Česko není na prodej:
6. 11. 2025
Rádi bychom Vás informovali o občanském shromáždění Česko není na prodej, které pořádá Milion chvilek pro demokracii u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
Akce proběhne v pondělí 17. listopadu 2025 od 15:00 na Staroměstském náměstí v Praze.
„Tady nejde pouze o Turka, Babiše či Okamuru. Jde o to, že nová vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu: „Já ti zaručím nevydání soudu a beztrestnost, ty mi zaručíš nevydání trestnímu stíhání a beztrestnost – a ty mi zaručíš koryta a ohýbání zákonů pro mé miliardářské sponzory,“, říká Mikuláš Minář, zakladatel organizace Milion chvilek pro demokracii.
„Zájmy republiky jdou stranou. Místo „ČR na prvním místě“ vidíme najednou – „klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti.“ Opravdu chceme žít ve státě, kde jsou politici nad zákonem? Kde má vládnout proruská strana, která chce vystoupit z NATO, společně s rasisty a extremisty ze stran jiných?” dodává Minář.
„Ano, vítěz voleb má právo složit vládu s kýmkoliv, třeba i s Marťany. Ten se může rozhodnout pustit do vlády nejen ruský vliv, ale i lidi, kteří posílají studenty do pecí, masové střelby vydávají za úklid a pokusy o vraždu Romů za polehčující okolnost.”, uzavírá Mikuláš Minář.
Shromáždění Česko není na prodej má být oslavou svobody a demokracie a zároveň vzkazem politikům, že občané se s vládou postavenou na mafiánském půdorysu nesmíří.
Akce nabídne vystoupení osobností z veřejného života, kultury a občanské společnosti. Jména řečníků budou zveřejněna v následujících dnech.
