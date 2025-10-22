Izrael používá „hladovění jako způsob vedení války“, když blokuje pomoc pro Gazu
22. 10. 2025
Světový soud říká, že Izrael musí zajistit „základní potřeby“ obyvatel Gazy
Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že Izrael má jako okupační mocnost povinnost umožnit dodávky základních potřeb do válkou zpustošené Gazy, a uvedl, že používá „hladovění jako způsob vedení války“.
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) říká, že Izrael musí usnadnit pomoc OSN v Gaze, včetně pomoci UNRWA, a musí zajistit „základní potřeby“ obyvatel Gazy.
„Jako okupační mocnost je Izrael povinen zajistit základní potřeby místního obyvatelstva, včetně zásob nezbytných pro jejich přežití,“ řekl předseda ICJ Yuji Iwasawa.
V lednu Izrael fakticky zakázal UNRWA, hlavnímu poskytovateli pomoci Gaze, působit na tomto území.
Poradní stanoviska mají významnou právní váhu a odborníci tvrdí, že tento případ by mohl mít širší dopady na OSN a její mise po celém světě.
Palestinci v Gaze stále trpí hladem, protože Izrael omezuje pomoc
Pomoc je směrována hlavně do střední a jižní části pásma Gazy přes hraniční přechod Karem Abu Salem (Kerem Shalom) – jediný vstupní bod pro nákladní vozy s pomocí.
Pokud jde o severní část Gazy, žádný z hraničních přechodů nebyl otevřen. Izraelská armáda již více než 50 dní uvalila na tyto přechody úplnou blokádu a do této oblasti nejezdí žádné nákladní vozy.
Dalším klíčovým faktorem omezujícím vstup pomoci je rozhodnutí Izraele nepovolit vstup dohodnutému počtu nákladních vozidel. Je to méně než 300 nákladních vozidel – přibližně 100 až 150.
Pro lidi zde je situace i nadále velmi obtížná, zejména pro ty, kteří se vrací do svých domovů v Gaze a severních oblastech. Kromě toho, že nemají přístup k vodě, nemají ani přístup k řádné stravě.
Vše, co je k dispozici, pochází od podnikatelů a obchodníků, kteří od izraelské armády dostali povolení dovážet komerční zboží do pásma Gazy. Navzdory narážkám, že do Gazy „přitéká“ pomoc, je realita na místě jiná a lidé stále trpí hladem, protože nemají přístup k jídlu a vodě.
Světový soud: Izrael neprokázal tvrzení, že mnoho zaměstnanců UNRWA jsou členové Hamásu
V rámci svých závěrů Mezinárodní soudní dvůr uvádí, že Izrael neprokázal, že UNRWA pracovala pro Hamás, jak tvrdil.
„Soud shledal, že Izrael neprokázal svá tvrzení, že významná část zaměstnanců UNRWA jsou ‚členové Hamásu … nebo jiných teroristických frakcí‘,“ uvedl předseda Mezinárodního soudního dvora Yuji Iwasawa.
Izrael zakázal UNRWA působit na izraelském území poté, co obvinil některé její zaměstnance z účasti na útoku vedeném Hamasem 7. října 2023.
Série vyšetřování, včetně jednoho vedeného bývalou francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnou, odhalila v UNRWA některé „problémy související s neutralitou“.
Zpráva z dubna 2024 však uvádí, že Izrael „dosud nepředložil podpůrné důkazy“ pro své tvrzení, že „značný počet zaměstnanců UNRWA jsou členy teroristických organizací“.
Izraelský velvyslanec při OSN označil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora za „hanebné“
Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon ostře kritizoval poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora jako „hanebné“ a tvrdil, že instituce OSN, které podle soudu musí Izrael podporovat humanitární pomocí, jsou „živnou půdou pro teroristy“.
„Obviňují Izrael, že nespolupracuje s orgány OSN... Měli by obviňovat sami sebe,“ řekl Danon.
