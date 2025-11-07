Putinův represivní aparát se obrací dovnitř a zaměřuje se proti osobám podporujícím Putinovu válku na Ukrajině
Analytici upozorňují, že v ruském režimu probíhá čistka mezi jeho vlastními příznivci, protože soupeřící frakce se obracejí proti sobě
Prokremelský komentátor, který po léta ve zahraničních médiích oslavoval Vladimira Putina jako jednoho z největších mužů historie. Vojenský blogger, horlivý sběratel peněz pro ruské vojáky a propagátor otevřeně genocidní rétoriky o Ukrajině.
Ukrajinský armádní dobrovolník a komentátor státem kontrolované televizní sítě RT, který lituje, že Rusko nezačalo s plnohodnotnou invazí dříve.
To jsou typy lidí, které v posledních letech v Putinově Rusku vzkvétaly, kde byla neochvějná loajalita a militantní nadšení pro válku na Ukrajině odměňovány penězi, postavením a vlivem.
Všichni tři – spolu s dalšími osobnostmi, které se navenek hlásí ke Kremlu – se však v poslední době stali terčem toho samého státu, který kdysi chválili a který nyní obrátil svůj represivní aparát proti nim.
Sergej Markov a Roman Aljochin, politický analytik a proválečný bloger, byli letos označeni za „zahraniční agenty“, což je označení, které se dříve používalo proti protiputinovským hlasům. Toto označení, které má negativní konotaci ze sovětské éry, nutí lidi, aby se na sociálních médiích a v jiných publikacích identifikovali jako zahraniční agenti, a vystavuje je také drtivým finančním omezením.
Taťána Monťan, komentátorka ukrajinského původu, byla minulý týden označena za „teroristku a extremistku“ – označení, které se obvykle používá pro ty, které Kreml považuje za své nejnebezpečnější nepřátele, včetně členů týmu zesnulého Alexeje Navalného.
Analytici poukazují na to, že tyto případy společně poukazují na nový trend: čistky nejen mezi odpůrci, ale i mezi vlastními stoupenci režimu, protože soupeřící frakce uvnitř systému se obrací proti sobě.
„Nejprve se zaměřili na protiválečné hlasy. Nyní už žádné nezbyly a represivní mašinerii nelze zastavit,“ řekla ruská politoložka Jekaterina Schulmannová.
Moskva neposkytla žádné oficiální vysvětlení těchto represí a každý případ se na první pohled jeví jako odlišný.
Markov, který je známý svými vazbami na ázerbájdžánskou politickou elitu, pravděpodobně upadl v nemilost poté, co se vztahy mezi Moskvou a Baku dramaticky zhoršily.
Aljochin byl obviněn ze zneužití finančních prostředků, které vybral pro ruské vojáky, poté, co se na sociálních sítích chlubil novým sportovním autem a drahými hodinkami. Monťanová čelila podobnému vyšetřování kvůli zpronevěře peněz vybraných pro frontu.
Podle pozorovatelů se za těmito zjevnými důvody skrývá hlubší rozkol.
Schulmannová popisuje tento rozkol jako boj mezi dvěma soupeřícími tábory – veteránskými propagandisty úzce spjatými s ministerstvem obrany a Kremlem, známými jako „loajalisté“, a rozlehlým hnutím ultranacionalistických příznivců války, známými jako „militaristé“ nebo Z-bloggeři, podle písmene, které se stalo symbolem invaze.
Toto hnutí, složené ze stovek prominentních bloggerů a dobrovolných aktivistů, vybralo peníze, zakoupilo drony a vozidla a dodalo zásoby přímo na frontu. Vzniklo jako síť krátce po Putinově plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022, kdy se ukázalo, že armáda často nedokáže zajistit ani nejzákladnější vybavení a podporu.
Tvrdí „militaristé“ někdy otevřeně kritizují způsob vedení války a jejich relativní nezávislost na státu vedla Moskvu k podpoře útoků proti nim.
„Autokracie se bojí jakékoli občanské mobilizace,“ řekla Schulmannová. „Jakékoli autentické hnutí, včetně proválečného, je vnímáno jako překážka a potenciální nebezpečí.“
Kreml v minulosti podnikl kroky k omezení částí proválečného hnutí, které se vymklo jeho kontrole, zejména uvězněním populárního krajně pravicového komentátora Igora Girkina v roce 2024.
S miliardami rublů směřujících do války na Ukrajině se peníze staly dalším bodem sporu.
„V jádru je jejich konflikt bojem o zdroje,“ řekl Ivan Philippov, ruský výzkumník a spisovatel, který se specializuje na proválečné hnutí v zemi. Popisuje, jak Vladimir Solovjov, vlivný televizní propagandista, který je veřejnou tváří „loajálního“ tábora s úzkými vazbami na ministerstvo obrany, vedl snahy o očistu proválečných blogerů a dobrovolníků, údajně rozhořčen tím, že mnozí z nich vybrali pro frontu více finančních prostředků než jeho vlastní státem schválená charitativní organizace.
Ironie tohoto zásahu neunikla dlouhodobé protiputinovské opozici v Rusku.
„Je zábavné sledovat, jak ti, kteří nikdy neprotestovali, když byli liberálové uvězněni, najednou objevují, že spravedlnost v Rusku je selektivní, že doslova kdokoli může být bezdůvodně uvězněn,“ řekl Philippov. V mnoha ohledech se jedná o moderní ozvěnu starého sovětského refrénu: „Soudruhu Staline, byla učiněna strašná chyba!“ – fráze, kterou kdysi pronesli oddaní komunisté, kteří si příliš pozdě uvědomili, že Stalinovy čistky nešetří ani věrné.
„Je to nějaké nedorozumění,“ protestoval Markov několik hodin poté, co byl označen za zahraničního agenta.
Aljochin použil jazyk, který běžně používají lidskoprávní organizace, a lamentoval, že zákon o zahraničních agentech „porušuje samotnou ruskou ústavu“ a je „závažným porušením občanských práv“.
Schulmannová očekává, že budou následovat další zatýkání. Analytička uvedla, že poté, co již uvěznili nebo vyhnali většinu ruských protiválečných disidentů, bude systém nyní nutně hledat nové nepřátele.
„Ruský represivní aparát musí naplnit své kvóty. Mašinérie se musí neustále živit,“ řekla.
