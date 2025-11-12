Výstavba první základny ruské flotily v Africe zmrazena
12. 11. 2025
"S ohledem na současný vojenský konflikt byl pohyb v této otázce prozatím pozastaven," řekl Čornovol v rozhovoru pro RIA Novosti. Připomněl, že v roce 2020 Moskva a Chartúm uzavřely mezistátní dohodu, podle které Súdán povolil vytvoření logistického centra pro ruské námořnictvo na svém území. Předpokládalo se, že základna, která bude vybudována v přístavu Port Sudan, bude schopna pojmout až čtyři ruské lodě a až 300 vojáků. Moskva také získala právo přivézt na základnu zbraně, vybavení, munici a systémy protivzdušné obrany a elektronického boje. Smlouva však dosud nebyla ratifikována.
Rusko se dohodlo se Súdánem na výstavbě vojenské základny již v roce 2017. V té době stál v čele Africké republiky prezident Umar al-Bašír. V roce 2019 byl svržen, načež se dialog o objektu dostal na nějakou dobu do slepé uličky. Během občanské války Rusko prostřednictvím Wagnerovy SVS pomáhalo povstalcům ze Sil rychlého nasazení (RSF), ale poté začalo podporovat vládní jednotky. V únoru tohoto roku převzaly kontrolu nad hlavním městem, mezinárodním letištěm, prezidentským palácem a klíčovými vojenskými základnami, čímž rebelům způsobila významnou porážku. Poté súdánský ministr zahraničí oznámil, že bylo dosaženo dohody o základně s Ruskem. Od té chvíle začala její výstavba v Port Sudan.
Logistické centrum ruského námořnictva v Súdánu se může stát první základnou ruské vojenské flotily v Africe od dob SSSR, řekl Viktor Murachovskij, šéfredaktor časopisu Arsenal otěčestva. Sovětský svaz měl námořní základny v Somálsku a Etiopii. První byla uzavřena v roce 1977, druhá v roce 1991. Podle Murachovského umístěním základny v Rudém moři získá Rusko kontrolu nad trasou přes Suezský průplav, po které proudí asi 10 % veškeré světové námořní dopravy. "Kromě toho si Rusko zajistí trvalou přítomnost v Indickém oceánu, která byla v postsovětských letech ztracena," poznamenal.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse