledních dnech však vyšlo najevo, že americký prezident po dvouhodinovém telefonátu s Putinem v pátek odpoledne opět provedl náhlý obrat.
Poté, co pozval Putina na summit v Maďarsku, se Trump v neděli vrátil ke svému stanovisku, že Rusko by mělo být odměněno za svou nelegální agresivní válku proti Ukrajině tím, že Kyjev postoupí velkou část svého suverénního území.
Podle dvou osob, které byly informovány o diskusi, Trump v zákulisí tlačil na Zelenského, aby Rusku postoupil rozsáhlá území, sdělily agentuře Reuters. „Ať to zůstane tak, jak to je,“ řekl Trump novinářům v neděli v Air Force One. „Teď je to rozdělené,“ řekl a dodal, že to „můžete nechat tak, jak to je“.
„Ale Putin musí nějakým způsobem jednat tak, aby Trump neudělal žádné tvrdé kroky; to je jeho cíl. A daří se mu to.“
V komentáři k místu konání setkání Trumpa s Putinem a své touze se ho zúčastnit Zelenskyj také naznačil, že Budapešť je problematickým místem. „Pokud budu pozván do Budapešti – pokud se bude jednat o pozvání ve formátu, kdy se setkáme ve třech prezident Trump se setká s Putinem a prezident Trump se setká se mnou – pak se v té či oné formě dohodneme.“
Ukrajinský prezident však kritizoval volbu Maďarska, které má napjaté vztahy s Kyjevem a je považováno za člena EU nejvíce sympatizujícího s Kremlem.
„Nevěřím, že premiér, který Ukrajinu všude blokuje, může pro Ukrajince udělat něco pozitivního nebo dokonce poskytnout vyvážený příspěvek,“ řekl Zelenskyj s odkazem na maďarského lídra Viktora Orbána.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že Putin by měl přijet do Evropy pouze v případě, že podepíše bezpodmínečné příměří s Ukrajinou.
