Rozpínání vesmíru "se nyní zpomaluje, nikoli zrychluje"
7. 11. 2025
Zjištění publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vrhají pochybnosti na dlouhotrvající teorii, že záhadná síla známá jako "temná energie" žene vzdálené galaxie pryč od sebe stále rychleji.
Místo toho data nevykazují žádný důkaz zrychlujícího se rozpínání vesmíru.
Pokud budou výsledky potvrzeny, mohlo by to otevřít zcela novou kapitolu ve snaze vědců odhalit skutečnou povahu temné energie, vyřešit "Hubbleovo napětí" a pochopit minulost a budoucnost vesmíru.
V posledních třech desetiletích astronomové široce věřili, že vesmír se rozpíná stále rychleji a je poháněn neviditelným jevem zvaným temná energie, který působí jako druh antigravitace.
Tento závěr, založený na měření vzdáleností vzdálených galaxií pomocí supernov typu Ia, získal v roce 2011 Nobelovu cenu za fyziku.
Tým astronomů z Yonsei University však nyní předložil nové důkazy, že supernovy typu Ia, dlouho považované za "standardní svíčky" vesmíru, jsou ve skutečnosti silně ovlivněny stářím svých předků.
Dokonce i po standardizaci svítivosti se supernovy z mladších hvězdných populací jeví systematicky slabší, zatímco supernovy ze starších populací se zdají jasnější.
Na základě mnohem většího vzorku 300 galaxií hostitelské galaxie potvrdila nová studie tento efekt s extrémně vysokou významností (99,999 % spolehlivost), což naznačuje, že slábnutí vzdálených supernov nevzniká pouze z kosmologických efektů, ale také z efektů hvězdné astrofyziky.
Když byla tato systematická odchylka opravena, data o supernovách již neodpovídala standardnímu kosmologickému modelu ΛCDM s kosmologickou konstantou, uvedli vědci.
Místo toho se mnohem lépe sladil s novým modelem upřednostňovaným v rámci projektu DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), odvozeným z baryonových akustických oscilací (BAO) – v podstatě zvuku Velkého třesku – a dat kosmického mikrovlnného pozadí (CMB).
Opravená data o supernovách a výsledky z BAO+CMB naznačují, že temná energie časem výrazně slábne a vyvíjí se.
Ještě důležitější je, že když byla opravená data o supernovách zkombinována s výsledky BAO a CMB, standardní model ΛCDM byl vyloučen s ohromující významností, uvedli vědci.
Nejpřekvapivější ze všeho je, že tato kombinovaná analýza naznačuje, že rozpínání vesmíru se dnes nezrychluje, jak se dříve myslelo, ale již přešlo do stavu zpomaleného rozpínání.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse