Můj verdikt ohledně „levicové“ revize školních osnov v Anglii? Nejsou dostatečně radikální
7. 11. 2025
Když jsem slyšel, že jde o zjednodušení vzdělávání, byl jsem zklamán. Ve skutečnosti se otevřeně vyjadřuje o chaosu nedávných konzervativních reforem Michaela Govea a potřebných změnách, píše Simon Jenkins.
Školství v Británii je dnes tam, kde byla medicína v dobách pouštění žilou a pijavic. Je uvězněno v minulosti, mezi učiteli oddanými svým předmětům a politiky posedlými testy. Lékaři obecně vědí, zda vás vyléčili, právníci vědí, zda jste shledáni nevinnými. Pedagogové mají k měření svého profesního úspěchu pouze zkoušky. Výsledkem je, že anglické školy se krčí pod horou zkoušek – globální výjimkou, co se týče objemu hodnocení.
Tento týden byla zpráva o reformě školních osnov v Anglii konzervativními kritiky přijata s výkřiky o „levicopvosti“, snižování úrovně a klesajících standardech. Byl jsem znepokojen, dokud jsem nepřečetl celých jejích 200 stran. Jako bývalý korespondent pro vzdělávání mohu jen říci, že jsem ji shledal povznášející. Byla tam drobná zmínka o diverzitě, ale těžko se dala považovat za „levicovost“. Šokoval mě otevřený komentář k existujícímu systému, k osnovám, které jsou příliš akademické a kulturně chudé a kde se s učiteli zachází jako s roboty.
Poslední reforma školních osnov před 10 lety byla iniciována konzervativcem Michaelem Govem. Bylo osvěžující vidět, že veřejná politika má ve vzdělávání svou roli. Méně osvěžující bylo upřednostnění tradiční výuky tradičních předmětů ve třídě, což byl návrat k Dickensově satiře o malých džbáncích, „které měly být naplněny fakty“.
Výsledkem byl rozvrh, ze kterého byly postupně vymazány všechny mimoškolní aktivity. Umění, hudba, řemeslné dovednosti a tělesná výchova byly zanedbávány. Znalost světa mimo školu byla ignorována. Školské úřady vládly pomocí známek, žebříčků a ponížení.
Reformátoři odkazují na pravděpodobně největší průzkum toho, co dnešní rodiče, žáci a zaměstnavatelé – nikoli politici – očekávají od škol v zemi. Bylo zasláno asi 7 000 odpovědí, což je jistě poprvé, kdy byli skuteční uživatelé vzdělávání vyslyšeni. Jejich odpověď zněla především: dejte nám relevantní vzdělání pro život, ne samé zkoušky.
Rodiče chtěli, aby děti získaly znalosti o penězích, právu a zákonných právech, politice a volbách a dovednosti při hledání zaměstnání a spolupráci s ostatními. Pouze třetina absolventů škol si vzpomněla na jedinou lekci o penězích, kterou považovali za užitečnou. Co si pamatovali, bylo „velké množství“ lekcí o gramatických pojmech, jako jsou předložkové příslovce. Toužili po znalostech o reálném světě a kreativitě, ale obojí jim bylo odepřeno. Zpěvák Ed Sheeran a skupina dalších umělců uvítali návrh, aby se hudba a další umění staly povinnými předměty.
Konečně se ve zprávě o vzdělávání klade důraz na řečové dovednosti. Goveovy školy byly zaměřeny na čtení, psaní, zapamatování a mlčení. Dnešní děti, jejichž závislost na obrazovkách jim nechává stále méně času na konverzaci, potřebují pomoc, aby se dokázaly jasně vyjadřovat. Zejména by měly vědět, jak formulovat své názory, „naslouchat názorům druhých a respektovat jejich souhlas i nesouhlas“. Nikdy bych nečekal, že se to objeví ve vzdělávacím dokumentu.
Není to snaha o zjednodušování, když požadujeme, aby se děti kriticky vyrovnávaly s digitální revolucí. Zpráva uvádí, že je třeba je naučit čelit „online škodám nebo dezinformacím“. Musí se naučit bránit se proti každodennímu bombardování dezinformacemi ze sociálních médií a umělé inteligence. To by mělo být určitě povinné.
Zpráva správně trvá na tom, že teenageři by se měli učit o komunitě, ve které žijí, o jejích institucích a o své vlastní roli jako angažovaných občanů. Pokud mají v 16 letech volit, musí studovat politiku, aby se naučili „s jistotou vstoupit do dospělosti“. Gove takové řeči odmítl jako „neprudérní směsici aktuálně módních zájmů londýnských intelektuálů“. Zjevně by přeformuloval Marie Antoinette: ať chudí dál protestují.
Je dobré vidět, že učitelům je nabízena „profesionální autonomie“. Učební plán by měl být rámcem, nikoli receptem na konkrétní ingredience. Úkolem učitele je „oživit učební plán ... aby odrážel životy a zkušenosti jejich studentů“. Nemá být podřízený vzdělávacímu systému, který fanaticky odolává změnám.
Bohužel, zpráva se podřizuje kultu matematiky, který si udržuje svůj vliv na školní pokrok. Je to jako latina v chytrých školách v minulosti. Kromě aritmetiky se matematika stala znakem pedagogické irelevantnosti. Bylo mi řečeno, že maturitní požadavky na matematiku pro většinu technických oborů jsou nyní vážnou překážkou pro výcvik kvalifikované pracovní síly. Je to sociální segregátor. Jeden učitel mi řekl, že s kalkulačkami lze 99 % matematiky, kterou absolventi škol potřebují, naučit za jediný den.
Jedinou mezerou ve zprávě je její konečná preference „evoluce, nikoli revoluce“. Její důraz na občanství, informatiku a kreativitu vyžaduje mnoho školního času. Zpráva však téměř žádný takový čas nenabízí. Chybí jí odvaha zrušit nynější maturitu a zachovává úzké zkoušky v kapitulaci před univerzitní specializací. Jediné, co může navrhnout, je pouhé 10% snížení počtu hodin věnovaných zkouškám. To nestačí. Dokud budou britské školáky svazovat a zotročovat zkoušky, všechny ostatní reformy budou bezvýznamné.
Zdroj v angličtině ZDE
