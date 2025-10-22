Lavrov a Rubio se nedohodli na schůzce, na níž by se diskutovalo o agendě summitu Trump-Putin
22. 10. 2025
Očekávané setkání mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem "bylo prozatím odloženo".
Rubio a Lavrov měli vést rozhovory v rámci příprav na summit amerických a ruských prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti. Nicméně nyní, jak poznamenává CNN, může být organizace bezprostředního setkání mezi vůdci obou zemí "ohrožena".
Podle zdrojů kanálu se den předtím během telefonického rozhovoru mezi Lavrovem a Rubiem ukázalo, že Moskva a Washington mají "odlišná očekávání" ohledně možného konce války na Ukrajině. Zejména americká strana má dojem, že Moskva nezměnila svůj předchozí postoj a nehodlá ustoupit od maximalistických požadavků. V tomto ohledu je nepravděpodobné, že by Rubio doporučil uspořádat příští týden schůzku mezi prezidenty Spojených států a Ruské federace, ale v nadcházejících dnech by mohl s Lavrovem znovu hovořit.
Podle oficiálního prohlášení ministerstva zahraničí Rubio během telefonátu s Lavrovem "zdůraznil význam nadcházejících kontaktů jako příležitosti pro Moskvu a Washington ke spolupráci při podpoře dlouhodobého urovnání války mezi Ruskem a Ukrajinou v souladu s vizí prezidenta Trumpa". Ruské ministerstvo zahraničí na oplátku označilo rozhovor za "konstruktivní" a poznamenalo, že strany diskutovaly o "možných konkrétních krocích v zájmu implementace dohod", kterých bylo dosaženo během telefonických rozhovorů mezi Putinem a Trumpem 16. října.
Prezidenti Spojených států a Ruské federace se již dříve dohodli na osobním setkání v Budapešti. Šéf Bílého domu řekl, že summit se bude konat "poměrně brzy", do dvou týdnů. Kreml také nevyloučil, že by se jednání mohla uskutečnit "během dvou týdnů nebo o něco později". Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov zároveň poznamenal, že "konzistence ruského postoje" ohledně konce války "se nemění".
Trump varoval, že pokud mír mezi Ruskem a Ukrajinou selže, "mnozí zaplatí vysokou cenu". Po posledním rozhovoru s Putinem navrhl, aby se Moskva a Kyjev zastavily na současné frontové linii a "dohodly se na něčem později". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také poznamenal, že abychom zastavili válku, "musíme zůstat tam, kde jsme". Kreml však zdůraznil, že "nějaká možnost zmrazení tohoto konfliktu" by Rusku nevyhovovala, protože pro Moskvu je důležité "dosáhnout svých cílů, které jsou všem dobře známy".
