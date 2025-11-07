Izrael provedl sérii leteckých útoků na jižní Libanon
Tři města byla napadena navzdory příměří s Hizballáhem, což izraelská armáda zdůvodnila snahou zabránit této skupině v opětovném ozbrojení
Izraelská armáda provedla sérii leteckých útoků na jižní Libanon, které zdůvodnila snahou zabránit Hizballáhu v opětovném ozbrojení.
Izraelské stíhačky ve čtvrtek zaútočily na města Kfar Dounine, Tayr Debba a Zawtar al-Sharqiya, asi hodinu poté, co vydaly varování obyvatelům, aby se evakuovali. V době zveřejnění této zprávy nebyly hlášeny žádné oběti na životech.
K útokům došlo navzdory dohodě o příměří podepsané mezi Hizballáhem a Izraelem před téměř rokem, která ukončila 13 měsíců trvající boje.
Podle podmínek dohody má Hizballáh odzbrojit, obě strany mají přestat na sebe střílet a Izrael se má stáhnout z libanonského území. Izrael stále drží pět pozic v Libanonu.
Před leteckými útoky zveřejnil mluvčí izraelské armády mapy budov, na které se útoky zaměří, a vyzval obyvatele, aby se vzdálili nejméně 500 metrů od nich. Mluvčí tvrdil, že budovy jsou součástí vojenské infrastruktury Hizballáhu.
Izraelská armáda bombarduje Libanon téměř denně, ale čtvrteční útoky byly neobvyklé svou intenzitou a tím, že jim předcházelo varování před evakuací.
K útokům došlo několik hodin poté, co Hizballáh zaslal libanonskému vedení otevřený dopis, v němž uvedl, že se sice zavázal k příměří, ale stále má „legitimní právo“ bránit se tomu, co nazývá „izraelskou okupací“. Od podpisu příměří v prosinci 2024 skupina jednou vystřelila na Izrael.
Hizballáh uvedl, že stojí za libanonskou armádou, ale odsoudil přímá jednání s Izraelem, což je možnost, kterou nedávno nadhodil libanonský prezident Joseph Aoun.
Izraelští představitelé v posledních dnech obvinili Hizballáh, že se pokouší obnovit své vojenské kapacity v Libanonu poté, co byla skupina zdevastována válkou s Izraelem.
„Izrael bude i nadále bránit všechny své hranice a my také nadále trváme na plném dodržování dohody o příměří mezi Libanonem a Izraelem,“ řekl ve čtvrtek novinářům mluvčí vlády Shosh Bedrosian.
Izrael nedovolí Hizballáhu obnovit své vojenské kapacity.
Libanonská vláda se zavázala odzbrojit Hizballáh a zajistit, aby monopol na zbraně měl stát. Uvedla, že odzbrojila asi 85 % zbraní Hizballáhu v jižním Libanonu a že jejím cílem je do konce roku tuto oblast zcela odzbrojit.
