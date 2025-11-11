Musk a Mamdani: Konec tvrdého kapitalismu?
Musk a Mamdani kladou stejnou otázku, i když každý z opačného úhlu pohledu, píše Robert Reich
Minulý týden se staly dvě věci, které mohou vrhnout světlo na to, kam směřuje americký kapitalismus.
Za prvé, představenstvo Tesly ustoupilo požadavku Elona Muska, aby dostal odměnu ve výši 1 bilionu dolarů (pokud splní různé cíle).
Muskova odměna ve výši 1 bilionu dolarů je tak groteskní, že se stává terčem posměchu i pro nejzapálenější kapitalisty volného trhu. Ačkoli je jeho představenstvo plné kamarádů a příbuzných, musel je přesto držet jako rukojmí, aby získal svůj bilion – vyhrožoval, že pokud tak neučiní, jeho pozornost se obrátí jinam. Ostatní akcionáři Tesly byli ošizeni.
Za druhé, voliči v New Yorku – hlavním městě světového kapitalismu – zvolili za starostu demokratického socialistu, který si myslí, že miliardáři by neměli existovat.
Newyorští oligarchové utratili více než 55 milionů dolarů, aby porazili Mamdaniho a místo něj zvolili Andrewa Cuoma. Cuomo získal necelých 855 000 hlasů, což znamená asi 65 dolarů na hlas. Celkové výdaje na Mamdaniho činily asi 16 milionů dolarů. Mamdani získal více než 1 milion hlasů, což znamená asi 15 dolarů na hlas.
Z toho všeho nelze vyvodit žádné dalekosáhlé závěry, ale bizarní platový balíček Muska a nepravděpodobné vítězství Mamdaniho společně naznačují, že jedinečná forma drsného kapitalismu, která se nyní praktikuje v Americe, se možná chýlí ke konci.
Žádná jiná vyspělá kapitalistická země nevystavuje své pracující rodiny takovému strachu a nejistotě ohledně pracovních míst, mezd, zdraví a důchodů jako Amerika. Žádná z nich netoleruje ani zdaleka stejné nerovnosti v příjmech a bohatství (ačkoli některé se ubírají naším směrem). Muskova odměna a Mamdaniho vítězství jsou důkazy A a B.
Spodních 80 procent, jejichž výplaty nedrží krok s inflací, je stále více rozzlobených. Tento hněv naplnil obě politické strany prudkým protisystémovým populismem a podnítil hlubokou nedůvěru ve všechny politické instituce.
V roce 2016 se velká část voličů přiklonila k Berniemu Sandersovi nebo Donaldu Trumpovi – dvěma outsiderům, kteří v té době nebyli ani demokraté, ani republikáni, ale kteří voličům řekli to, co již tušili: že systém je proti nim zmanipulovaný. Oba kandidáti slibovali zásadní změnu.
Bohužel pro Ameriku a celý svět, korporátní a wallstreetské křídlo Demokratické strany zrušilo Sandersovu kandidaturu – a nechalo Trumpa mluvit o zmanipulovaném trhu a přesvědčit voliče, že je na jejich straně. Ve skutečnosti byl a zůstal na straně miliardářů.
Protisystémový populismus je i nadále nejmocnější politickou silou v Americe, a to v obou stranách.
Když se tak velká část příjmů a bohatství národa přesouvá na vrchol, zbytek veřejnosti nemá dostatečnou kupní sílu, aby udržel ekonomiku v chodu.
Nejbohatších 10 procent nyní představuje polovinu všech výdajů ve Spojených státech (před třiceti lety to byla třetina). A velká část těchto výdajů je založena na jejich akciových podílech, jejichž hodnota prudce stoupá.
Ale je to domeček z karet. Akciový trh je nyní závislý na hrstce vysoce spekulativních akcií – zaměřených na umělou inteligenci, velké technologie a kryptoměny –, které mohou kdykoli prasknout, což by srazilo jak akciový trh, tak důvěru mnoha lidí, kteří nyní udržují ekonomiku v chodu.
Muskův úspěch v získání platového balíčku v hodnotě bilionu dolarů, spolu s neúspěchem korporátních a wallstreetských titánů zabránit Mamdanimu stát se příštím starostou hlavního města globálního kapitalismu, neznamenají náhlý konec amerického systému tvrdého kapitalismu.
Tyto dvě události spíše ukazují, kam se tento systém pravděpodobně ubírá – ne směrem k socialistické revoluci, ale k mírnější formě kapitalismu, která je více v souladu s pokročilým kapitalismem jinde ve světě.
Ve 30. letech 20. století zachránil Franklin D. Roosevelt kapitalismus před jeho excesy. Jeho sociální pojištění, veřejné investice a vysoké daně pro bohaté připravily půdu pro největší střední třídu, jakou svět kdy viděl, v prvních třech desetiletích po druhé světové válce.
Ale Amerika se v 80. letech vydala jinou cestou a od té doby se od ní stále více vzdaluje. Musk i Mamdani kladou opačným způsobem stejnou otázku: Jsme připraveni se vrátit zpět?
