Izrael zabíjí další Palestince v Gaze, zatímco USA předkládají OSN mírový plán
6. 11. 2025
Izraelská armáda zabila dva Palestince ve střední části pásma Gazy za to, že údajně překročili „žlutou linii“ do oblasti kontrolované Izraelem, a to navzdory příměří zprostředkovanému USA.
Žaloba za válečné zločiny podaná proti bývalému izraelskému premiérovi kvůli smrtícímu útoku na Gazu
Lidskoprávní organizace podala v Německu žalobu proti bývalému izraelskému premiérovi Ehudu Olmertovi, v níž ho obviňuje z válečných zločinů spáchaných během vojenského útoku na Gazu v letech 2008–2009.
„Pod Olmertovým vedením provedla izraelská vláda a vojenské velení rozsáhlou vojenskou kampaň, která vedla k bezohlednému bombardování hustě osídlených civilních oblastí, zničení nemocnic, škol a zařízení OSN a zabití více než 1 300 Palestinců, mezi nimiž bylo přes 300 dětí a 115 žen,“ uvedla ve svém prohlášení nadace Hind Rajab.
„Oběti z Gazy si zaslouží spravedlnost, bez ohledu na to, kolik času uplynulo,“ řekl Dyab Abou Jahjah, generální ředitel nadace. „Ti, kdo jsou zodpovědní za válečné zločiny, musí vědět, že odpovědnost nemá žádné datum vypršení platnosti a že svět se blíží k beztrestnosti.“
Nadace podniká globální právní kroky proti Izraelcům obviněným z válečných zločinů v Gaze. Je pojmenována po Hind Rajab, která byla v roce 2024 v Gaze ve věku pěti let zastřelena spolu se svými rodinnými příslušníky izraelskými silami.
Otec zesnulého zajatce říká: „Je naší povinností přivést je všechny domů“
Ruby Chen, otec zesnulého izraelského rukojmího Itaye Chena, jehož tělo bylo v úterý převezeno zpět do Izraele, říká, že je nezbytné, aby byly všechny ostatky vráceny z Gazy.
„Dohoda [o příměří] hovořila o 48 rukojmích, ne o 45 nebo 42, a je naší povinností přivést je všechny domů, aby země mohla otevřít novou kapitolu rehabilitace,“ řekl Chen v komentáři pro The Times of Israel.
Izraelská armáda ve středu potvrdila, že obdržela další tělo, což by znamenalo, že v Gaze zůstává šest mrtvých zajatců, pokud DNA testy prokáží, že se jedná o unesenou osobu.
Palestinský teenager zabit izraelskými vojáky během razie na Západním břehu
Izraelské síly zabily 15letého chlapce ve městě al-Yamoun poblíž města Jenin na Západním břehu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.
Město bylo v noci přepadeno izraelskými vojáky, informovala oficiální agentura Wafa, přičemž vojáci zastřelili Murada Fawziho Abu Seifena.
Izraelské síly a osadníci provedli minulý měsíc 2 350 útoků na okupovaném Západním břehu v rámci „pokračujícího cyklu teroru“, podle Komise pro kolonizaci a odpor proti zdi palestinské samosprávy.
Člen izraelských bezpečnostních sil střílí slzný plyn během vojenského zátahu ve městě Nablus na Západním břehu
Americký velvyslanec chválí „historické“ zasedání Rady bezpečnosti OSN o Gaze
Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, se po zasedání Rady bezpečnosti, na kterém byl předložen návrh na prosazení příměří v Gaze, vyjádřil optimisticky.
Zasedání se zúčastnili zástupci Egypta, Kataru, Saúdské Arábie, Turecka a Spojených arabských emirátů.
Waltz označil zasedání za „historické“ a dodal, že je příkladem „silného vedení“ prezidenta Donalda Trumpa v této otázce.
USA usilují o mandát Rady bezpečnosti OSN pro stabilizační síly, které by mohly působit v Gaze po dobu dvouletého přechodného období, během kterého by Hamas odzbrojil a mohly by být vypracovány dlouhodobější vládní dohody pro Gazu.
Izraelští osadníci oplocují palestinskou zemědělskou půdu na Západním břehu
Izraelští osadníci oplotili asi 202 hektarů (500 akrů) palestinské zemědělské půdy v oblasti Khirbet Samra na okupovaném Západním břehu.
Oficiální tisková agentura Wafa citovala vedoucího vesnické rady, který uvedl, že na této zemědělské půdě se pěstují plodiny potřebné k výživě hospodářských zvířat.
Wafa uvedla, že oplocení půdy je prvním krokem k jejímu zabavení.
Šéf WHO oznámil plány na renovaci 20 zdravotnických zařízení v Gaze
Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) oznámil, že WHO přestaví nebo renovuje 20 zničených nebo poškozených zdravotnických zařízení v Gaze, která byla napadena během izraelské invaze.
Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že tato snaha bude probíhat ve spolupráci s dětskou agenturou OSN UNICEF a agenturou pro palestinské uprchlíky UNRWA.
Tyto agentury budou poskytovat „rutinní očkování, screening a léčbu výživy a sledování růstu“ pro odhadem 44 000 dětí.
Izraelské síly postřelily a zadržely palestinského muže poblíž Jeninu
Izraelské jednotky provedly v noci sérii vpádů na okupovaném Západním břehu Jordánu, při nichž přepadly města Kalkílja, Ramalláh, Hebron a Jenin.
Podle palestinské tiskové agentury Wafa izraelské síly při razii ve městě al-Yamoun poblíž Jeninu postřelily a zranily muže, než ho zadržely.
Izraelská armáda provádí razie a demolice poblíž obklíčeného města Gaza
Izraelské síly provedly sérii leteckých útoků a demoličních operací na východ od města Gaza, informují korespondenti Al Jazeery přímo z místa.
Zde jsou nejnovější informace
Diskuse