Izraelský Kneset prosazoval návrh zákona o anexi Západního břehu během návštěvy amerického viceprezidenta Vance
23. 10. 2025
Izraelský Kneset ve středu postoupil návrh zákona o anexi Izraelem okupovaného Západního břehu během návštěvy amerického viceprezidenta JD Vance v Izraeli, upozorňuje na webu Antiwar Dave DeCamp.
Podle deníku Haaretz prošel návrh zákona o anexi palestinského území předběžným hlasováním v poměru 25:24 a aby se stal zákonem, musí projít ještě třemi dalšími hlasováními. Proti tomuto kroku se postavila většina členů strany Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, která hlasování odsoudila jako „trik opozice s cílem poškodit naše vztahy se Spojenými státy“.
Návrh zákona předložily a podpořily krajně pravicové strany, včetně Židovské síly a Náboženského sionismu, které jsou součástí Netanjahuovy koaliční vlády. Pouze jeden poslanec Likudu, Yuli Edelstein, se od své strany odklonil a návrh zákona podpořil.
Netanjahu a jeho strana Likud jsou sice odhodlanými zastánci rozšiřování nelegálních židovských osad a doufají, že nakonec anektují Západní břeh, ale zároveň se snaží udržovat dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Prezident Trump nedávno prohlásil, že „nedovolí“ Izraeli anektovat Západní břeh.
Předkladatel návrhu zákona, izraelský poslanec Avi Maoz ze strany Noam, která má v Knesetu pouze jedno křeslo, byl součástí Netanjahuovy vlády, než ji na začátku tohoto roku opustil.
„Svatý, požehnaný buď, dal izraelskému lidu zemi Izrael. Osídlení země Izrael je vykoupením a národním oživením, osídlení je to, co způsobuje, že země Izrael vzkvétá po dvou tisících letech exilu,“ řekl ostatním poslancům před hlasováním, jak uvedl web Times of Israel.
„Uplatněním suverenity nad Judeou a Samaří (Západním břehem) provádíme revizi, která je již dlouho potřebná. Vzhledem k tomu, že vláda váhá, je naší povinností jako členů Knessetu to udělat,“ dodal Maoz.
Knesset ve středu předložil druhý návrh zákona, který by formálně anektoval Ma'ale Adumim, velkou osadu na Západním břehu s přibližně 40 000 obyvateli. Tento návrh zákona získal podporu středových opozičních stran a byl schválen poměrem hlasů 32:9.
Izraelská vláda má ve zvyku oznamovat nové plány na výstavbu izraelských osad a zabírání půdy na Západním břehu v době, kdy zemi navštěvují američtí představitelé. Ačkoli prezident Trump prohlásil, že je proti anexi, jeho administrativa silně podporuje plány vlády na významné rozšíření osad.
Celý text v angličtině ZDE
