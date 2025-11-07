Trump naznačuje, že je ochoten povolit Maďarsku, aby kupovalo ruskou ropu
7. 11. 2025
Během summitu v Bílém domě Trump také chválí tvrdý postoj Viktora Orbána k imigraci. (Jenže žádní imigranti do Maďarska nepřicházejí, naopak miliony Maďarů ze země emigrují, protože se tam za Orbána nedá žít. Hospodářství krachuje.)
Donald Trump naznačil, že by mohl osvobodit Maďarsko od sankcí na dovoz ropy z Ruska, a během přátelského summitu v Bílém domě chválil tvrdý postoj Viktora Orbána k imigraci.
„Myslím, že by měli Maďarsko a tohoto lídra velmi, velmi respektovat, protože má v otázce imigrace pravdu,“ řekl Trump, když v pátek seděl vedle Orbána v Bílém domě.
Orbán prohlásil, že chce oživit plány na summit mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který by podle něj mohl ukončit válku na Ukrajině. Jeho kritici v EU se domnívají, že Orbán má příliš blízko k Putinovi, a nazývají ho „trojským koněm“ Kremlu.
Setkání bylo vnímáno jako zkouška pro nové energetické sankce Bílého domu proti největším ruským ropným společnostem Rosněfť a Lukoil, které obě pokračují v exportu energetických produktů do Maďarska a na Slovensko. Maďarsko uvedlo, že chce výjimku ze sankcí, protože tvrdí, že nemá žádný jiný životaschopný zdroj ropy.
Na otázku, zda by mohl Maďarsko osvobodit od sekundárních sankcí, Trump odpověděl: „Zvažujeme to, protože je pro něj velmi obtížné získat ropu a plyn z jiných oblastí."
„Je to velká země, ale nemají moře,“ řekl. „Nemají přístavy. A tak mají obtížný problém.“
Ostatní země v Evropě „tyto problémy nemají a nakupují velké množství ropy a plynu z Ruska. A jak vědí, velmi mě to znepokojuje.“
Podle agentury Bloomberg měl Orbán údajně Trumpovi nabídnout, že Maďarsko bude nakupovat zkapalněný zemní plyn a jaderné palivo z USA, aby bylo osvobozeno od sekundárních sankcí.
muž dívající se do kamery
Konzervativní srdečnost byla patrná, když Trump vřele přivítal Orbána v Bílém domě, kde maďarského premiéra nazval „velkým vůdcem“, než ho uvedl na summit, jehož součástí měl být i bilaterální oběd.
Orbán usiluje o návštěvu Trumpa v Budapešti, aby posílil své šance, protože čelí tvrdé konkurenci v nadcházejících volbách, sdělily Guardianu zdroje v Maďarsku.
V úvodním projevu Orbán pochválil Trumpa a kritizoval předchozí Bidenovu administrativu jako „zmanipulovanou“.
„Důvodem, proč jsme zde, abychom otevřeli novou kapitolu ve dvoustranných vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem, je v podstatě to, že během demokratické administrativy bylo vše zmanipulováno,“ řekl, narážející na nepodložené tvrzení Trumpa, že mu byly ukradeny volby v roce 2020.
„Zlepšil jste bilaterální vztahy,“ řekl. „Napravil jste to, co předchozí administrativa pokazila, takže nyní jsme v docela dobré pozici, abychom mohli otevřít novou kapitolu. Řekněme zlatý věk mezi Spojenými státy a Maďarskem.“
Trump, který ve své zemi zahájil rozsáhlé zásahy proti imigraci, opět nepravdivě tvrdil, že existuje souvislost mezi migranty a kriminalitou.
„Podívejte se, co se stalo s Evropou kvůli imigraci. Evropa je zaplavena lidmi,“ řekl Trump.
Trump popsal tuto otázku v ještě ostřejších rasových termínech: „Když se podíváte na některé země, jsou nyní k nepoznání kvůli tomu, co udělaly. Maďarsko je však velmi dobře rozpoznatelné.“
Orbán obhajoval svou migrační politiku a ostře kritizoval finanční sankce, které EU uvalila na Maďarsko za to, že se vzepřelo bloku.
„To je ten absurdní svět, ve kterém nyní v Evropě žijeme,“ řekl Orbán.
