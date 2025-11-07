Dvojice ruských agentů FSB získala stipendium v Polsku. Byli považováni za protiputinovské opozičníky
7. 11. 2025
Podle zpráv z médií byl muž, který se jmenuje Igor R., zatčen v polovině roku 2024 a jeho manželka v listopadu. Po zatčení se muž otevřeně přiznal ke spolupráci s ruskou rozvědkou.
Je třeba poznamenat, že v Rusku působil jako zástupce koordinátora ústředí Alexeje Navalného v Saransku a byl členem organizace Otevřené Rusko, kterou založil bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij. Na jedné z konferencí této organizace se seznámil se svou budoucí ženou Irinou R.
Igor R., který byl považován za aktivistu protiputinovské opozice, je uvědomělým důstojníkem FSB nejméně od roku 2020. Když Igor R. s manželkou přijel v roce 2022 do Polska, špehoval opozici a akademické prostředí – studenty i učitele.
V obžalobě, kterou získal deník Rzeczpospolita, se uvádí, že Igor R. podepsal smlouvu o spolupráci s FSB, přijal pseudonym a zavázal se předávat informace. Ruská speciální služba mu poskytla "mobilní telefon a SIM kartu pro komunikaci" a za předaná data dostával platby v rublech.
Dne 9. října 2025 podal státní zástupce slezské pobočky polské prokuratury kriminální policie u okresního soudu v Sosnowci obžalobu proti těmto dvěma ruským občanům, uvedla tisková služba.
"Vyšetřováním bylo zjištěno, že v období od února do srpna 2022 Igor R. shromažďoval a předával informace o ruských opozičních aktivistech žijících v Polsku, jakož i o osobách a institucích, které jim pomáhají. Údaje předal své ženě na šifrovaném elektronickém médiu. Irina R. zorganizovala přepravu do Ruska, zejména prostřednictvím poštovní schránky, a pokusila se kontaktovat důstojníky FSB," uvedli policisté.
V červenci 2024 byl Igor R. obviněn ze společné činnosti se dvěma občany Ukrajiny a občanem Ruska týkající se odeslání a organizace převzetí zásilky kurýrní společností. Obsahovala nitroglycerin, vojenské elektrické detonátory a přenosný iniciátor. Zásilka byla nalezena ve skladech v Lodžském vojvodství. Podle prokuratury se jednalo o kumulativní bombu, jejíž výbuch by mohl způsobit značné škody na infrastruktuře.
Podle deníku Rzeczpospolita získali agenti FSB Igor a jeho manželka Irina R. dvouleté stipendium v rámci vládního programu, který ministerstvo zahraničních věcí zahájilo rok před začátkem totální války Ruska proti Ukrajině.
Z obžaloby manželů R. se média dozvěděla, že informace o tomto programu byly šířeny prostřednictvím ověřených opozičních kruhů, zejména prostřednictvím Helsinské nadace pro lidská práva. V těchto kruzích byli uvedeni uchazeči, kteří následně formuláře obdrželi, a v dokumentaci nejsou uvedeny žádné údaje o zaměstnancích Ministerstva zahraničních věcí. Dalším krokem byla kontrola kandidátů samotným Ministerstvem zahraničních věcí.
Podle vyšetřování deníku Rzeczpospolita byli Igor a Irina R. za dosud nejasných okolností zařazeni na úzký seznam pouhých sedmi stipendistů z Ruska. Článek poznamenává, že formálně byli stipendisté přivezeni do Polska Národní agenturou pro akademickou výměnu. Tímto úkolem byl pověřen tehdejší ministr školství a vědy Przemysław Czarnek, který podle neoficiálních mediálních zdrojů nepodporoval financování stipendií pro Rusy.
Během dvou let manželé R. obdrželi od polské vlády asi 71,4 tisíc zlotých (19,3 dolarů). Igor R. zároveň pobíral od FSB plat v rublech.
Podle zpráv z médií pár studoval na přípravném kurzu pro cizince na Škole polského jazyka a kultury Slezské univerzity, na studium přijeli začátkem roku 2022. Igor R. si vybral dva studijní obory – jeden opustil po prvním semestru, z druhého byl vyloučen. Irina R. studovala také ve dvou oborech – z jednoho odešla po prvním ročníku, z druhého byla také vyloučena. Až do doby zadržení v roce 2024 pobíral pár podle deníku Rzeczpospolita stipendium.
Zdroj v polštině: ZDE
