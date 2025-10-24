Švédský obranný koncern plánuje na Ukrajině vyrábět systémy protivzdušné obrany
24. 10. 2025
Uvádí se, že Saab se stal účastníkem iniciativy Build in Ukraine, programu, jehož cílem je přilákat zahraniční obranné společnosti k vytvoření výrobních závodů přímo na Ukrajině.
Ministerstvo obrany uvedlo, že se jedná o společnosti jako:
- British BAE Systems (vyrábí a udržuje houfnice L119);
- německý Rheinmetall (vytváří opravárenské a výrobní základny pro údržbu obrněných vozidel);
- švédský SAAB (dohody o společné výrobě systémů protivzdušné obrany);
- americký Northrop Grumman (dohody o společné výrobě munice).
Podle ministerstva je již více než 25 zahraničních obranných společností v různých fázích lokalizace na Ukrajině.
Dne 22. října se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy Švédska setkal s majitelem švédské letecké a obranné společnosti Saab AB Markusem Wallenbergem a jejím generálním ředitelem Mikaelem Johanssonem, informovalo tiskové středisko kanceláře prezidenta.
Saab AB vyrábí zejména stíhačky Gripen. Ukrajina může obdržet až 150 takových letadel.
Ukrajinští vojáci již používají protitankové zbraně, systémy protivzdušné obrany a radary vyráběné společností Saab AB, zdůraznila kancelář prezidenta.
Podle zpravodajského webu Militarnyj Johansson v září 2024 uvedl, že SAAB chce založit výrobu na Ukrajině.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse