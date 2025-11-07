Jak v Rusku: Izrael se soustředil na politické drama a ignoruje palestinskou oběť znásilnění
7. 11. 2025
Odhalení izraelské nejvyšší vojenské právničky, generálmajora Yifat Tomer-Yerushalmi, že v roce 2024 vynesla na veřejnost záznam skupinového znásilnění palestinské zadržené osoby ve vojenském vězení Sde Teiman, otřáslo politickou a mediální scénou v Izraeli.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jehož vedení genocidní války proti Gaze vyvolalo celosvětové odsouzení, označil únik informací za „snad nejzávažnější útok na veřejné vztahy, jaký Izraelský stát kdy zažil“. Kritici Netanjahuova názoru pocházejí z řad establishmentu, který se zoufale snaží bránit soudnictví a státní instituce, které podle nich Netanjahu a jeho spojenci podkopávají prostřednictvím tohoto "skandálu".
Zatímco se titulky novin plní přiznáním úniku informací, zapomíná se na hromadné znásilnění palestinského vězně ve Sde Teiman 5. července 2024. Útok byl tak brutální, že muž byl převezen do nemocnice s poraněním střev, těžkými poraněními konečníku a plic a zlomenými žebry, jak odhalil izraelský deník Haaretz. Poranění si později vyžádala chirurgický zákrok.
„V Izraeli je to obrovská událost, ale nikde v ní nenajdete slovo ‚znásilnění‘,“ řekla Orly Noy, redaktorka hebrejského deníku Local Call. „Kontext této události je zde zcela odlišný od toho, co vidíme my.“
Místo toho, aby se příběh soustředil na znásilnění a probíhající soudní řízení proti pěti podezřelým, zaměřil se na právničku Tomer-Yerushalmi a osoby obviněné z toho, že jí pomáhaly utajit únik informací.
V sobotu večer v izraelské televizi člen Netanjahuovy strany Likud, ministr energetiky Eli Cohen, řekl divákům, že Tomer-Yerushalmi „měla být neprůstřelnou vestou, ochránkyní vojáků [izraelské armády]“.
Reklama
„Místo toho je bodla do zad,“ řekl o právničce, která zveřejnila záběry vojáků, kteří znásilňují vězně. „V tomto případě mluvíme o zradě.“
Ministr obrany Israel Katz nebyl o nic méně kritický a během týdne vydal nejméně sedm prohlášení zaměřených na vojenskou právničku, v nichž ji obvinil z účasti na „krvavé pomluvě“ proti pěti údajným násilníkům.
Zaměření se na Tomer-Yerushalmi, spíše než na násilníky, není nic nového.
Bývalá hlavní vojenská advokátka byla od prvních zpráv o znásilnění, které se objevily v srpnu 2024, předmětem politického tlaku a obvinění z utajování zdroje úniku informací. Tento tlak se dále zvyšoval a vyvrcholil oznámením generálního prokurátora Galiho Baharava-Miary na začátku října o vyšetřování zdroje úniku informací.
V pátek 1. listopadu Tomer-Yerushalmiová rezignovala a přiznala, že byla zdrojem úniku informací. O dva dny později byla nahlášena jako pohřešovaná na několik hodin poté, co její přátelé a rodina objevili dopis, který považovali za sebevražedný, což vedlo k rozsáhlému pátrání.
Několik hodin poté, co byla nalezena v pořádku, byla Tomer-Yerushalmi zatčena a izraelští prokurátoři dopis na rozloučenou odmítli jako trik. Byla obviněna z několika trestných činů, včetně podvodu, zneužití důvěry, maření spravedlnosti a zneužití úřední moci.
Od neděle policie také zatkla bývalého hlavního vojenského prokurátora, plukovníka Matana Solomoshe, který je podezřelý z toho, že pomáhal Tomer-Yerushalmi utajit únik informací. Objevily se také spekulace, že do případu mohla být zapletena i generální prokurátorka a její spolupracovníci.
„Znásilnění není důležité,“ řekl politický analytik Ori Goldberg s odkazem na to, jak izraelské úřady reagují na zprávy o úniku informací. „Důležitá je žena, která nahrávku zveřejnila, a to, co chtějí nazývat deep state.“
Boj Netanjahua a jeho spojenců s justicí sahá až do roku 2023, kdy podle jeho kritiků došlo k „soudnímu převratu“, když navrhl rozsáhlou legislativní reformu izraelského soudního systému. Od roku 2019 také čelí několika obviněním z korupce.
Soudní reformy navrhované premiérem by jeho pravicové koalici poskytly svobodu jednat bez kontroly Nejvyššího soudu, což by mohlo vést k dalšímu potlačování disentu a práv Palestinců.
Generální prokurátorka Baharav-Miara se ocitla v palbě kritiky za to, že se těmto reformám brání. V roce 2023 vydala právní stanovisko, ve kterém se postavila proti navrhované soudní reformě s tím, že by narušila systém brzd a protivah v Izraeli a že by „určitě vedla k porušování lidských práv a čisté správy věcí veřejných“. Premiérovi také řekla, aby se od soudních reforem distancoval, protože by to bylo v rozporu s jeho vlastním korupčním procesem.
„Chtějí zakrýt znásilnění,“ řekla Aida Touma-Suleiman, členka izraelského parlamentu zastupující levicovou frakci Hadash-Ta'al. „Proto se zabývají žalobci a ne samotným zločinem.“
„Benjamin Netanjahu to využívá, stejně jako to využívá pravice. Od chvíle, kdy se tato kauza dostala na veřejnost, opakují stále stejné poselství. Takhle funguje soudnictví. To jsou vaše takzvané kontrolní mechanismy. Podívejte se na ně, jsou to zločinci.“
Ztracená spravedlnost
Uprostřed politického rozruchu se zdá, že pravděpodobnost stíhání údajných násilníků klesá.
V pondělí vyšlo najevo, že oběť znásilnění byla v říjnu vrácena do Gazy v rámci výměny zajatců, což vedlo ke spekulacím, že se možná neobjeví v řízení proti svým údajným útočníkům.
Pět z obviněných za napadení bylo v neděli obviněno pouze z „závažného zneužívání“ zadrženého, když se objevili před izraelským Nejvyšším soudem s kuklami na hlavách, aby skryli svou totožnost.
Advokát podezřelých Moshe Polsky novinářům řekl, že jeho klienti nemohou kvůli úniku informací očekávat spravedlivý proces, protože „kolo nelze vrátit zpět“ a v důsledku toho byl proces obžaloby zpochybněn.
Jeden z podezřelých, který si nepřál být jmenován, popsal sebe a své kolegy jako loajální vlastence, kteří se neprávem stali terčem právního systému, který podle nich podkopává jejich službu. „Věděli jsme, že musíme bránit zemi [po útoku ze 7. října],“ řekl.
„Od toho dne desítky bojovníků stále bojují za spravedlnost, nikoli na bojišti, ale v soudních síních.“
Pro pozorovatele, jako je novinářka Noy, však nemá příběh obvinění, protiobvinění a utajování, který zastínil brutální znásilnění vězně v izraelské vazbě, se spravedlností mnoho společného.
„Pro obě strany jde pouze o systém a nemá to nic společného s palestinskou obětí,“ uvedla.
Diskuse