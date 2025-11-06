Rozkaz IDF odhaluje, že Palestinec znásilněný vojáky v Sde Teiman byl civilista, nikoli „bojovník Nukhba“
6. 11. 2025
Tajný rozkaz izraelské armády dokazuje, že muž, kterého izraelští vojáci brutálně znásilňovali před kamerou po dobu 15 minut, nebyl nikdy obviněn z žádného zločinu. Po celé měsíce zastánci Izraele tvrdili, že se jednalo o elitního bojovníka Hamásu „Nukhba“, který se 7. října účastnil bojů, aby ospravedlnili toto zvěrstvo. Uniklý dokument potvrzuje, že šlo o civilistu – jednoho z 1700 obyvatel Gazy, kteří byli zadržováni bez obvinění a kteří byli propuštěni z izraelských mučících zařízení při nedávné výměně 13. října 2025. V rámci dohody Izrael souhlasil s propuštěním pouze 1700 Palestinců z Gazy, kteří nebyli obviněni z žádného zločinu, informuje na X web Drop Site News.
Izrael nadále zadržuje přes 9 000 palestinských zajatců, z nichž více než polovina nebyla z ničeho obviněna, a stovky dalších v tajných vojenských táborech, jako je Sde Teiman.
