Putin byl informován o amerických plánech rozmístit v Evropě rakety, které zasáhnou Rusko za 6-7 minut
7. 11. 2025
Bělousov také informoval Putina o probíhajících pracích na vytvoření nové mezikontinentální balistické rakety Sentinel s doletem 13 tisíc km, strategické jaderné ponorky typu Columbia a těžkého bombardéru B-21 Raider ve Spojených státech.
Dne 26. října Vladimir Putin oznámil dokončení testů střely s plochou dráhou letu Burevěstnik s otevřeným doletem a oznámil zahájení prací na jejím rozmístění. Brzy také oznámil test jaderného torpéda Poseidon, které podle něj nemá obdoby v rychlosti a hloubce.
Americký prezident Donald Trump označil Putinovy výroky za "nevhodné" a připomněl přítomnost americké jaderné ponorky u ruských břehů, přičemž zdůraznil, že Moskva by se měla zaměřit na ukončení války na Ukrajině. 30. října nařídil zahájení prvních testů jaderných zbraní po třiatřicetileté přestávce. Trump později potvrdil plány na obnovení testů, aniž by upřesnil, zda budou zahrnovat podzemní výbuchy, a dodal, že tak činí i další země, včetně Ruska a Číny.
Dne 5. listopadu provedly americké vesmírné síly zkušební start mezikontinentální balistické rakety Minuteman III. Raketa bez hlavice byla odpálena z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii a cestovala asi 4 200 mil na Ronald Reagan Proving Ground na atolu Kwajalein. Plukovník Dustin Harmon poznamenal, že start potvrdil spolehlivost a modularitu systému.
Ve stejný den Vladimir Putin pověřil ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, speciální služby a civilní odbory, aby připravily návrhy na možnou přípravu jaderných zkoušek. Uvedl to na operativním setkání se stálými členy Rady bezpečnosti, přičemž poukázal na potřebu shromažďovat a analyzovat informace a poté předkládat schválené návrhy. Jak bylo uvedeno v Radě bezpečnosti, důvodem pro tento krok byly příkazy Donalda Trumpa obnovit americké jaderné testy.
Zdroj v ruštině: ZDE
