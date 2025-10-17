Zachránili pověst Čechů?
17. 10. 2025
Ve světle včerejší opravdu zběsilé výzvy proti akademickému senátu FAMU, která vstoupí do historie jako nejumatlanější rasistický pamflet, jsem opravdu moc rád, že tu existuje akademická komunita, která není lhostejná k násilí všeho druhu, píše Yasar Abu Ghosh:
“Akademici a akademičky sdružení v Iniciativě za kritickou akademii (IZKA) vyjadřují podporu studujícím, kteří 6. října 2025 na dvaceti devíti fakultách českých vysokých škol protestovali proti izraelskému násilí v Gaze a poukazovali na spoluvinu západních institucí včetně českých univerzit. Vyvěšení transparentů i požadavky, které studující formulovali, považujeme za zcela legitimní. Vysoké školy by se jimi měly začít s plnou vážností zaobírat. Jsme znepokojeni zprávami o výhrůžkách disciplinárními postihy a o nátlaku na studující, aby protestní akce nepořádali.
Navzdory podobnosti s pietním shromážděním pořádaným IZKA 1. října na pěti českých univerzitách („V Gaze semestr nezačíná“) proběhly studentské akce autonomně. Je ale zřejmé, že množství občanských i akademických iniciativ, které se v tomto smyslu nezávisle na sobě vyjadřují, dokazuje naléhavost problému.
Domníváme se, že akce studujících čelily zavádějícímu mediálnímu rámování, které je posouvalo o den později, a vytvářelo tak manipulativní představu, že jde o oslavu terorismu. Smyslem studentských akcí však byl výraz solidarity. Palestinci a Palestinky již dva roky čelí izraelskému postupu, který řada odborníků a odbornic a nyní i OSN klasifikují jako genocidní. Jsme přesvědčeni, že nejsou dny, kdy by bylo nevhodné vyvěsit vlajku národa, který čelí masovému kolektivnímu násilí.
V souvislosti se zprávami o potírání studentské aktivity a disciplinaci jednotlivců i skupin zapojených do protestních akcí považujeme za důležité zdůraznit, že k univerzitám patří péče o jejich hodnoty, včetně obrany humanistického postoje. Univerzita je součástí veřejného prostoru a veřejným prostorem svého druhu. Ze své podstaty nemůže být apolitická. V řadě univerzitních prostor se i proto v minulých letech manifestovala solidarita s oběťmi násilí v Ukrajině či Izraeli. Je pochopitelné a oceněníhodné, že studující v Česku rozvíjí své akademické občanství aktivním zájmem o situaci v Palestině.
Současné příměří mezi Izraelem a Hamásem, propouštění rukojmích a zahájení stahování izraelské armády z pozic v Gaze vnímáme jako výsledky mezinárodního tlaku, k němuž nemalou měrou přispěly právě protestní akce a občanský aktivismus.
V případě disciplinárních nebo jiných represivních postupů ze strany univerzit nebo fakult vůči studujícím nabízíme podporu jednotlivcům i skupinám ve smyslu konzultace, zprostředkování komunikace s vedením či mediování. Je možné se na nás obrátit (i anonymně) na emailové adrese iniciativa@criticalacademy.”
