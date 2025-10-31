Rusko přesouvá k hranici s Finskem "lidové oddíly"
31. 10. 2025
"Nyní pracujeme na procesu návratu branců ze služby, aktivně spolupracujeme s pohraničním oddělením, organizujeme patronát. Vytváříme lidové oddíly, tedy ty, kteří pomáhají pohraniční stráži, dobře znají území a orientují se v terénu," cituje agentuře TASS úředníka.
Již dříve vyšlo najevo, že Finsko se připravuje na provedení rozsáhlých cvičení v regionech, včetně těch, které hraničí s Ruskem. Manévrů, které se budou konat od listopadu do prosince, se zúčastní 15 tisíc příslušníků vojenského personálu, uvedly pozemní síly země. Smyslem cvičení je podle prohlášení zajistit společný výcvik branců, záložníků a personálu armádních jednotek "k plnění povinností v době války". Manévrů se zúčastní i vojska spojeneckých států.
Předtím, 28. října, ruský prezident Vladimir Putin podpořil iniciativu na vytvoření dobrovolnických oddílů k ochraně strategických zařízení v zemi. Následně poslanci Státní dumy přijali ve třech čteních návrh zákona, který umožňuje vysílat záložníky k ochraně kritických zařízení, včetně energetických center a rafinérií, v době míru. Přinejmenším v Jaroslavlské, Nižněnovgorodské a Tambovské oblasti už takové akce začaly.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse