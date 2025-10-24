Čtvrteční doplňovací volby ve Walesu signalizují katastrofu pro premiéra Starmera a Labouristickou stranu
Plaid Cymru vyhrála doplňkové volby v Caerphilly v jižním Walesu, což je dramatický výsledek signalizující prudkou změnu ve waleské politice s dopadem na celou Británii.
Strana Plaid Cymru, která usiluje o nezávislost Walesu, získala křeslo v Seneddu (velšském parlamentu) od Labouristické strany a odolala tvrdé výzvě ze strany Reform UK.
Kandidát strany Plaid Lindsay Whittle získal 15 961 hlasů, zatímco Llyr Powell z populistické strany Reform UK získal 12 113 hlasů. Labouristická strana utrpěla volební debakl ve své dosavadní baště, kde její kandidát Richard Tunnicliffe získal pouze 3 713 hlasů.
Plaid zvítězila s většinou 3 848 hlasů a získala téměř 27 % hlasů od labouristů.
Ve svém děkovném projevu Whittle požádal lidi, aby si připomněli zesnulého Hefina Davida, jehož náhlá smrt vedla k doplňkovým volbám. „Bude těžké ho nahradit. Nikdy se mu nevyrovnám, ale slibuji, že půjdu stejnou cestou jako on.“
Pokračoval: „Poslouchejte, Cardiff, a poslouchejte, Westminstere. Tohle je Caerphilly. A my vám říkáme, že chceme lepší podmínky. Wales stojí na prahu nového vedení, nového začátku.“
Šéf strany Plaid Cymru Ap Iorwerth řekl, že tento výsledek znamená, že jeho strana má šanci převzít kontrolu nad velšskou vládou v příštích volbách do velšského parlamentu.
Řekl: „Existuje hluboké, hluboké rozčarování z Labouristické strany, a to jak na úrovni Spojeného království, tak na úrovni velšské vlády, a lidé hledají nové vedení. Dnešní vítězství Plaid Cymru je zatím nejjasnějším důkazem toho, kdo má šanci vést vládu v příštím roce. Nemyslím si, že strana Reform prokázala, že má o Wales zvláštní zájem. Jde jí hlavně o to, dostat [lídra Reform] Nigela Farage do Downing Street.“
Výsledek je ranou pro Farage, který během kampaně navštívil Caerphilly.
Labouristická strana dominuje ve Walesu již sto let, ale tato strana, která vede velšskou vládu, nyní drží 29 z 60 křesel v Seneddu a výsledek jí ztěžuje schválení rozpočtu na roky 2026–2027, což by mohlo vést k omezení veřejných služeb pro obyvatele Walesu.
To, co se stalo v Caerphilly, je také velkou ranou pro britského labouristického premiéra Keira Starmera, který se snaží odrazit nápor Reformní strany v celé Británii.
Nejvyšší představitel labouristů při sčítání hlasů, Huw Irranca-Davies, zástupce prvního ministra Walesu, připustil, že strana bude muset o výsledku hluboce přemýšlet, ale zaujal vzdorný tón.
Řekl: „Někteří lidé nás nyní odepisují. Musím parafrázovat Marka Twaina, že zvěsti o smrti jsou velmi přehnané. Už dříve se stalo, že Wales ztratil křesla, která byla dlouhodobě labouristická a v těch případech jsme se vrátili a vzpamatovali se, protože jsme naslouchali a vrátili se s přesvědčivou vizí pro lidi, která je lepší než zkáza a neshody lidí, jako je Reform Party.“
Irranca-Davies připustil, že Labour musí „velmi rychle zvážit důvody“ své porážky.
Řekl: „Myslím, že se musíme vrátit k zaměření na základní otázky, jako jsou životní náklady, peníze v kapsách lidí, pracovní místa a příležitosti pro mladé lidi.“
Irranca-Davies vyzval Plaid, aby s Labour diskutoval o rozpočtu. „Je opravdu povinností některých stran v Seneddu přijít a diskutovat s námi o tom, jak ten rozpočet schválit.“
Během doplňkových voleb se do popředí dostala otázka imigrace. Migrace není decentralizovanou otázkou a pouze asi 3 % obyvatel této oblasti se nenarodilo ve Velké Británii, ale strana Reform vyhrožuje, že ukončí to, co nazvala „programem masové imigrace“ Labouristické strany a Plaid.
Výsledek však naznačuje, že obyvatelé Caerphilly se možná více zajímali o otázky, které Labouristická strana ve Walesu může ovlivnit, jako je zdravotnictví a školství.
Je možné, že kampaň Reform byla oslabena přiznáním bývalého lídra strany ve Walesu Nathana Gilla, který se přiznal k obvinění z úplatkářství v souvislosti s výroky ve prospěch Ruska v Evropském parlamentu.
Průzkumy pro příští rok Senedd volby dávají Plaid těsný náskok před Reform (30 % ku 29 %), Labour má 14 % a konzervativci 11 %.
