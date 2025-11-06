Nová většina ve Sněmovně se jasně ukázala a může nyní předělat stát k obrazu svému
6. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Ve středu se ve Sněmovně jasně ukázalo, jak to je. Pro některé to je asi velké překvapení. Přece se v tajné volbě ukáže, že mnoho poslanců ANO nepodpoří šéfa krajní pravice do čela Sněmovny! Aspoň v první volbě. Jasná většina ve Sněmovně ale, bohužel, existuje.
Předseda SPD Okamura dostal 107 hlasů. Naopak kandidát ODS Skopeček na post místopředsedy, byť to místo pro ODS je domluveno s většinou, dostal jen 78 hlasů a kandidátka pirátů – které všichni hodili přes palubu – jen 21 hlasů. Piráti ovšem mohou být rádi, že jsou vůbec ve Sněmovně. Kdyby je ODS nevyhodila z vlády, tak by se drželi koryt bez ohledu na demokracii, volby, na cokoli.
Zatím tedy Sněmovna má předsedu – poprvé v dějinách České republiky jde o představitele krajní pravice, něco jako by v 90. letech byl předsedou Sněmovny Sládek – a dva koaliční místopředsedy: Nachera z ANO a Bartáka z motoristů. Skopeček nebyl zvolen zřejmě proto, že nová většina chce od končící vlády rozpočet. Nakonec se třeba nějak domluví, ale třeba taky ne. Rozpočet bude velkou příležitostí k polarizaci a nenávistné politice.
Možná už je všem jasnější, že tohle není Babiš z dob vládnutí se sociální demokracií. On už dávno patří do frakce patriotů k Orbánovi. Všiml si toho někdo? A poslanci ANO ho prostě následují, jsou součástí hnutí, které je jeho majetkem. Předseda Sněmovny z krajní pravice je samozřejmě jen první krok.
Možnosti většiny 107 ve Sněmovně jsou obrovské, může dělat nové zákony a přehlasovat Senát i veto prezidenta. Může úplně přepsat faktické fungování státu, jeho instituce. Ano, nemůže měnit Ústavu, ale to je opravdu velmi slabá útěcha.
Pokud jde o vládu, Fialova vláda musí podle Ústavy podat demisi. Většina ve Sněmovně čerstvě vzešlá z voleb je jasná a drtivá. Prezident je proti tomu bezmocný. Může sice jmenovat předsedou vlády kohokoli, ale šel by tím proti jasné většině vzešlé z voleb. Čeho by tím dosáhl? Naprostého debaklu a diskreditace demokracie. Bohužel, demokraté musejí přijmout, že tohle je demokracie. Ono jim to asi nikdy pořádně nedošlo. Musejí vyhrávat volby, pokud chtějí demokracii zachránit.
594
Diskuse