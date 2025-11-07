Mít ministra pro sport a zrušit dotace pro sport, to by bylo trumpovské salto
7. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Foto: Mirek Topolánek
Facebook mi nadhodil krátkou pasáž z rozhovoru Lenky Zlámalové a Mirka Topolánka o současné situaci. Bavili se o neziskovkách. Shoda byla na tom, že jejich úplným zrušením lze dostat 10-13 miliard. Podle Zlámalové to nová vláda udělá. Pro srovnání: snížení daně firmám má stát rozpočet asi dvacet miliard. Čili zhruba jako všechny neziskovky.
Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, se ve středu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu vyjádřil v tom smyslu, že nerozumí tomu, proč chce nová vláda snižovat daně… prý o to ani ty firmy nestojí. Pravičák Hampl proti snižování daní firmám! Pro stát to prý může být velký problém. Ale copak záleží na nějakém státu? Nota bene, když je Putin za branami. No, dodal bych: co je 20 miliard proti 150 miliardám ročně, které stojí snížení daní bohatým.
Ale zpět k neziskovkám. Topolánek se přiznal, že on by zrušil všechny neziskovky, tedy pardon ne všechny… nechal by ty zdravotní a sociální, prý tam jsou beztak velmi nízké mzdy. Podle zprávy ČTK z pátého srpna 2025 bude mít šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) plat 250 tisíc měsíčně. Měl Topolánek na mysli tohle, nebo by FAČR zrušil taky?
FAČR je totiž největší neziskovka v ČR. Podle dat zveřejněných na Hlídacím psu největší dotace od státu získala právě FAČR, a to asi půl miliardy korun. Na třetím místě byl Český svaz ledního hokeje s asi čtvrtmiliardou. Horská služba dostala téměř 200 milionů, Český atletický svaz 180 milionů… basketbal 180, volejbal 160, lyžaři 150…
Bylo by pikantní, kdyby nová vláda s novým ministrem sportu – to tady ještě nebylo, ministr sportu! – zrušila dotace pro sport. To by byl opravdu krásný trumpovský doublethink. Jistě by funkcionáři a členové těchto neziskovek přizvukovali, jak luxusně, zářivě oblečený je nahý král. Samé hedvábí a atlas, jako z pohádek. Mohli by si třeba tisknout peníze ze hry Dostihy a sázky, takové pěkné, barevné, a děkovat za ně novému ministru pro sport u vlasteneckých vater a oltářů. Zlo je přece Brusel!
„Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda bude mít plat 250 tisíc korun měsíčně.“ Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-facr-trunda-bude-mit-plat-250000-mistopredsedove-zatim-bez-odmeny/2705765
Článek Hlídacího psa o dotování neziskovek: https://hlidacipes.org/penize-pro-neziskovky-nejvic-stale-dostava-sport-a-charita-miliardy-bere-inflace/
173
Diskuse