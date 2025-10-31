POWERBANK PRO UKRAJINU – aktualizace sbírky
31. 10. 2025
Vážení čtenáři. Z velké části díky vaší pomoci a štědrosti se nám podařilo překročit stanovený cíl. Ale máme ještě další dobrou zprávu: jedna polská společnost mi nabídla pomoc. Mohou nám tyto powerbanky v Polsku sehnat za opravdu výhodnou cenu. To znamená, že pokud vybereme dalších asi 150 eur, budeme moci koupit ne JEDNU, ale DVĚ z těchto zařízení. Fundraiser stále běží, prosím pokračujte v něm, doufám, že to společně zvládneme!
Co bude dál? Bohužel moje auto je stále uprostřed pojistného šílenství a zatím se ho nemůžu zbavit, protože musí být nezávisle oceněno nebo tak něco. Možná je to tak lepší, protože auto stálo nečinně a čekalo, až se zotavím ze svých zranění, a to mu neprospělo: vybil se akumulátor a je třeba vyřešit ještě pár dalších drobných problémů. I když jsem ho bez potíží nastartoval a jezdí dobře, bylo by skvělé, kdyby bylo vše v perfektním stavu, než ho pošlu na Ukrajinu. Pomáhá mi s tím můj kamarád mechanik, ale možná budeme muset vyměnit baterii. Naštěstí někteří z vás přispěli také na moji osobní stránku ko-fi a byli jste tak štědří, že nemám šanci vypít tolik kávy, takže tento samostatný fond považuji za malou pokladničku na auto. Mezitím, až bude sbírka dokončena, znovu se poradíme s Ukrajinci, abychom si ověřili, na co bychom měli utratit peníze navíc – možná by místo druhé jednotky chtěli, abychom koupili něco jiného. Poté bude zboží objednáno a já zajistím jeho vyzvednutí ve východním Polsku, na cestě na Ukrajinu.
Kdy pojedu? Lékař mi potvrdil, že jsem na takovou cestu zdravotně způsobilý, takže jakmile se vyřeší i pojistné záležitosti, jsem připraven. Doufám, že se to stane během příštích několika týdnů, ale zatím nemohu uvést konkrétní datum. Jedno je jisté: budete o tom číst v Britských listech.