Izrael popírá, že porušuje mezinárodní právo tím, že podrobuje Gazu hladomoru
Izrael popřel, že porušil mezinárodní právo, s tím, že řízení soudu je zaujaté, a nezúčastnil se dubnových slyšení.
Země však soudu poskytla 38stránkové písemné podání k posouzení.
Poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora přichází v době, kdy křehká dohoda o příměří v Gaze, zprostředkovaná USA, která vstoupila v platnost 10. října, stále platí, a to i přes opakovaná porušení, včetně smrtících útoků na Palestince a Izrael, který výrazně omezuje zoufale potřebnou pomoc.
Soudní spory před OSN budou v budoucnu „viset nad hlavou Izraele“
Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora sice není závazné a lidem v Gaze okamžitě nepomůže, ale přesto je považováno za velmi důležité, protože se jedná o nejvyšší právní orgán Organizace spojených národů – Světový soud.
I když ho Izrael ignoruje, jak to již mnohokrát učinil, všechny země OSN jsou povinny se řídit doporučením tohoto soudu.
V loňském roce stejný soud rozhodl, že izraelská okupace palestinského území je nelegální a že všechny nelegální osady musí být odstraněny. Viděli jsme, jak některé země nyní prohlašují, že uznávají Palestinu jako suverénní stát, což je výsledek těchto poradních stanovisek.
Všechny tyto případy u Mezinárodního soudního dvora tvoří důležitý právní spis – důležitý pro palestinský lid, protože i když ho Izrael nyní ignoruje, bude od tohoto okamžiku viset nad hlavou Izraele.
Možná tedy bude v budoucnu hnán k odpovědnosti.
Izraelci jsou „potěšeni“, že válka v Gaze „končí“
Odpor krajně pravicové izraelské vlády proti premiérovi Netanjahuovi ohledně dohody o příměří v Gaze byl „hlavně performativní“, říká izraelský politický analytik Ori Goldberg.
„Všichni čekají, jak se situace vyvine,“ řekl. „Izraelci jsou rádi, že válka, jak ji zde nazýváme, se zdá být na ústupu. Existuje velká neochota vrátit se zpět.“
Skutečnost, že izraelská armáda nedokázala zcela eliminovat Hamás, však podle Goldberga zůstává Netanjahuovou „hlavní politickou výzvou“.
Izraelský vůdce však „dovoluje Američanům, aby ho doprovázeli při provádění této [dohody o příměří]“.
„Je nejvyšší čas“, aby Izrael vpustil zahraniční novináře do Gazy, říká mezinárodní mediální skupina
Asociace zahraničního tisku (FPA), která zastupuje mezinárodní média v Izraeli a na palestinských územích, uvedla, že doufá, že nejvyšší izraelský soud podpoří její petici za umožnění přístupu zahraničních reportérů do Gazy, který izraelské úřady blokují od začátku války.
„Izrael již více než dva roky brání zahraničním reportérům ve vstupu na toto území, což značně omezuje schopnost médií informovat o tomto ničivém konfliktu,“ uvedla FPA v prohlášení před zítřejším jednáním.
„Jsme rádi, že se konečně dostáváme k soudu, a doufáme, že soudci rychle schválí naši žádost o vstup do Gazy,“ uvedla v prohlášení Tania Kraemer, předsedkyně FPA.
„Je nejvyšší čas, aby Izrael zrušil uzavření a umožnil nám pracovat po boku našich palestinských kolegů.“
Zatímco Izrael brání zahraničním novinářům ve vstupu do Gazy, jeho armáda zabíjí palestinské novináře ve větší míře než v jakémkoli jiném konfliktu. Od začátku války bylo v enklávě zabito více než 270 pracovníků médií.
Mezinárodní vojenské síly v Gaze – „velký manévrovací prostor“
Izraelská pravicová koaliční vláda má obavy z příměří v Gaze a ve skutečnosti neměla v úmyslu válku ukončit. Pak zasáhl Donald Trump.
Izrael vyhlásil válku na sedmi frontách, nejen v Gaze. Na rozdíl od Trumpa však neoznámil konec těchto konfliktů.
Izraelská vláda nyní s americkým viceprezidentem JD Vancem a vysokými americkými úředníky diskutuje o praktických otázkách, včetně toho, kdo se může účastnit mezinárodních stabilizačních sil, které budou nasazeny v Gaze, aby provedly Trumpův plán – jeho druhou fázi.
Izrael má velmi jasné námitky zejména proti Turecku. Izrael nechce žádnou tureckou účast, což je samozřejmě v rozporu se zvláštními vztahy, které Washington má s Ankarou.
V Gaze Palestinci holýma rukama vytahují těla
Marco Rubio navštíví ve čtvrtek Izrael, zatímco další američtí úředníci potvrzují příměří
Ministr zahraničí Marco Rubio přijede zítra do Izraele jako třetí vysoký americký úředník, který tento týden navštíví Tel Aviv, aby potvrdil dohodu o příměří.
Podle mluvčí izraelské vlády Shosh Bedrosian se Rubio v pátek setká s Benjaminem Netanjahuem.
„Jedná se o třetí cestu ministra zahraničí do Izraele od poloviny září, což dále dokazuje úzké vztahy mezi Izraelem a Spojenými státy v tomto historickém okamžiku,“ uvedla.
Viceprezident JD Vance a zvláštní vyslanec Steve Witkoff jsou již v zemi a diskutují o pokračující dohodě o příměří.
Dohoda o Gaze není dokonalá, ale je to „jediná možnost“
Izraelský politický analytik Ori Goldberg říká, že „sporné body“ ohledně toho, jak realizovat budoucí fáze Trumpova plánu pro Gazu, jsou předvídatelné, vzhledem k tomu, že jak Izrael, tak Hamás byli do něj fakticky donuceni.
„Jde téměř výhradně o sporné body a jen velmi málo jistých ujednání, která lze postupně realizovat. Nejhorší je, že Palestinci nejsou součástí této dohody, pokud se nejedná o polotajná jednání s Hamasem. Nikdo je neposlouchá. Jejich zájmy nejsou adekvátně zastoupeny,“ dodal.
„To znamená, že je to jediná možnost. Ani Izraelci, ani Hamás nebyli schopni zastavit izraelskou genocidní kampaň. Netanjahu postrádá politickou vůli. Hamás postrádá, pro nedostatek lepšího výrazu, raison d'être, kromě boje.“
Jordánsko odsuzuje předběžné schválení anexe Západního břehu Izraelem
Jordánsko odsoudilo předběžné schválení dvou návrhů zákonů izraelskou vládou, které mají za cíl anexi okupovaného Západního břehu a legitimizovat svrchovanost nad nelegálními osadami.
V prohlášení ze dne X ministerstvo zahraničí uvedlo, že toto rozhodnutí je „flagrantním porušením mezinárodního práva“, které podkopává řešení dvou států a „nezadatelné právo palestinského lidu na sebeurčení“.
„Oficiální mluvčí ministerstva Fouad Al-Majali potvrdil absolutní odmítnutí a silné odsouzení jakýchkoli izraelských pokusů o prosazení svrchovanosti nad okupovaným Západním břehem,“ uvádí se v prohlášení.
„Al-Majali varoval před pokračováním jednostranné, nelegitimní politiky Izraele, která porušuje mezinárodní právo a příslušné rezoluce OSN, a zopakoval, že všechna izraelská opatření na okupovaném Západním břehu a porušování islámských a křesťanských svatých míst v okupovaném Jeruzalémě jsou nelegitimní a nelegální,“ dodal.
Mluvčí vyzval mezinárodní společenství, aby „donutilo Izrael zastavit nebezpečnou eskalaci a nelegitimní opatření na okupovaném Západním břehu“.
