Izrael zabil tři osoby v Gaze, zatímco záchranné týmy pátrají po tisících pohřešovaných
12. 11. 2025
Rodiny v Gaze se emocionálně snaží identifikovat těla svých blízkých, která jim vrátil Izrael
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že za posledních 24 hodin byly izraelskými silami zabity nejméně tři osoby, protože izraelské útoky pokračují i přes příměří.
Izraelský parlament postoupil do prvního čtení zákon o uplatnění trestu smrti v případech „terorismu“, který podle kritiků bude platit pouze pro Palestince.
Izraelští vojáci zbili palestinskou ženu během zadržení na Západním břehu
Izraelští vojáci zbili palestinskou ženu během zadržení v uprchlickém táboře al-Fawwar jižně od Hebronu v úterý večer, podle agentury Wafa.
Vojáci střežící vchod do tábora zastavili a vyslýchali obyvatelku Hebronu, než ji napadli, uvedla agentura Wafa s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Lékařský personál ve vládní nemocnici Dora jí později ošetřil zranění.
Podle Norské rady pro uprchlíky se v úterý izraelští osadníci vydali do Khallet Athaba na jižním Západním břehu a zabrali dvě obytné budovy.
Izraelský parlament schválil v prvním čtení návrh zákona, který by zavedl trest smrti za „terorismus“.
Izrael blokuje 1,6 milionu injekčních stříkaček potřebných pro očkovací kampaň dětí v Gaze, uvádí Dětský fond OSN (UNICEF), spolu s téměř milionem lahví kojenecké výživy.
Palestinská civilní obrana uvedla, že její týmy objevily v Gaze 35 těl, která byla převezena do nemocnice al-Shifa k ověření jejich totožnosti.
Americká armáda zkoumá základnu v oblasti Gazy pro mezinárodní síly
Americká armáda požádala o odhad nákladů na výstavbu dočasného zařízení poblíž Gazy, které by mohlo pojmout 10 000 osob, uvádí Bloomberg News s odvoláním na dokumenty, které v této věci prozkoumala.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt rychle odmítla význam tohoto plánovacího dokumentu.
„Tato zpráva je založena na jediném dokumentu, který vypracovali náhodní lidé v armádě,“ řekla a dodala, že vyšší úředníci takové plány ani nezvažovali, ani neschválili.
Podle žádosti amerického námořnictva ze dne 31. října, kterou viděla agentura Bloomberg, by dodavatelé postavili samostatné zařízení s provozní dobou jeden rok.
Anonymní americký úředník řekl agentuře Bloomberg, že dotaz představuje rané plánování potenciální infrastruktury na podporu mezinárodních stabilizačních sil, navrhovaných mírových sil, které mají monitorovat nedávné příměří mezi Izraelem a Hamásem.
Na základně by nebyl umístěn žádný americký personál, uvedl úředník.
Guvernér Tulkarmu vyzývá k vytvoření strážních výborů po útocích osadníků
Guvernér Tulkarmu Abdullah Kamil vyzval k vytvoření strážních výborů v celé provincii po rozsáhlém útoku osadníků na průmyslovou oblast al-Lada'in poblíž Beit Lid, o kterém jsme již informovali.
Při útoku bylo zapáleno několik vozidel a došlo k rozsáhlému poškození vybavení.
UNRWA je připravena znovu vybudovat Gazu, říká Lazzarini; Albanese zdůrazňuje spravedlnost a odpovědnost za trvalý mír
V pondělí Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, napsal v deníku Guardian, že agentura OSN, kterou vede, je připravena převzít odpovědnost za obnovu Gazy.
UNRWA, agentura OSN pro palestinské uprchlíky, pokračuje ve své činnosti v Gaze, přestože ji izraelský parlament zakázal. Lazzarini uvedl, že agentura „musí mít možnost pracovat svobodně a nezávisle, bez svévolných a nepřiměřených omezení vstupu a pohybu zásob a personálu“.
Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území, vyjádřila podporu „životně důležité roli“ UNRWA, ale dodala, že pro dosažení míru je třeba řešit i širší otázky „spravedlnosti, ukončení okupace a apartheidu a skutečné odpovědnosti“.
„Palestinci nejsou humanitární případ“, uvedla v příspěvku na X.
Záběry ukazují izraelské osadníky útočící na továrnu na okupovaném Západním břehu
V blízkosti Tulkaremu na okupovaném Západním břehu izraelští osadníci provedli žhářské útoky.
Záběry z bezpečnostní kamery zřejmě ukazují skupinu osadníků útočících na palestinské továrny v průmyslové zóně Al-Lada'in poblíž Beit Lid.
Na záznamu jsou vidět dva hořící vozy.
Další záznam ověřený organizací Sanad ukazuje několik vozidel v plamenech, zatímco Palestinci se snaží uhasit oheň.
Izraelská armáda zadržela „několik“ osadníků po žhářském útoku na Západním břehu
Izraelská armáda uvedla, že zadržela „několik izraelských civilistů“ po žhářském útoku izraelských osadníků na průmyslovou zónu al-Lada'in poblíž Beit Lid na okupovaném Západním břehu.
Armáda ve svém prohlášení uvedla, že při útoku byli zraněni čtyři Palestinci, a incident odsoudila.
Osadníci často jednají pod ochranou izraelských sil a v jiných případech armáda proti násilí, které páchají na Palestincích, nezakročí.
Aida Touma-Sliman, palestinská členka izraelského parlamentu, označila tyto útoky v příspěvku na X za „teror pod záštitou armády a s požehnáním vlády“.
Prohlášení dodalo, že osoby údajně zapojené do původního incidentu uprchly do nedaleké průmyslové zóny Baron, kde poté zaútočily na izraelské vojáky a poškodily vojenské vozidlo.
Svědectví palestinské organizace pro lidská práva o sexuálním zneužívání zadržených osob izraelskou armádou
Palestinská organizace pro lidská práva zveřejnila otřesná svědectví o sexuálním násilí páchaném na zadržených osobách z Gazy, které jsou drženy v izraelských věznicích a vojenských táborech.
Palestinské centrum pro lidská práva zveřejnilo svědectví nedávno propuštěných vězňů, kteří popisují znásilnění, sexuální napadení a napadení za použití psů, nucené svlékání a úmyslné natáčení.
Centrum varuje, že tisíce dalších vězňů čelí zvýšenému nebezpečí poté, co izraelský parlament předložil návrh zákona umožňující popravu palestinských vězňů.
Organizace vyzvala k urgentní mezinárodní akci, aby se zastavilo týrání, umožnil přístup Červeného kříže do všech zařízení a poskytla lékařská a psychologická péče přeživším.
Macron hostí Abbáse v Paříži, aby podpořil příměří a prosadil mírové úsilí
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes hostil v Paříži předsedu Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v rámci širšího úsilí Francie o posílení křehkého příměří a prosazení mírového plánu.
Francie se na začátku tohoto roku zavázala uznat palestinský stát v koordinaci s dalšími evropskými zeměmi.
Francouzský deník Le Monde také poznamenal, že tato návštěva přichází téměř přesně 21 let po smrti Jásira Arafata v pařížském předměstí.
Ministři zahraničí zemí G7 budou na setkání v Kanadě diskutovat o Gaze jako jedné z hlavních priorit
Nejvyšší diplomat Washingtonu, ministr zahraničí Marco Rubio, odcestuje do kanadské oblasti Niagara, aby se setkal s ostatními ministry zahraničí zemí G7.
Tam bude pravděpodobně čelit otázkám partnerů ohledně snah amerického prezidenta Donalda Trumpa přejít do druhé fáze dohody o příměří v Gaze, mimo jiné i ohledně války na Ukrajině.
Izrael a Hamás se v říjnu dohodly na příměří podporovaném USA. Vzhledem k tomu, že všichni živí zajatci a většina mrtvých těl se vrátila do Izraele výměnou za tisíce mrtvých a živých Palestinců – což je klíčový prvek první fáze dohody – pozornost se nyní obrací k druhé, mnohem složitější fázi dohody.
