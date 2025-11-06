Okamurové aneb nový žánr: česko-japonská telenovela
6. 11. 2025 / Fabiano Golgo
A pak tu máme toho druhého bratra. Staršího, rozumného, usedlého u lidovců – což je dnes povolání téměř stejně exotické jako pěstitel bonsají v Krkonoších. Hayato Okamura. Ten, který si pamatuje, jak mladšího Tomia přivezli z porodnice na periferii Tokia. A teď, po pětapadesáti letech, stojí v té naší krásné, secesní herně na Malostranském náměstí a před svými kolegy a národem, jenž hltá každé slovo této podivné rodinné ságy, prohlašuje svého bratra za „labilního člověka“.
To není jen tak nějaké příbuzenské popichování. To je diagnóza vystavená na veřejném prostranství. „Člověk, který dlouhodobě dělá politiku spíš jako obchodník, ne jako člověk, který by měl nějaký pevný morální základ,“ říká bratr. Ve středu ve Sněmovně se z jednání o předsedovi stala rodinná terapie přenášená živě, kterou by ani Netflix neodsouhlasil, protože by ji považoval za příliš absurdní. Hayato, decentní katolík a lidovec, mluvil o bratrovi s kombinací soucitu a rezignace, kterou zná každý, kdo někdy zkusil vysvětlit blízkému, že Facebook není realita.
„Tomio je zraněný z dětství,“ řekl Hayato, a půlka Sněmovny zpozorněla. Česká politika totiž na psychoanalýzu zvyklá není. Hayato pokračoval o dětském domově, nemocné matce a absenci otce – a bylo to upřímné. Jenže v politice upřímnost působí jako cizí těleso.
Hayatův emocionální projev tak odhalil mnohem víc než jen rodinné drama. Odhalil děsivou pravdu o povaze moci v této zemi: že třetí nejvyšší ústavní post může obsadit člověk, jehož vlastní rodina jej považuje za natolik nepředvídatelného a zraněného, že veřejně varuje před jeho volbou. Zatímco jsme se soustředili na psychologické detaily, skutečné nebezpečí mezitím usedlo do předsednického křesla. A tato telenovela tak dostává temný, téměř orwellovský nádech – příští díl se již nebude točit kolem dětských traumat, ale kolem toho, jak labilní člověk ovládá ústřední scénu české demokracie.
