Izraelské podzemní vězení, kde jsou Palestinci drženi bez obvinění a nikdy nevidí denní světlo
8. 11. 2025
Izrael drží desítky Palestinců z Gazy izolované v podzemním vězení, kde nikdy nevidí denní světlo, jsou zbaveni adekvátního jídla a nemají přístup k informacím o svých rodinách ani o vnějším světě.
Mezi zadrženými jsou nejméně dva civilisté, kteří jsou zadržováni bez obvinění nebo soudu: zdravotník zadržený ve svém pracovním oděvu a mladý prodejce potravin, podle právníků z Veřejného výboru proti mučení v Izraeli (PCATI), kteří oba muže zastupují.
Oba muži jsou od ledna drženi v podzemním komplexu Rakefet a popisují pravidelné bití a násilí, které odpovídá dobře zdokumentovanému mučení v jiných izraelských vazebních věznicích.
Věznice Rakefet byla otevřena na počátku 80. let, aby pojala několik nejnebezpečnějších osobností organizovaného zločinu v Izraeli, ale o několik let později byla uzavřena z důvodu nelidskosti. Krajně pravicový ministr bezpečnosti Itamar Ben-Gvir nařídil její znovuotevření po útocích ze 7. října 2023. Je to jeden ze sankcionovaných ministrů, s nimiž se česká vláda bratří.
Cely, malý „dvůr“ pro cvičení a místnost pro schůzky s právníky jsou všechny pod zemí, takže vězni žijí bez přirozeného světla.
Věznice byla původně navržena pro malý počet vězňů s vysokým stupněm ostrahy, kteří byli umístěni v samostatných celách. Když byla v roce 1985 uzavřena, bylo v ní 15 mužů. Podle oficiálních údajů, které získala organizace PCATI, bylo v posledních měsících ve věznici uvězněno asi 100 vězňů.
Na základě příměří dohodnutého v polovině října Izrael propustil 1 700 palestinských vězňů z Gazy, kteří byli zadržováni na dobu neurčitou bez obvinění nebo soudu, a také 250 palestinských vězňů, kteří byli odsouzeni izraelskými soudy.
Rozsah zadržování však byl tak rozsáhlý, že i po tomto hromadném propuštění je Izrael stále zadržuje nejméně 1 000 dalších osob za stejných podmínek.
„Ačkoli válka oficiálně skončila, [Palestinci z Gazy] jsou stále vězněni za právně sporných a násilných válečných podmínek, které porušují mezinárodní humanitární právo a představují mučení,“ uvedla organizace PCATI. Mezi nimi jsou i dva vězni z Rakefetu, které zastupují právníci PCATI.
Ben-Gvir řekl izraelským médiím a členovi parlamentu, že Rakefet byl znovu otevřen, aby mohl věznit bojovníky Hamásu z Nukhby – což znamená „elita“ –, kteří vedli masakry v Izraeli, a bojovníky speciálních sil Hizballáhu zajaté v Libanonu.
Ale dva muži, které v září navštívili právníci z PCATI, byli 34letý zdravotní bratr zadržený při práci v nemocnici v prosinci 2023 a teenager zadržený v říjnu 2024, když procházel izraelským kontrolním stanovištěm.
„V případech klientů, které jsme navštívili, mluvíme o civilistech,“ uvedl právník PCATI Janan Abdu. „Muž, se kterým jsem mluvil, byl 18letý prodavač potravin. Byl zadržen na silničním kontrolním stanovišti.“
Izraelská vězeňská služba (IPS) neodpověděla na otázky týkající se statusu a totožnosti dalších vězňů zadržovaných v Rakefetu, což v hebrejštině znamená „cyklámen“.
Podmínky pro Palestince jsou ve všech věznicích „záměrně hrůzné“, řekl Tal Steiner, výkonný ředitel PCATI. Současní i bývalí vězni a informátoři z izraelské armády podrobně popsali systematické porušování mezinárodního práva.
Rakefet však uplatňuje jedinečnou formu týráníí. Držení lidí pod zemí bez denního světla po celé měsíce má „extrémní dopady“ na psychické zdraví, uvedl Steiner. „Je velmi těžké zůstat duševně v pořádku, když jste držen v tak represivních a obtížných podmínkách.“
Byla uzavřena před založením PCATI, takže právní tým se obrátil na staré mediální archivy a paměti Rafaela Suissy, šéfa IPS v polovině 80. let, aby se o vězení dozvěděl více.
„[Suissa] napsal, že chápe, že být držen pod zemí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je příliš kruté a nelidské, než aby to mohl někdo vydržet, bez ohledu na to, jaké byly jeho činy,“ řekl Steiner.
Letos v létě byli právníci PCATI požádáni, aby zastupovali dva muže zadržované v podzemní věznici, takže Abdu a jeho kolega ji mohli poprvé navštívit.
