Trump neničí jen východní křídlo, snaží se vymazat i první dámy

24. 10. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty
30753
Za hlasitého rachotu buldozerů a pod dohledem tajné služby mizí kus americké historie. Takzvaná modernizace východního křídla Bílého domu je ve skutečnosti jeho likvidací. Nejen architektonickou, ale především symbolickou. Mizí místo, které po desetiletí představovalo institucionální základnu ženské moci v americké politice.

Zatímco se chystá výstavba monumentálního banketního sálu za korporátní miliony, nenápadně se přitom vymazává prostor, kde první dámy budovaly své skutečné dědictví. Právě tady Eleanor Rooseveltová proměnila roli první dámy z pouhé hostitelky v morální autoritu. Právě odsud Lady Bird Johnsonová řídila svůj environmentální program, který změnil tvář americké krajiny. A právě zde Rosalynn Carterová otevřela do té doby tabuizované téma duševního zdraví.

Trumpovo pohrdavé označení  východního křídla za bezvýznamnou budovu přesně odráží jeho vztah k ženské moci. Zatímco mužské centrum moci v západním křídle zůstává nedotčeno, ženská část Bílého domu jde k zemi. Náhoda? Těžko.

Celá tahle fraška se hraje pod pláštíkem transparentnosti a pokroku, ačkoliv  východní křídlo úspěšně přečkalo desítky prezidentů a bezpočet rekonstrukcí. Najednou, po osmi desetiletích, je prý nutné celou budovou srovnat se zemí. Protože jen tak může vzniknout další zbytečný palác pro prezidentovo ego.

Pokrytectví je naprosto dokonalé. Muž, který se nechává oslavovat jako ochránce amerických tradic, osobně dohlíží na destrukci části národního dědictví. Muž, který tolik mluví o historii, ničí konkrétní místo spojené s podstatným vlivem žen.

Nová stavba s hostinskými apartmány a obřím sálem promění místo ženského vlivu v monument korporátní moci. Mizí tak nejen architektura, ale i symbolické útočiště hodnot, které první dámy tradičně reprezentovaly – soucitu, kultury, sociální péče.

Trump možná věří, že staví lepší Bílý dům. Ve skutečnosti však buduje Bílý dům bez paměti, bez historie a především bez žen, které jej před ním obývaly. A žádný lesklý banketní sál tuto ztrátu nenahradí. 

0
Vytisknout
356

Diskuse

Obsah vydání | 24. 10. 2025