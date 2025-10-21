Polsko hrozí Putinovi zatčením, pokud proletí jeho vzdušným prostorem na cestě do Maďarska
21. 10. 2025
Polský ministr zahraničí říká, že Putinovo letadlo by mohlo být eskortováno a ruský prezident předán do Haagu
Polsko v úterý varovalo ruského prezidenta Vladimira Putina, aby neletěl přes jeho vzdušný prostor na summit v Maďarsku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a uvedlo, že v takovém případě by mohlo být nuceno realizovat mezinárodní zatykač, informuje agentura Reuters.
Bulharsko by však bylo ochotno Putinovi umožnit použití svého vzdušného prostoru, pokud se summit bude konat v Maďarsku, uvedl ministr zahraničí Georg Georgiev.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski řekl rádiu Rodzina:
Nemohu zaručit, že nezávislý polský soud nenařídí vládě doprovodit takové letadlo, aby byl podezřelý předán soudu v Haagu.
A proto, pokud se tento summit uskuteční, doufejme za účasti oběti agrese, letadlo použije jinou trasu.
Zatykač ICC zavazuje členské státy soudu k zatčení Putina, pokud vstoupí na jejich území.
Sikorski minulý týden obvinil Rusko z „takticky hloupé a kontraproduktivní“ eskalace války na Ukrajině a uvedl, že vpád ruského dronu do Polska minulý měsíc se jevil jako úmyslný.
Ukrajinský občan, který údajně pracoval pro ruské zpravodajské služby v rámci sabotážní kampaně, byl zadržen v Polsku, zatímco další dva byli zatčeni v Rumunsku, uvedli v úterý prokurátoři.
Prokurátoři uvedli, že osoby jednající jménem ruských zpravodajských služeb údajně připravovaly sabotážní akce spočívající v zasílání zásilek obsahujících výbušniny a zápalné materiály na Ukrajinu, které měly během přepravy spontánně vzplanout nebo explodovat, informovala agentura AP.
Cílem bylo zastrašit obyvatelstvo a destabilizovat země EU podporující Ukrajinu, uvedli polští prokurátoři a dodali, že další dva ukrajinští občané podezřelí z účasti na stejném spiknutí byli zadrženi v Rumunsku.
Rumunské úřady v úterý uvedly, že dva Ukrajinci ve věku 21 a 24 let, kteří jednali jménem ruské rozvědky, uložili dva balíčky obsahující improvizovaná výbušná zařízení u mezinárodní kurýrní společnosti v Bukurešti. Specialisté rumunské rozvědky zařízení zneškodnili a oba muži byli umístěni do preventivní vazby na 30 dní.
Ukrajinec v Polsku byl jedním z osmi osob zadržených v posledních dnech úřady pro podezření z přípravy sabotážních akcí po celé zemi, uvedl mluvčí Národního státního zastupitelství.
Rusko v úterý uvedlo, že jeho podmínky pro mír na Ukrajině zůstávají od srpnového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina nezměněny, informuje agentura Reuters.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov novinářům řekl, že ho překvapila „bezohledná“ zpráva CNN, podle které bylo očekávané setkání mezi ním a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem prozatím odloženo a neidentifikovaní američtí úředníci se domnívají, že Rusko stále zaujímá „maximalistický postoj“.
„Chci oficiálně potvrdit: Rusko nezměnilo svůj postoj ve srovnání s dohodami, které byly dosaženy během summitu na Aljašce,“ řekl Lavrov novinářům a dodal, že přesně to řekl Rubiovi.
Lavrov uvedl, že místo a načasování příštího summitu Trumpa a Putina je méně důležité než podstata realizace dohod dosažených v Anchorage na Aljašce.
Kreml uvedl, že není stanoveno žádné konkrétní datum, a mluvčí Dmitrij Peskov řekl:
Máme dohodu mezi prezidenty, ale nemůžeme odkládat to, co ještě není definitivně dohodnuto.
Ani prezident Trump, ani prezident Putin neuvedli přesné datum.
Kreml v úterý uvedl, že není jasné, kdy se uskuteční summit mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině, a že nikdo nezmiňoval žádné datum, informuje agentura Reuters.
Trump opakovaně prohlásil, že chce ukončit válku na Ukrajině, nejkrvavější v Evropě od druhé světové války, i když uvedl, že dosažení míru je těžší než uzavření příměří v Gaze nebo ukončení konfliktu mezi Indií a Pákistánem.
Po rozhovoru s Putinem 16. října Trump uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se setkají tento týden před možným summitem v Budapešti, který se má konat do dvou týdnů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý uvedl, že jakákoli jednání týkající se území Ukrajiny musí vést pouze prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Macron na dotaz novinářů ohledně plánované schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina, na které se bude diskutovat o ukončení války na Ukrajině, odpověděl:
Nikdo jiný to nemůže udělat. Proto je na Ukrajině, aby rozhodla sama za sebe a za své území
Kritici obvinili německého kancléře Friedricha Merze z „nebezpečné“ rétoriky ohledně imigrace poté, co se zasadil za „velmi rozsáhlé“ vyhošťování lidí z měst – a tvrdil, že každý, kdo má dcery, s ním bude souhlasit.
Merz, který nastoupil do úřadu v květnu se slibem, že porazí vzestup krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD), v pondělí pokáral reportéra, který se ho zeptal, zda chce revidovat své tvrdé výroky o migraci z minulého týdne s ohledem na širokou kritiku, nebo se za ně omluvit.
„Nevím, jestli máte děti, a mezi nimi i dcery,“ řekl Merz novináři. „Zeptejte se svých dcer, myslím, že dostanete dost hlasitou a jasnou odpověď. Nemám co odvolat, naopak zdůrazňuji: musíme něco změnit.“
Levicová opozice obvinila Merze, že se inspiruje extremistickými stranami, jejichž tvrzení, že ženy a dívky jsou terčem sexuálního násilí ze strany migrantů, se stalo globálním heslem krajní pravice.
Ruské útoky způsobily výpadky proudu v Černihivu
Ruské útoky způsobily rozsáhlé výpadky proudu a přerušily telefonní sítě v severoukrajinském městě Černihiv, přičemž opravy byly v úterý zastaveny kvůli pokračujícím útokům dronů, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Černihivská oblast, která byla krátce okupována, když Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, byla v posledních týdnech vystavena obzvláště intenzivnímu bombardování.
„Kritická infrastruktura, jako jsou nemocnice, musela přejít na autonomní napájení,“ řekl mluvčí regionálních úřadů agentuře AFP a dodal, že vážné výpadky začaly v pondělí večer.
Lidé nabíjejí své zařízení, používají internetové připojení a zahřívají se v protileteckém krytu poté, co byla kritická infrastruktura zasažena během ruského útoku dronů v Černihivské oblasti na Ukrajině 21. října 2025.
Evropští lídři podporují Trumpovu výzvu k mírovým rozhovorům na Ukrajině
Jinde evropští lídři vydali v úterý společné prohlášení s Ukrajinou, v němž podpořili výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa k zahájení mírových rozhovorů na základě současné frontové linie s Ruskem, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Trump se snaží zprostředkovat mírovou dohodu, která by ukončila tříapůlletou válku vyvolanou ruskou invazí v roce 2022. Minulý týden po jednáních s oběma stranami vyzval Moskvu a Kyjev, aby zastavily boje „tam, kde jsou“.
„Plně podporujeme postoj prezidenta Trumpa, že boje by měly být okamžitě zastaveny a že současná kontaktní linie by měla být výchozím bodem pro jednání,“ uvádí se v prohlášení podepsaném ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, šéfy EU Antoniem Costou a Ursulou von der Leyenovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, německým politikem Friedrichem Merzem, britským politikem Keirem Starmerem a italskou političkou Giorgií Meloni.
„Zůstáváme odhodláni dodržovat zásadu, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou,“ uvedli lídři, mezi nimiž byli také představitelé Dánska, Finska, Norska a Polska.
Lídři EU se chystají sjednotit v podpoře Ukrajiny na čtvrtečním summitu v Bruselu, který o den později naváže setkání „koalice ochotných“ evropských lídrů v Londýně, kde budou diskutovat o dalších krocích na pomoc Kyjevu.
Trump oznámil svůj záměr setkat se v příštích týdnech v Budapešti s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale nebylo jasné, zda se setkání zúčastní Zelenskyj, který byl vyloučen z předchozího setkání v srpnu na Aljašce.
Lídři v úterý prohlásili:
Je nám jasné, že Ukrajina musí být v co nejsilnější pozici – před, během i po jakémkoli příměří.
Musíme zvýšit tlak na ruskou ekonomiku a její obranný průmysl, dokud Putin nebude připraven uzavřít mír.
