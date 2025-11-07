Ukrajina čelí „nekonečné válce“, pokud Evropa nezvýší tlak na Rusko, říká bývalý šéf NATO
7. 11. 2025
Anders Fogh Rasmussen volá po vytvoření vzdušného štítu na území NATO a nasazení evropských ochranných sil na Ukrajině
Ukrajina čelí „nekonečné válce“ a pomalé erozi území, pokud Evropa výrazně nezvýší tlak na Rusko, mimo jiné nasazením vojsk a zřízením protiraketového a protidronového štítu na území NATO, který by chránil Ukrajinu před ruskými útoky na její infrastrukturu, uvedl bývalý generální tajemník NATO.
Anders Fogh Rasmussen, který zastával funkci v NATO v letech 2009 až 2014 a byl dánským premiérem v letech 2001 až 2009, v rozhovoru pro deník Guardian uvedl, že pokud by země jako Polsko souhlasily s umístěním takové protivzdušné obrany, Rusko by pochopilo, že útok na ně by byl útokem na celou alianci NATO.
Uvedl: „Musíme ukrajinskému lidu pomoci chránit se před ruskými raketami a drony vybudováním protivzdušného štítu, který Ukrajincům pomůže sestřelit ruské rakety a drony. Země NATO sousedící s Ukrajinou mohou být místem pro umístění protivzdušné obrany a raketového systému NATO.“
Rasmussen také vyzval k nasazení evropských ochranných sil pro Ukrajinu před uzavřením dohody o příměří. Uvedl, že „koalice ochotných“, která doufala, že takovou sílu sestaví pro případ ukončení bojů, se zmenšila na koalici čekajících.
„Pokud neprovedeme zásadní změny ve strategii, čeká nás nekonečná válka,“ řekl. „Putin nemá žádný důvod zapojit se do mírových jednání, dokud si myslí, že může zvítězit na bojišti. Je třeba změnit tempo a způsob uvažování.“
Rasmussen, který navázal úzké vztahy s ukrajinským vedením, cestuje po evropských hlavních městech, včetně Londýna, kde se setkal s britským poradcem pro národní bezpečnost Jonathanem Powellem. Oba muži diskutovali o tom, zda by USA mohly poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, a to podobným způsobem, jakým USA nedávno poskytly bezpečnostní záruky Kataru poté, co Izrael zaútočil na jeho hlavní město Dauhá.
Důsledné bezpečnostní záruky by ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému usnadnily prosazení mírové dohody u vlastního lidu, která by znamenala ztrátu ukrajinského území, uvedl Rasmussen.
Uvedl, že je nutné provést dramatické změny, aby se změnilo myšlení Vladimira Putina. Kromě vývoje ukrajinského protiraketového a protidronového štítu se základnou v Evropě a nasazení některých evropských vojsk na Ukrajině vyzval, aby Ukrajina dostala rakety dlouhého doletu, které by zasáhly více cílů uvnitř Ruska.
Řekl, že je stále možné znovu otevřít diskusi o dodávkách amerických řízených střel Tomahawk na Ukrajinu, které Donald Trump nepodpořil, pokud by Německo bylo ochotno být „prvním hráčem“ a poskytnout Ukrajině své vlastní řízené střely Taurus.
Zdůraznil: „To by vyslalo jasný signál přes Atlantik a vyvinulo tlak na Bílý dům. Je v silném zájmu Německa přimět Putina k mírovým jednáním... Taurus je prostředkem, jak toho dosáhnout.“
Trumpův přístup k Ukrajině je v nejistotě poté, co se americký prezident zdánlivě distancoval od dodávek raket Tomahawk a místo toho oznámil druhé setkání s Putinem.
Předpověděl, že evropští lídři budou schopni překonat námitky proti tomuto plánu, které zazněly na posledním zasedání Rady ministrů EU, zejména ze strany Belgie, kde sídlí Euroclear. Plán vychází z předpokladu, že ani Ukrajina, ani EU nebudou muset úvěr splácet, ale místo toho budou moci čerpat z navrhované ruské platby válečných reparací Ukrajině.
