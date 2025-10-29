Izraelské útoky v Gaze zabily přes noc nejméně 104 lidí, zatímco příměří se jeví jako stále křehčí
29. 10. 2025
Netanjahu nařídil útoky v úterý večer po přestřelce mezi izraelskými vojáky a palestinskými militanty
Útoky, které patří k nejkrvavějším za dva roky války, zabily podle agentury civilní obrany v Gaze nejméně 35 dětí a zranily 200 lidí. Došlo k nim několik hodin poté, co Donald Trump prohlásil, že nic neohrozí dohodu o příměří, kterou pomohl zprostředkovat.
Počet obětí potvrdila agentura Agence France-Presse (AFP) na základě zpráv od lékařů z pěti nemocnic v Gaze, které přijaly mrtvé a zraněné.
Benjamin Netanjahu nařídil útoky v úterý večer po přestřelce mezi palestinskými militanty a izraelskými vojáky a uprostřed rostoucího rozhořčení nad tím, že Hamás vydal části těl rukojmí, jejichž ostatky izraelské jednotky nalezly před dvěma lety.
Netanjahu svolal mimořádnou schůzi, aby projednal to, co nazval porušením příměří ze strany Hamásu, zatímco krajně pravicové osobnosti v izraelské vládě volaly po návratu k válce.
Bombardování přimělo Hamás, který popřel odpovědnost za střelbu, odložit plánované předání ostatků dalšího rukojmího, které bylo naplánováno na úterý večer.
Trump ve středu v rozhovoru s novináři v Air Force One řekl, že nic neohrozí příměří, ale Izrael „by měl zasáhnout“, pokud budou zabiti jeho vojáci. „Zabili izraelského vojáka. Izraelci tedy zasáhli. A měli by zasáhnout,“ řekl.
Americký viceprezident JD Vance dříve uvedl, že příměří platí i přes „potyčky“.
Útok v úterý večer však odhalil všechny slabiny příměří, které bylo od samého počátku poznamenáno násilím. Před posledními nočními útoky obvinila mediální kancelář Gazy Izrael z 80 porušení příměří od jeho začátku, při nichž bylo zabito 97 Palestinců a 230 jich bylo zraněno.
Mluvčí civilní obrany Gazy Mahmoud Bassal popsal situaci v Gaze jako „katastrofickou a děsivou“ a označil útoky za „jasné a flagrantní porušení dohody o příměří“. Pro agenturu AFP uvedl: „Izraelské útoky se zaměřily na stany pro vysídlené osoby, domy a okolí nemocnice v pásmu.“
Mluvčí izraelské armády na dotaz, zda útoky znamenají obnovení plnohodnotné invaze, v úterý odpověděl, že armáda „zatím nemůže upřesnit jejich rozsah“. Ve středu izraelská armáda oznámila, že obnovila příměří v Gaze.
Izraelská armáda zveřejnila záběry, na nichž podle ní členové Hamásu pohřbívají tělo, aby „inscenovali falešný objev“ pro Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), což podle ní znamená, že Hamás „se snaží vytvořit falešný dojem o snaze najít těla“. Hamás se k těmto tvrzením dosud nevyjádřil.
Tato zpráva rozzuřila Izraelce, přičemž krajně pravicoví ministři Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrich ostře kritizovali Hamás a vyzvali Netanjahua, aby obnovil válku.
Podle dohody o příměří, která vstoupila v platnost 10. října, je Hamás povinen co nejdříve vrátit ostatky všech izraelských rukojmí. Na oplátku Izrael souhlasil, že za každého Izraelce předá 15 palestinských těl.
Hamas dosud vrátil ostatky 15 rukojmích, přičemž 13 těl je stále na území. Militantní skupina uvedla, že nezná přesné místo, kde se všechna těla nacházejí, a tvrdí, že ztratila kontakt s několika svými jednotkami, které rukojmí držely a které byly údajně zabity během izraelských bombardování.
Ačkoli Trump připustil, že k některým tělům je obtížné se dostat, řekl, že „ostatní mohou vrátit hned, ale z nějakého důvodu tak neučinili“. „Možná to souvisí s odzbrojením Hamásu,“ řekl.
Izrael si odzbrojení Hamásu stanovil jako hlavní cíl a označil jej za klíčovou podmínku pro ukončení dvouleté války.
Diskuse