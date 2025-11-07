Belgie kvůli bezpilotním letounům nad vojenskými základnami NATO a bruselským letištěm svolala Radu bezpečnosti
7. 11. 2025
Na zasedání Rady národní bezpečnosti se sešli šéfové všech bezpečnostních složek - policie, armády a zpravodajských služeb, stejně jako prokurátoři. Incidenty s drony "nebyly dílem amatérů" a Belgie zkoumá možnost požádat o pomoc sousední země, řekl ministr obrany Theo Franken.
V prvních listopadových dnech byly drony spatřeny nad několika vojenskými základnami. Podle Frankena zřejmě monitorovaly stíhačky a muniční sklady. Poblíž bruselského letiště Zaventem se v úterý krátce před 20:00 objevily drony – právě v době, kdy několik lídrů balkánských zemí plánovalo opustit město po jednáních o vstupu do EU, poznamenává Bloomberg. Lety byly zastaveny, 28 letů bylo zrušeno a ve středu bylo zrušeno dalších 54.
Neznámé drony se poprvé objevily u bruselského letiště, ale již dříve byly kromě vojenských základen opakovaně viděny také nad jediným závodem v zemi, kde mezinárodní obranná společnost Thales vyrábí a skladuje výbušniny pro své 70 milimetrové rakety.
Země EU se nyní snaží přesvědčit Belgii, v jejímž depozitáři Euroclear jsou zmrazeny ruské devizové rezervy, aby souhlasila s jejich převodem na Ukrajinu. De Wever však trvá na vážných zárukách, že Belgie nezůstane s Moskvou sama, pokud bude muset vrátit své peníze. V úterý náměstci ministrů financí zemí EU nepokročili v jednáních o této půjčce a v pátek hodlá vedení Evropské komise o této otázce jednat s belgickou vládou. "Čím déle budeme (s rozhodnutím) otálet, tím obtížnější se situace stane," řekl v úterý novinářům evropský komisař pro hospodářství Valdis Dombrovskis.
Zdroj ve francouzštině: ZDE
