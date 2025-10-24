Trump neničí jen východní křídlo, snaží se vymazat i první dámy
24. 10. 2025 / Fabiano Golgo
Zatímco
se chystá výstavba monumentálního banketního sálu za korporátní
miliony, nenápadně se přitom vymazává prostor, kde první dámy budovaly
své skutečné dědictví. Právě tady Eleanor Rooseveltová proměnila roli
první dámy z pouhé hostitelky v morální autoritu. Právě odsud Lady Bird
Johnsonová řídila svůj environmentální program, který změnil tvář
americké krajiny. A právě zde Rosalynn Carterová otevřela do té doby
tabuizované téma duševního zdraví.
Trumpovo pohrdavé označení východního křídla za bezvýznamnou budovu přesně odráží jeho vztah k ženské moci. Zatímco mužské centrum moci v západním křídle zůstává nedotčeno, ženská část Bílého domu jde k zemi. Náhoda? Těžko.
Celá tahle fraška se hraje pod pláštíkem transparentnosti a pokroku, ačkoliv východní křídlo úspěšně přečkalo desítky prezidentů a bezpočet rekonstrukcí. Najednou, po osmi desetiletích, je prý nutné celou budovou srovnat se zemí. Protože jen tak může vzniknout další zbytečný palác pro prezidentovo ego.
Trump možná věří, že staví lepší Bílý dům. Ve skutečnosti však buduje Bílý dům bez paměti, bez historie a především bez žen, které jej před ním obývaly. A žádný lesklý banketní sál tuto ztrátu nenahradí.
