Channel 4 News: Podle Američanů to pokračuje s příměřím mezi Izraelem a Hamásem zdárně
22. 10. 2025
J.D. Vance v Izraeli: Neexistuje žádný termín, do kdy musí Hamás odzbrojit. Neexistuje žádný termín, do kdy musí Hamás vrátit ostatky izraelských rukojmí, kteří zemřeli nebo byli zabiti v Gaze
Moderátor, Channel 4 News, úterý 21. října 2025, 19 hodin: Americký viceprezident JD Vance prohlásil, že křehké příměří v Gaze probíhá lépe, než očekával. Vance, který je na návštěvě v Izraeli, trval na tom, že příměří je na velmi dobré úrovni. A právě se objevila zpráva, že do Izraele bylo vysláno malé množství britských vojáků, aby podpořili úsilí USA o monitorování tohoto příměří. Pojďme se nyní obrátit na naši mezinárodní redaktorku Lindsay Hilsumovou, která je v Jeruzalémě. Řekněte nám něco o britských vojácích a o tom, co dělají.
Reportérka: Nejedná se o britské vojáky v terénu, ale o pozorovatele, kteří sledují obrazovky a situaci uvnitř Izraele a monitorují příměří v Gaze. Britové budou nyní součástí amerického civilně-vojenského koordinačního centra.
Dnes přijel do Izraele americký viceprezident J.D. Vance a vydal se do této oblasti, kde již působí 200 amerických vojáků. Ale to je ta snadnější část na této straně hranice. Zněl velmi optimisticky, a to nejen ohledně příměří, ale i ohledně mezinárodních sil uvnitř Gazy. Hovoří se však o různých zemích, které by mohly poskytnout vojáky, jako Indonésie, Spojené arabské emiráty, Egypt, Turecko nebo Ázerbájdžán.
Všechny tyto země mluví různými jazyky. Jsou jejich výstroje kompatibilní? Jaký je jejich mandát? Pod jakou záštitou budou operovat? Jak se jim podaří fungovat jako jednotná síla? A očekává se od nich, že budou bojovat proti Hamásu jménem Izraele? To ale nechtějí. To ukazuje, kolik věcí je ještě třeba vyřešit. Pokud jde o stabilizační síly, zdá se, že neexistuje žádná jasná představa o tom, jak by se Gaza měla spravovat.
Jak bude vypadat konečná autorita v Gaze? Na tuto otázku neznám odpověď. A myslím si, že na tom, co tito lidé udělali, je skvělé a úžasné to, že vytváříme strukturu správy, která je velmi flexibilní vzhledem k tomu, co se v budoucnu stane na místě. Pokud se dostaneme do bodu, kdy budeme diskutovat o tom, jaká přesně bude dlouhodobá struktura správy v Gaze, pak si můžeme pogratulovat. To je velmi dobrý problém, ale nebudu předjímat tento problém, dokud ho skutečně nemáme.
Moderátor: A Lindsay, než to všechno budeme mít, jak pevné je příměří?
Reportérka: Myslím, že Američané vyvíjejí značný tlak na premiéra Netanjahua, aby dodržoval toto příměří, protože chtějí, aby trvalo. A dnes jsme od JD Vance dostali dva signály. Řekl, že neexistuje žádný termín, do kdy musí Hamás odzbrojit. A řekl, že neexistuje žádný termín, do kdy musí vrátit ostatky izraelských rukojmí, kteří zemřeli nebo byli zabiti v Gaze. Mnozí z nich jsou pod zřícenými, zničenými budovami. A tak si myslím, že existuje tlak. Myslím, že to vydrží, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Mír ještě nenastal.