Byli vedeni pod zem maskovanými, těžce ozbrojenými bezpečnostními strážci po špinavých schodech do místnosti, kde na podlaze ležely zbytky mrtvého hmyzu. Toaleta byla tak špinavá, že byla prakticky nepoužitelná.
Kamerové systémy na stěnách porušovaly základní zákonné právo na důvěrnou diskusi a strážci varovali, že schůzka bude předčasně ukončena, pokud budou mluvit o rodinách zadržených nebo o válce v Gaze.
„Ptala jsem se sama sebe, pokud jsou podmínky v místnosti pro právníky tak ponižující – nejen pro nás osobně, ale i pro celou profesi – jaká je pak situace vězňů?“ řekla Abdu. „Odpověď přišla brzy, když jsme se s nimi setkali.“
Klienti byli přivedeni se skloněnými hlavami, strážci jim tlačili hlavy k zemi a zůstali spoutaní na rukou i nohou, řekla.
Saja Misherqi Baransi, druhá právnička PCATI na cestě, řekla, že oba zadržení jsou v Rakefetu devět měsíců a zdravotnk zahájil schůzku otázkou: „Kde jsem a proč jsem tady?“ Strážci mu neřekli jméno věznice.
Izraelští soudci, kteří schválili zadržení těchto mužů na velmi krátkých videokonferencích, během nichž zadržení neměli právního zástupce a neslyšeli důkazy proti nim, pouze řekli, že tam zůstanou „dokud válka neskončí“.
Muži popsali cely bez oken a bez větrání, ve kterých jsou drženi tři nebo čtyři zadržení, a uvedli, že často mají pocit dušnosti a dusí se.
Vězni řekli právníkům, že jsou pravidelně fyzicky týráni, včetně bití, útoků psů s železnými náhubky a strážců, kteří na vězně šlapou, kromě toho, že jim je odepřena adekvátní lékařská péče a dostávají příděly jídla na hranici hladovění. Izraelský Nejvyšší soud tento měsíc konstatovall, že stát palestinským vězňům upírá adekvátní stravu.
Mají velmi omezený čas mimo celu v malém podzemním prostoru, někdy jen pět minut každý druhý den. Matrace jsou odnášeny brzy ráno, obvykle kolem 4:00, a vraceny až pozdě v noci, takže vězni zůstávají na železných rámcích v jinak prázdných celách.
Jejich popisy se shodují sezáběry z televizní návštěvy věznice, kterou Ben-Gvir uskutečnil, aby zveřejnil své rozhodnutí znovu otevřít podzemní vězení. „Toto je přirozené místo teroristů, pod zemí,“ řekl.
Opakovaně se chlubil špatným zacházením s palestinskými vězni, což podle bývalých rukojmích zajatých během útoků 7. října vedlo k eskalaci týrání ze strany Hamásu, když byli v zajetí.
To zahrnovalo měsíční držení rukojmích v podzemních tunelech, odepírání jídla, izolaci od zpráv o příbuzných a vnějším světě, násilí a psychické mučení, včetně příkazu kopat hrob před kamerou.
Izraelské zpravodajské služby varovaly, že zacházení s palestinskými vězni ohrožuje širší bezpečnostní zájmy země.
Misherqi Baransi řekl, že zadržený zdravotní bratr naposledy viděl denní světlo 21. ledna tohoto roku, kdy byl převezen do Rakefetu, poté co strávil rok v jiných věznicích, včetně notoricky známého vojenského centra Sde Teiman.
„Když jsem mu řekl: ‚Mluvil jsem s vaší matkou a ona mě pověřila, abych se s vámi setkal‘, dal jsem mu alespoň tuhle malou informaci, že jeho matka je naživu,“ řekl Misherqi Baransi.
Když se druhý zadržený zeptal Abdu, zda jeho těhotná žena porodila v pořádku, strážný okamžitě přerušil rozhovor a vyhrožoval mu. Když strážní odvedli muže pryč, zaslechla zvuk výtahu, což naznačovalo, že jejich cely jsou ještě hlouběji pod zemí.
Teenager jí řekl: „Jste první člověk, kterého jsem viděl od svého zatčení,“ a jeho poslední prosba k ní byla: „Prosím, přijďte mě znovu navštívit.“
IPS ve svém prohlášení uvedla, že „působí v souladu se zákonem a pod dohledem oficiálních kontrolních orgánů“ a dodala, že „není odpovědná za právní proces, klasifikaci zadržených, politiku zatýkání ani zatýkání“.
Ministerstvo spravedlnosti odkázalo otázky týkající se Rakefeta a zadržených na izraelskou armádu. Armáda odkázala otázky na IPS.
Diskuse