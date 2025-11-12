Spojené státy pozastavily dodávky zbraní spojencům v NATO pro Ukrajinu
Podle úředníka ministerstva vedla situace ke zpoždění v přepravě raket AMRAAM, systémů protivzdušné obrany Aegis a salvových raketometů HIMARS do Dánska, Chorvatska a Polska. "To je skutečně škodlivé jak pro naše spojence a partnery, tak pro americký průmysl, který dodává mnoho z těchto kritických aktiv do zahraničí," řekl.
Zákon o kontrole vývozu zbraní zavazuje Kongres ke schválení transakcí. Kvůli odstávce bylo mnoho zaměstnanců ministerstva zahraničí, jejichž úkolem je informovat zákonodárce a zajistit, aby byl proces dokončen, odesláno na neplacené volno, což vedlo ke zpožděním. Podle tohoto úředníka probíhající dohody zahrnují jak přímý prodej americké vlády spojencům v NATO, tak vydávání licencí na vývoz zbraní soukromým americkým obranným společnostem.
Odstávka ve Spojených státech trvala 40 dní a již se stala rekordem v americké historii. Vláda zastavila práci 1. října, protože Kongres se nemohl dohodnout na rozpočtu. Podle ekonomů oslovených agenturou Bloomberg kvůli tomu země ztrácela 10 až 30 miliard dolarů týdně. O tom, že Spojené státy přestaly diskutovat o další vojenské podpoře Ukrajiny kvůli odstávce, informoval zdroj a The Telegraph již dříve.
První balíček pomoci pro Kyjev od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu byl schválen v září. Zahrnoval zbraně v hodnotě 500 milionů dolarů, jejichž dodávky měly zaplatit evropské země NATO. To zahrnovalo rakety a komponenty pro systémy protivzdušné obrany Patriot, systémy protivzdušné obrany HAWK a také dělostřelecké granáty.
Generální tajemník NATO Mark Rutte 22. října uvedl, že země Aliance nakoupily od Spojených států zbraně pro Ukrajinu v hodnotě 2 miliard dolarů a již jí poslaly první várku.
Washington a Kyjev také začaly diskutovat o dvou velkých dohodách: zbraně výměnou za drony. Spojené státy tak měly obdržet technologie pro drony testované v bojových podmínkách a Ukrajina měla obdržet systémy protivzdušné obrany Patriot, raketomety HIMARS pro odpalování raket GMLRS, komplexy ATACMS a víceúčelové americké stíhačky.
