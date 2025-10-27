Amazon plánoval utajit skutečnou spotřebu vody ve svých datových centrech, jak vyplývá z uniklého dokumentu
27. 10. 2025
Vedení největšího světového vlastníka datových center se potýkalo s otázkou zveřejnění informací o spotřebě vody potřebné k napájení těchto zařízení
Amazon, největší vlastník datových center na světě, zastínil konkurenty Microsoft a Google a plánuje obrovské zvýšení kapacity v rámci svého úsilí o rozvoj umělé inteligence. Společnost se sídlem v Seattlu provozuje stovky aktivních zařízení a mnoho dalších je ve vývoji, a to navzdory obavám o množství vody spotřebované na chlazení jejich rozsáhlých obvodů.
Amazon hájí svůj přístup a přijal opatření ke správě efektivity spotřeby vody, ale čelí kritice ohledně transparentnosti. Microsoft a Google pravidelně zveřejňují údaje o své spotřebě vody, ale Amazon nikdy veřejně neoznámil, kolik vody spotřebovávají jeho serverové farmy.
Při navrhování kampaně na úsporu vody se divize cloud computingu společnosti rozhodla zohlednit pouze menší údaj o spotřebě vody, který nezahrnuje všechny způsoby, jakými její datová centra vodu využívají, aby se minimalizovalo riziko poškození její reputace, jak vyplývá z uniklého memoranda.
Podle této zprávy Amazon jako celek spotřeboval v roce 2021 celkem 105 miliard galonů vody, což je stejně jako 958 000 amerických domácností, což by podle zprávy odpovídalo městu většímu než San Francisco.
Na dotaz ohledně uniklého dokumentu mluvčí Amazonu Margaret Callahanová uvedla, že je „zastaralý“ a „zcela zkresluje současnou strategii Amazonu v oblasti spotřeby vody“.
„Existence dokumentu nezaručuje jeho přesnost ani konečnost,“ řekla. „Na schůzkách se dokumenty často přepracovávají nebo se odhalí chybné závěry či tvrzení.“ Callahanová neupřesnila, které strategické prvky dokumentu jsou „zastaralé“.
Dokument byl datováno měsíc předtím, než Amazon Web Services (AWS), divize společnosti zabývající se cloudovým computingem, zahájila v listopadu 2022 novou kampaň za udržitelnost s názvem „Water Positive“ se závazkem „vrátit více vody, než spotřebuje“ do roku 2030.
V memorandu před zahájením kampaně se vedoucí pracovníci zabývali otázkou, zda zahrnout veřejné informace o „sekundárním“ využití – o vodě použité k výrobě elektřiny pro napájení datových center.
Varovali, že úplná transparentnost je „jednosměrná brána“, a doporučili zachovat prognózy AWS v tajnosti, i když se obávali, že jejich rada by mohla vyvolat obvinění z utajování. „Amazon skrývá svou spotřebu vody“ byl jeden z negativních titulků, které autoři předvídali.
Callaghanová uvedla, že úspory díky efektivitě již byly dosaženy, a poukázala na to, že ani jiné společnosti nezapočítávají sekundární využití vody.
Dokument ukazuje, že vedoucí pracovníci se rozhodli při výpočtu pokroku směrem k interním cílům používat pouze relativně menší číslo primární spotřeby, 7,7 miliardy galonů ročně, což odpovídá přibližně 11 600 olympijským bazénům, a to z důvodu „rizika poškození reputace“ a obav z negativní publicity, pokud by byl odhalen celý rozsah spotřeby Amazonu. V rámci kampaně za efektivní využívání vody si Amazon nakonec stanovil za cíl snížit odhadovanou primární spotřebu 7,7 miliardy galonů na 4,9 miliardy do roku 2030 – bez zohlednění sekundárního využití.
Použití vyššího z dvou odhadů spotřeby vody, který by zahrnoval sekundární použití, „zdvojnásobilo by rozsah a rozpočet“ kampaně „bez řešení významných provozních, regulačních nebo reputačních rizik“, varovali a dodali, že „zákazníci ani média se nezaměřují“ na vodu používanou k výrobě elektřiny.
„V budoucnu se můžeme rozhodnout zveřejnit objemy vody,“ uvádí dokument. „ Ale ... měli bychom tak učinit pouze v případě, že nedostatek údajů ohrožuje program nebo je to vyžadováno regulačními orgány.“
Vědci se zdráhali selektivního zveřejnění a rozhodnutí nezahrnout sekundární využití vody do celkového objemu.
„V environmentální vědě je standardní praxí zahrnout obojí, aby bylo možné přesněji zachytit skutečné náklady datových center na vodu,“ uvedl Shaolei Ren, docent elektrotechniky a informatiky na Kalifornské univerzitě v Riverside.
Kampaň Amazonu Water Positive je stále aktivní a nezohledňuje sekundární využití, zatímco společnost nadále udržuje svou aktuální celkovou spotřebu vody v tajnosti.
Zatímco americké technologické společnosti surfují na vlně investic do umělé inteligence a usilují o vyšší výpočetní výkon, společnost s hodnotou 2,4 bilionu dolarů staví nová datová centra v některých z nejsušších oblastí světa, jak v dubnu odhalily SourceMaterial a Guardian.
Pocit pozitivního přístupu k vodě
V listopadu 2022 představila společnost AWS svou novou kampaň udržitelnosti Water Positive se závazkem „vrátit do roku 2030 více vody, než spotřebuje“. Kampaň se vztahuje pouze na AWS. Širší skupina Amazon, včetně největšího online maloobchodního podniku na světě, má celkovou spotřebu vody mnohem vyšší, a to 105 miliard galonů ročně.
„Modely uvedené v tomto dokumentu byly předběžné a neověřené,“ uvedla Callahanová z Amazonu, který odmítl poskytnout jakékoli alternativní údaje.
Autoři dokumentu doporučili společnosti, aby nezveřejňovala údaje o širší společnosti, ale také varovali, že selektivní zveřejňování informací by mohlo vést k obvinění z utajování. Existovalo „riziko poškození reputace v případě veřejného závazku k cíli, který se týká pouze části přímé vodní stopy Amazonu“, napsali. Dokonce naznačili negativní titulky, které by mohly vzniknout, včetně „Amazon zklamal, nepřevzal plnou odpovědnost za vodu“.
„Bylo by lepší, kdyby se k tomu přiznali,“ řekl současný softwarový vývojář Amazonu, který požádal o zachování anonymity z obavy před odvetnými opatřeními. „I kdyby řekli, že to má nízkou prioritu, alespoň by to bylo upřímné.“
Ve zprávě o udržitelnosti z srpna AWS tvrdila, že dosáhla 53 % svého cíle Water Positive. Plán divize na dosažení tohoto cíle se opírá hlavně o projekty „doplňování vody“, některé ve spolupráci s Water.org, neziskovou organizací, kterou spoluzaložil herec Matt Damon. Strategický dokument označuje tyto projekty jako „kompenzace“ a popisuje iniciativy, jako je využití počítačové technologie Amazonu, která pomáhá veřejným službám stanovit priority, které potrubí opravit, aby se minimalizovaly úniky.
Z 109 milionů dolarů, které AWS plánovala utratit na kompenzace, by však podle dokumentu byla asi polovina utracena tak jako tak, buď kvůli splnění regulačních požadavků, nebo proto, že projekty by pomohly provozu AWS tím, že by zvýšily dostupnost vody. Odborníci uvedli, že se jedná o neúplné účetnictví.
„Bez ohledu na to, jaký druh kompenzace nebo doplňování provádíte, nemusí to nutně rušit vodní stopu vašich vlastních operací,“ řekl Tyler Farrow, manažer standardů v Alliance for Water Stewardship. „Nazývat vaše operace vodně pozitivními nebo vodně neutrálními je zavádějící.“
Callahanová z Amazonu uvedla, že „výdaje na doplňování“, které provádějí i jiné technologické společnosti, jsou dobrovolným, nikoli regulačním požadavkem.
Amazon také vytváří průmyslové standardy, aby bagatelizoval svou spotřebu vody a vyhnul se kontrole, uvedl Nathan Wangusi, bývalý manažer pro udržitelnost vody ve společnosti.
Společnost financovala úsilí neziskových organizací Nature Conservancy a World Resources Institute spolu s konzultační společností LimnoTech „vytvořit globálně přijímanou metodiku pro kvantifikaci přínosů projektů obnovy povodí“.
V reakci na otázky SourceMaterial všechny tři organizace hájily svou integritu a nezávislost a trvaly na tom, že Amazon neměl žádný nepřiměřený vliv na metodiky, které vytvořily.
„Tráví spoustu času vytvářením metodik, které slouží k zamlžování vodní stopy,“ řekl Wangusi s odkazem na Amazon.
Callahanová uvedla, že tvrzení Wangusiho je „v rozporu s fakty“. „Zprávy Amazonu o spotřebě vody jsou založeny na údajích ověřených třetí stranou z reálných účtů za služby, nikoli na odhadech nebo vlastních zprávách,“ řekla. Wangusiho tvrzení se však netýkalo zpráv Amazonu o spotřebě vody, ale měření účinků kompenzace spotřeby vody.
Callahanová uvedla, že tyto snahy jsou „standardní praxí“ a že „zákazníci Amazonu od nás očekávají, že se budeme řídit důvěryhodnými pokyny a osvědčenými postupy“.
Dokument ukazuje, že Amazon se rozhodl nezveřejňovat spotřebu vody při výrobě elektřiny a odhadl svou větší „nepřímou“ vodní stopu. Tato dodatečná spotřeba, která spadá do klasifikace známé jako „scope 3“, zahrnuje vodu pro výrobu a stavbu – v případě Amazonu se jedná hlavně o zavlažování bavlníkových plantáží, které zásobují jeho módní značky, a zeleniny pro jeho potravinářskou divizi Amazon Fresh.
I v tomto případě se Amazon rozhodl svou spotřebu utajit, přestože „nepřímá spotřeba vody představuje přibližně 90 % celkové vodní stopy Amazonu“, jak uvádí dokument.
AWS se vyhnulo stanovení cílů pro nepřímé využívání vody, protože tento údaj by byl „mnohem významnější pro zbytek Amazonu, zejména v zemědělském dodavatelském řetězci, a tým nechce stanovit standard pro řešení využívání vody v rozsahu 3, který by musel zbytek Amazonu dodržovat, vzhledem k větším dopadům na zdroje“, napsali autoři.
„Není třeba nic zamlčovat nebo zamlžovat,“ řekl Wangusi, který se domnívá, že byl z Amazonu „vyhnán“ za kritiku přístupu společnosti. (Amazon se k jeho odchodu odmítl vyjádřit.)
Diskuse