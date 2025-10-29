USA připravily další sankce proti Rusku
Podle dobře informovaných evropských a amerických představitelů mohou nová americká omezení ovlivnit ruský bankovní sektor a infrastrukturu pro dodávky ropy.
Minulý týden se představitelé Ukrajiny obrátili na Spojené státy s návrhem na uvalení dalších sankcí, podle jednoho zdroje obeznámeného s jednáními. Mezi předloženými návrhy byla iniciativa odpojit všechny ruské banky od dolarového systému vypořádání s americkými partnery, vysvětlili účastníci. Zatím však není známo, zda se takové žádosti z Ukrajiny ve Washingtonu zvažují. Američtí představitelé také řekli svým evropským protějškům, že podporují použití zmrazených ruských aktiv EU k nákupu amerických zbraní pro Kyjev, uvedli dva američtí představitelé.
Zdroj blízký interním diskusím v Bílém domě navíc uvedl, že Trump je připraven podpořit balíček protiruských opatření navržených senátory z řad republikánů a demokratů. Je však nepravděpodobné, že tato iniciativa bude schválena tento měsíc. Pravděpodobně mluvíme o návrhu zákona předloženém senátorem Lindseym Grahamem, který stanoví zavedení 500 % cel na dovoz ze zemí, které nakupují ruskou ropu, plyn, uran a další produkty, pokud Moskva nebude souhlasit s mírem s Kyjevem. Dokument leží v Senátu již několik měsíců.
Trump, podle vysoce postaveného amerického představitele, si před zavedením nových omezení může dát pauzu na několik týdnů, aby posoudil reakci Moskvy na sankce oznámené minulý týden proti Rosněfti a Lukoilu. V důsledku nich hlavní čínští a indičtí kupci ruské ropy začali hledat alternativní zdroje dodávek.
Další americký představitel řekl, že očekává, že evropští spojenci uvalí na Ruskou federaci další sankce nebo cla.
