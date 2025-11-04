Vzpomínka na Jana Bouchala (1975–2006)
4. 11. 2025
Tisková zpráva sdružení AutoMat, Pěšky městem a Zeleného kruhu ze 3. 11. 2025.
Při příležitosti Památky zesnulých (Dušiček) si připomínáme památku Jana Bouchala (1975–2006), občanského aktivisty, novináře a ředitele spolku Oživení. Pamatujeme si ho jako neúnavného propagátora městské cyklistiky, zastánce udržitelné dopravy a bojovníka za transparentnost veřejné správy a proti korupci. Svým působením významně přispěl k rozvoji občanské společnosti a nevládního sektoru v České republice.
Jan Bouchal se zasazoval o rozvoj udržitelné dopravy v Praze, zejména cyklistiky. Byl spoluzakladatelem iniciativy Auto*Mat zaměřené na omezení automobilové dopravy a podporu městské cyklistiky. Patřil také mezi organizátory pravidelných cyklojízd Prahou, jimiž cyklisté poukazovali na svá práva a požadovali bezpečnější podmínky. Jeho úsilí vedlo k vybudování nových cyklostezek a zelených koridorů v metropoli.
Bouchal byl aktivní i v boji proti korupci a za transparentnost veřejné správy. Stal se neformálním lídrem Aliance Bezkorupce – koalice neziskových organizací usilujících o větší otevřenost státní správy. V čele Oživení se soustředil na prevenci střetu zájmů na pražských radnicích. Za své zásluhy byl posmrtně oceněn Cenou Josefa Vavrouška.
Pomník „Bike to Heaven“ od výtvarníka Krištofa Kintery připomíná Bouchalův odkaz na křižovatce v pražských Holešovicích, kde došlo k tragické nehodě. Jan Bouchal zahynul 12. ledna 2006 ve věku 30 let – ironicky právě na křižovatce, kterou léta kritizoval jako nebezpečnou a usiloval o její přestavbu. S úctou vzpomínáme na tohoto výjimečného člověka a trvalý přínos, jímž pomohl učinit z Prahy lepší místo.
Martin Šotola, ředitel AutoMatu k tou říká: „Myšlenky a cíle Jana Bouchala zůstávají stále aktuální. Jak ukazuje Výzva Nula, v období 2015-2024 v Praze zahynulo kvůli dopravní nehodě 137 chodců a cyklistů. Nemalé části těchto incidentů bylo možné předejít. Nešlo o chyby
jednotlivců, ale o důsledky nezvládnuté politiky, správy a budování města a také nefunkční infrastruktury.“
„Často přemýšlím, zda by Honza byl spokojený s tím, jak se Praha staví k cyklistům a běžné každodenní dopravě na kole. A odpovídám si, že nebyl. Protože v Praze stále umírají lidé, často mladí lidé, kteří jezdí na kole, protože se chtějí chovat ekologicky, být zdraví, dělat něco pro sebe i pro město. Praha je stále městem přátelským především pro auta. Hubené finanční rozpočty na rozvoj cyklistické a pěší infrastruktury, opatrnost či naprostá nevůle politiků radikálně změnit pohled na městskou mobilitu, dopravní infrastruktura, která neodpouští lidskou chybu. To jsou střípky, ze kterých se skládá česká metropole, která není bezpečná pro ty nejzranitelnější. Letos by bylo Honzovi padesát let. Za dvacet let od jeho smrti došlo k dílčímu posunu v rozvoji aktivní dopravy, ale za mne je to stále málo. Přibývající pomníčky se svíčkami či bílými koly mluví za vše.
A přitom změnu lze udělat relativně rychle. Můžeme se podívat třeba do Paříže, která využila jako příležitost covidovou pandemii. Od roku 2020, tedy za pouhých 5 let, zde bylo vybudováno přibližně 1 000 kilometrů nových cyklostezek v rámci rozsáhlé transformace, která je součástí ambiciózního plánu Plan Vélo starostky Anne Hidalgo. Cílem je učinit Paříž „100 % sjízdnou na kole“ a výrazně omezit automobilovou dopravu. Stačí mít jasný cíl, pevnou vůli a tah na branku, což u nás stále chybí,“ říká Petra Syrová, partnerka Jana Bouchala a předsedkyně organizace Pěšky městem.
„Jan Bouchal, mezi přáteli přezdívaný Pup, byl velmi inspirující osobnost. Byl plný energie, skvělých nápadů a měl silný tah na bránu. Chybí tu moc,“ uzavírá vzpomínku na Jana Bouchla Petra Kolínská, která v roce 2006 převzala po Janu Bouchalovi vedení organizace Oživení