Jakýkoli pokrok v Trumpově plánu bude vyžadovat, aby se obě strany dohodly na otázkách, které zmařily předchozí mírové snahy, jako je odzbrojení Hamásu.
Palestinská vláda vyzývá arabské a islámské země k akci proti vystěhování obyvatel Jeruzaléma
Palestinská vláda vyzvala arabské a islámské země k urgentní akci, aby zastavily rostoucí represivní opatření Izraele v Jeruzalémě, která zahrnují příkazy k vystěhování palestinských rodin z jejich domovů.
Premiér Mohammed Mustafa předsedal úternímu zasedání vlády, na kterém zdůraznil ohrožení obyvatel oblasti Batn al-Hawa v Silwanu a zpřísnění kontrol v celém městě.
Ministři poukázali na přibližně 80 izraelských vojenských bariér blokujících pohyb, omezení škol a násilí proti pěstitelům oliv a novinářům v okupovaných zónách.
Útoky na Palestince na okupovaném Západním břehu dosáhly rekordní úrovně
Stojí za to se podívat na širší souvislosti nárůstu násilí proti Palestincům na okupovaném Západním břehu, aby jsme získali ucelenější obraz o těchto častých incidentech, o kterých informujeme.
Komise palestinské samosprávy pro kolonizaci a odpor proti zdi (CWRC), která tyto incidenty sleduje, zaznamenala v říjnu 2 350 útoků izraelských osadníků a bezpečnostních sil, což je nejvyšší počet od roku 2006, kdy OSN začala tyto údaje sledovat.
Letošní sklizeň oliv – hluboce zakořeněná palestinská tradice a životně důležitý zdroj obživy pro tisíce lidí – byla podle OSN také jednou z nejnásilnějších za posledních deset let.
V pondělí izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem uvedla, že osadníci „denně“ útočí na Palestince, včetně „střelby, bití a vyhrožování obyvatelům, házení kamenů, zapalování polí, ničení stromů a úrody, krádeží produktů, blokování silnic, vnikání do domů a pálení aut“.
Hanan Ashrawi, bývalá vysoká úřednice Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) a zkušená palestinská politička, uvedla na X: „Jelikož se jedná o oficiální izraelskou politiku etnických čistek, je povinností mezinárodního soudního systému a států přijmout konkrétní represivní kroky a opatření, než bude příliš pozdě.“
Izraelský parlament schválil v prvním čtení zákon o trestu smrti za „terorismus“
Izraelský parlament schválil v prvním čtení návrh zákona, který zavádí trest smrti za „terorismus“.
Novela trestního zákoníku, navržená krajně pravicovým ministrem národní bezpečnosti Itamarem Ben-Gvirom, byla v pondělí schválena 39 hlasy proti 16 v 120členném Knesetu, což signalizuje, že má podporu vlády premiéra Benjamina Netanjahua.
Ben-Gvir byl později viděn, jak v Knesetu rozdával sladkosti na oslavu prvního čtení.
Podle návrhu textu by se trest smrti vztahoval na osoby, které zabijí Izraelce z „rasistických“ pohnutek a „s cílem poškodit stát Izrael a oživení židovského národa na jeho území“, informoval deník The Times of Israel.
Kritici tvrdí, že tato formulace v praxi znamená, že trest smrti by se vztahoval téměř výlučně na Palestince, kteří zabijí židy, a nikoli na židovské radikály, kteří útočí na Palestince.
Izraelské síly uzavřely město Yabad na Západním břehu a využívají domy pro vojenské účely
Izraelské síly pokračují v uzavření města Yabad poblíž Jeninu a využívají domy některých obyvatel pro vojenské účely, informuje agentura Wafa.
Uzavření vstoupilo v úterý do čtvrtého dne, přičemž vojáci obsadili domy po evakuaci obyvatel.
Starosta Amjad Atatra uvedl, že lidé se nemohou volně pohybovat, protože vchody jsou zablokovány.
Agentura Wafa informovala, že vládní školy přejdou na online výuku v důsledku přítomnosti izraelských vojáků, aby se minimalizovalo narušení výuky studentů.
Izraelští osadníci zabrali palestinské domy na jižním Západním břehu
Izraelští osadníci v úterý podle Norské rady pro uprchlíky (NRC) přišli do Khallet Athaba na jižním Západním břehu a zabrali dva obytné domy.
Když se palestinští obyvatelé pokusili podat formální stížnost a dosáhnout odstranění osadníků, izraelská policie jim pohrozila zatčením.
Itay Epshtain, právník specializující se na lidská práva, který radí NRC, uvedl, že „násilí osadníků je podnik podporovaný státem. Řízený, kontrolovaný, ozbrojený a financovaný státem Izrael.“
Dodal, že „následné zranění způsobené Palestincům, včetně jejich násilného přesunu, je závažným porušením [mezinárodního humanitárního práva] a mezinárodně protiprávním činem, za který nese odpovědnost Izrael.“
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze hlásí, že 6 000 amputovaných osob potřebuje urgentní rehabilitaci
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zdokumentovalo 6 000 případů amputací, které vyžadují okamžité dlouhodobé rehabilitační programy, protože lékařské zdroje jsou kriticky nedostatečné.
Ministerstvo dnes v prohlášení oznámilo, že děti tvoří čtvrtinu všech amputací, zatímco ženy představují téměř 13 procent případů.
Nedostatečné lékařské vybavení a pomůcky zhoršují trauma, kterému čelí ti, kteří přišli o končetiny.
Kolikrát Izrael porušil příměří?
Jeden měsíc po vyhlášení příměří v pásmu Gazy Izrael porušil dohodu téměř každodenními útoky, při nichž zahynuly stovky lidí.
Izrael porušil dohodu o příměří nejméně 282krát od 10. října do 10. listopadu pokračováním útoků ze vzduchu, dělostřelectva a přímých střel, uvádí vládní mediální úřad v Gaze.
Úřad uvedl, že Izrael 88krát střílel na civilisty, 12krát provedl razie v obytných oblastech za „žlutou linií“, 124krát bombardoval Gazu a 52krát zničil majetek obyvatel. Dodal, že Izrael za poslední měsíc také zadržel 23 Palestinců z Gazy.
Pacientka s rakovinou z Gazy pečuje o sourozence, protože válka rozdělila rodinu
Pacientka s rakovinou v Gaze se sama stará o své sourozence poté, co ji válka oddělila od otce a sestry v zahraničí.
Iman Abu Zuaiter bojuje již dva roky s rakovinou plic a od 7. října, kdy její otec a sestra odjeli do Egypta na léčbu a nemohli se vrátit, se stará o svou rodinu.
„Trpím rakovinou plic. Předtím jsem měla onemocnění ledvin,“ řekla Abu Zuaiter. Plánovala léčbu v zahraničí, ale nemohla opustit své sourozence.
Když byl její dům bombardován, popadla svého mladšího bratra a stala se uprchlíkem. „Myslela jsem, že celá moje rodina byla zabita, a pak jsem omdlela,“ vzpomíná.
Vzhledem k tomu, že zdravotní péče v Gaze je „pod nulou“, Abu Zuaiter přežívá díky lékům proti bolesti, které škodí její zbývající ledvině.
„Ale držela jsem se života. Miluji život,“ řekla. „Přeji si jen to, co potřebuji pro důstojný život – řádnou léčbu rakoviny v nemocnici.“
Izrael blokuje dodávky zdravotnického materiálu do Gazy, sděluje UNICEF
Izrael blokuje 1,6 milionu injekčních stříkaček potřebných pro očkovací kampaň dětí v Gaze, tvrdí UNICEF, spolu s téměř milionem lahví kojenecké výživy.
V úterý agentura OSN pro pomoc dětem uvedla, že blokáda brání snahám o očkování více než 40 000 dětí, které během války zmeškaly rutinní očkování.
