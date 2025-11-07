Hlavní sociolog Kremlu oznámil hrozbu občanské války
7. 11. 2025
Občanská válka je podle Charičeva jednou z pěti výzev, kterým Rusko čelí. Kromě toho je země ohrožena ztrátou politické, územní a kulturní suverenity, vylidňováním, ztrátou důvěry občanů v úřady a rozpadem politického systému, stejně jako "odlidštěním" a transformací Rusů na "subjekty spotřeby".
Spolupracovník Kremlu poznamenal, že odpovědí na hrozbu občanské války by mělo být vytvoření solidární a soudržné společnosti. Charičev navrhl vytvořit takovou společnost pomocí ideologie "Neopouštíme své vlastní", která bude založena "na našem vlastním civilizačním kódu". Stejná ideologie by měla chránit před "ztrátou suverenity". Charičev oznámil, že v blízké budoucnosti bude přijat zákon o "vlasteneckém" vzdělávání, který zaváže všechny úřady, vzdělávací instituce a další veřejné a státní struktury, aby mezi občany vytvářely vhodné postoje.
Charičev zároveň zdůraznil, že válka proti Ukrajině dosud pomohla zabránit "ztrátě suverenity". "Ruská elita byla rozhodnuta posílat děti studovat do zahraničí, aby si vytvořila penzijní strukturu v zahraničí. Ti bohatší jsou někde na Azurovém pobřeží, ti chudší jsou v Černé Hoře. To znamená, že jsme jednoduše ztráceli elitu... Po nějaké době bychom zcela ztratili svůj potenciál – ekonomický, technologický i politický. Pro Rusko se SVO ukázalo jako očista," napsal.
Charičev na oplátku nazval vylidňování, které ohrožuje Rusko, "globálním problémem dopadu globalistického experimentu" a "virem, který ovlivňuje myšlení neadekvátním a špatně koncipovaným konstruktem". Podle něj propaganda bezdětnosti a LGBT "vede k demografické díře" a "zničení našich lidí". V reakci na tuto výzvu Charičev navrhl popularizovat rodinné hodnoty a vytvořit módu velkých rodin. Zejména se domnívá, že je nutné točit filmy, ve kterých budou v rodině tři děti.
Aby se zvýšila důvěra občanů v úřady, považuje Charičev za nezbytné praktikovat meritokracii, princip řízení, podle kterého nejschopnější lidé zaujímají vedoucí pozice. V reakci na "odlidštění" Rusů navrhl vychovat "člověka budoucnosti", jehož hlavními hodnotami budou "aktivní vlastenectví", tvůrčí práce, služba, solidarita, jednota národů a tradiční morální normy. "Potřebujeme vlastence, ne gaučové vlastence, ale aktivní, připravené nést odpovědnost za sebe, svou rodinu a svou zemi," uzavřel Charičev.
Zdroj v ruštině: ZDE
