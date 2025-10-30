Francouzský historik v Praze a Brně
30. 10. 2025
jedna z nejvýraznějších osobností současné francouzské historiografie, Olivier Wieviorka, právě vydává v češtině novou knihu a příští týden ji přijede osobně představit.
V Brně jej můžete potkat v úterý 4. 11. od 18:00 v Moravské zemské knihovně.
- V Praze vystoupí ve středu 5. 11. od 18:00 v Židovském muzeu v Maiselově synagoze. Na akci je nutná rezervace, vstup zdarma.
Olivier Wieviorka je
profesorem na École normale supérieure Paris-Saclay a patří k předním
současným odborníkům na dějiny druhé světové války. Jeho výzkum se
zaměřuje především na politické, vojenské a sociální aspekty konfliktu,
ale také na paměť a reprezentace, které z války vycházejí.
Je autorem řady významných publikací, ve kterých se věnoval například francouzskému odboji, vylodění v roce 1944 nebo vytváření paměťových narativů. Jeho práce, oceňovaná pro svou přesnost a srozumitelnost, z něj činí jednu z klíčových postav historiografie druhé světové války.
KOMPLETNÍ HISTORIE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Všechny fronty, všichni aktéři, jeden ucelený pohled
Překlad: Lucie Šavlíková, Kateřina Kyslíková
Vazba: vázaná
Počet stran: 816
Naše cena: 799 Kč
Francouzský historik Olivier Wieviorka přináší zcela nový, skutečně globální pohled na druhou světovou válku. Věnuje se všem frontám – Evropě, Číně, Pacifiku, severní Africe i Blízkému východu – a neopomíjí žádného z klíčových aktérů, ať už šlo o Indii, Kanadu či Austrálii. Kromě vojenské strategie mapuje i ideologie, ekonomiku, logistiku i paměť samotného konfliktu. Výsledkem je přehledná publikace, která dává nový smysl známým událostem a propojuje nejnovější výzkumy do moderního výkladu světové války.
