Názor týdeníku Observer: Politické zasahování do BBC. Společnost BBC byla přepadena
11. 11. 2025
Kdyby BBC mohla dnes informovat o tom, co si myslí, řekla by toto: došlo k puči. Tim Davie, generální ředitel BBC, a Deborah Turness, která řídila BBC News, byli donuceni odejít.
Jejich prohlášení o rezignaci toho moc neříkají.
To proto, že ani jeden z nich nemůže říci, co se zde stalo, a sice že skupina politicky jmenovaných ředitelů donutila předsedu správní rady BBC Samira Shaha k odchodu dvou nejvyšších představitelů této organizace. To by mělo být nazváno pravým jménem: politickým zasahováním, které bude bránit práci novinářů BBC a podkopávat důvěru veřejnosti v BBC News.
Sekvence událostí, které vedly k rezignacím, se začíná vyjasňovat. V pondělí Turnessová navrhla omluvu za problematický střih v loňském vysílání pořadu Panorama: spojila dvě části projevu Donalda Trumpa ze 6. ledna 2021, takže působil ještě agresivněji, než byl. BBC měla tento problém řešit dříve. Na začátku minulého týdne však byla vypracována omluva, kterou měl Shah zaslat parlamentnímu Výboru pro kulturu, média a sport. Rozeslal kopii členům představenstva. Řada z nich se vzbouřila s odůvodněním, že omluva není dostatečně jasná.
Vzbouření vedli politicky jmenovaní členové představenstva. BBC má ve svém řízení mnoho zvláštností: jednou z nich je, že předseda a čtyři ředitelé zastupující národy Spojeného království jsou jmenováni přímo vládou (byli jmenováni konzervativci!!, pozn. JČ) dalších pět neexekutivních členů je vybíráno představenstvem.
Důsledkem vzpoury bylo ochromení reakce BBC na problém, který měl být zvládnutelný. Několik dní panovalo vakuum, do kterého se vrhl mimo jiné i Bílý dům se svou vlastní kritikou. V sobotu se situace stala nezvladatelnou a Turnessová podala rezignaci. V neděli ráno se Davie rozhodl – k překvapení mnoha členů představenstva – že už toho má dost. Také odejde. Vzhledem k tomu se nikdo nepokusil Turnessovou přesvědčit, aby si to rozmyslela.
Ústřední postavou v této kauze je Robbie Gibb. Bývalý tiskový mluvčí konzervativní strany v Downing Street č. 10, jmenovaný do představenstva BBC vládou Borise Johnsona v roce 2021, se v posledních čtyřech letech snažil odstranit to, co považuje za liberální zaujatost BBC. Obecně se členové představenstva nezapojují do rozhodování o tom, kdo bude jmenován editorem jakého programu, ani do výběru témat a pořadí jejich vysílání ve zprávách. Gibb to však dělal.
Gibbovi příznivci tvrdí, že se snaží zachránit BBC před sebou samou; loni také prohlásil, že pokud se mu nepodaří prosadit svou, „vyhodí to tam do vzduchu“.
Katalyzátorem rezignací byla zpráva předložená správní radě BBC nezávislým poradcem Michaelem Prescottem, který ostře kritizoval zpravodajství v pořadu Panorama a arabskou službu BBC za její pokrytí konfliktu mezi Izraelem a Gazou. Zpráva obsahovala i další kritiku, včetně tvrzení o „efektivní cenzuře ze strany LGBTQ+ oddělení v rámci zpravodajství“, zejména v otázkách transsexuálů, a o faktických nepřesnostech ve zprávě BBC Verify o údajném rasismu v odvětví pojištění automobilů. Prescott je známý jako Gibbův přítel.
Většina těchto kritik vycházela z výzkumu Davida Grossmana, respektovaného bývalého novináře Newsnight a Gibbova kolegy z doby, kdy pracoval jako novinář v BBC. Mnohé z nich byly závažné a zasloužily si být brány vážněji, než tomu bylo. Prescottova zpráva však měla pouze poradní charakter. Vyvozovat z ní, že Panorama potlačila důležité informace o 6. lednu, bylo nesprávné; celý příběh toho dne je již léta široce známý. Některé body, které Prescott zmínil, si zasloužily důkladné interní prošetření. Žádný z nich však nedosahoval úrovně, která by vedla k rezignaci vedoucích pracovníků.
Toto je pro BBC kritický moment. Je správně, že se na ni kladou vyšší nároky než na jiné mediální organizace, ale odchod Davieho a Turnessové nesouvisí s kritikou Je to výsledek politického útoku, který odhaluje strukturální nedostatky v nezávislosti BBC. Proces zastrašování, kterého se příznivci BBC dlouho obávali, že se odehrává za zavřenými dveřmi, se nyní odehrává na očích všech. Lisa Nandy, ministryně kultury, tomu nijak nepomohla. Po celé měsíce dávala jasně najevo, že má pochybnosti o Davieho vedení. Výsledkem bylo, že se BBC stala terčem útoků politiků zleva i zprava. Respekt k její nezávislosti byl ztracen.
Během léta tento list varoval před politickým zasahováním do BBC. Argumentovali jsme pro plně nezávislou a otevřenou BBC, kde politici již nemají kontrolu nad financemi ani nejmenují vedoucí pracovníky a která v oblasti zpravodajství dělá to, co již dlouho dělá v oblasti zábavy – čerpá z názorů a dovedností lidí mimo organizaci.
