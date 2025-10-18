Nebezpečnější než Turek je Zahradil

Zatímco nácíček je skutečný low life, kterého si odkojil jeden český vekslák a který by určitě způsobil nebývalou ostudu v jakékoliv vládní pozici, Zahradil je mnohem perfidnější politické individuum s dlouhodobými vazbami na Čínu a Vietnam.
V době, kdy se ten lenoch nechal platit z peněz EU za to, že chyběl na více než čtvrtině hlasování, pilně budoval vazby na totalitní Čínu a Vietnam.
Přičinlivý svazáček projevuje dlouhodobě sympatie k oběma zemím, v nichž vládnou komunistické strany, a tedy tvrdá cenzura, což tento hlasitý twitterový bojovník za svobodu slova dokáže svým svébytným akrobatickým způsobem skloubit ve svém pohledu na svět.
Z hlediska možného angažmá soudruha na ministerstvu zahraničí jsou nejzajímavější jeho agilní snahy o přátelství a oběma totalitami, které mají své konkrétní plody. Adoptoval čínského asistenta a vedl v EP “Skupinu přátelství mezi EU a Čínou”. Vesele udržoval styky s čínskými lobbisty. Vedle toho byl poradcem Konfederace svazu Vietnamců, což nepřiznal a byl za to v EP potrestán oficiální důtkou.
Co je ovšem z hlediska představ o Zahradilovi v Černínském paláci nejvíce varovné, to je probíhající vyšetřování v EP o uplácení evropských poslanců čínskou společností Huawei. A Zahradil je, vcelku pochopitelně, uveden v seznamu vyšetřovaných osob.
Takže zatímco nácíček by tropil Česku ostudu, tuhle soudruh už má prošlapané své soukromé “hedvábné cestičky” a těší se, až na nich bude opět proudit čilý transakční ruch. A to je něco, co bude Andrej Babiš na setkáních evropských premiérů vysvětlovat hodně špatn.
Diskuse