Injekční stříkačky čekají na celní odbavení od srpna. Izrael je považuje za „dvojího užití“ s možným vojenským využitím, uvedl mluvčí UNICEF Ricardo Pires.
„Je velmi obtížné dostat tyto položky přes celní odbavení a kontroly, přestože jsou naléhavě potřebné,“ řekl novinářům v Ženevě.
Žhářské útoky izraelských osadníků devastují palestinské oblasti poblíž Tulkaremu
Vlna žhářských útoků dnes zasáhla palestinské průmyslové objekty a zemědělskou půdu východně od Tulkaremu, kde izraelští osadníci založili několik požárů, které zničily majetek a ohrozily beduínský tábor.
Agentura Wafa informovala, že plameny spálily nákladní automobily a tovární budovu v průmyslové zóně Al-Lada'in poblíž Beit Lid, zatímco zemědělská pole hořela v celé oblasti.
Videozáznam zachytil rozsáhlé škody.
Izraelské vojenské síly doprovázely osadníky a bránily palestinským civilním obranným jednotkám v přístupu k některým hořícím oblastem, čímž bránily hašení požáru.
Problémy s identifikací prohlubují smutek rodin v Gaze
Uzavření této kapitoly zůstává pro rodiny v Gaze, které navštěvují Násirovu nemocnici, márnice a identifikační místnosti v naději, že najdou své blízké, vzdálenou perspektivou. Snaží se rozpoznat jejich ostatky podle fragmentů, osobních věcí, jizev, kousků oděvů nebo zranění.
Forenzní experti čelí vážným problémům, včetně rozkladu těl a nedostatku vybavení pro testování DNA. To ponechává rodiny v hluboké nejistotě, zejména matky, které se stále vrací do nemocnic v Gaze v naději, že najdou své blízké, ale pokaždé se vrací do svých úkrytů se zlomeným srdcem.
Gaza čelí možnému rozdělení, protože mírové úsilí selhává
Gaza by mohla čelit faktickému rozdělení mezi izraelskými a Hamásem kontrolovanými oblastmi, protože úsilí o prosazení mírového plánu prezidenta Trumpa čelí výzvám, informovala agentura Reuters.
Šest evropských úředníků sdělilo agentuře, že plán uvízl na mrtvém bodě a rekonstrukce se pravděpodobně omezí na území kontrolované Izraelem.
Izrael v současné době kontroluje něco přes polovinu Gazy, oddělené „žlutou linií“, včetně zemědělské půdy a částí města Gaza, přičemž téměř dva miliony Palestinců jsou namačkáni ve zbývajících oblastech pod kontrolou Hamásu.
Mnoho Palestinců nezná přesnou polohu žluté linie, která navíc není ve všech oblastech jasně vyznačena. Izraelské jednotky nicméně pokračují v útocích a zabíjení Palestinců, kteří se podle nich přiblížili příliš blízko k hranici.
Civilní obrana Gazy uvádí, že v Gaze byly objeveny téměř tři desítky těl
Záchranná organizace v prohlášení na Telegramu uvádí, že převezla těla 35 neidentifikovaných Palestinců do nemocnice al-Shifa, kde se pokusí potvrdit jejich totožnost.
Uvedla, že byla dříve pohřbena na dvoře kliniky Sheikh Radwan v západní části města Gaza a že po 48 hodinách budou převezena na hřbitov v Deir el-Balah k trvalému pohřbení.
Odhaduje se, že po dvou letech izraelské genocidní války jsou pod troskami v Gaze stále pohřbeny tisíce těl pohřešovaných osob.
Gaza žádá o urgentní přístup k těžké technice pro odstranění trosek
Slyšeli jsme mnoho výzev od místních úřadů v Gaze, aby byl povolen přístup více těžkých bagrů a strojů na území a odstranění tun trosek, které zůstaly po izraelských operacích.
Chápeme, že OSN odhaduje množství trosek z izraelských operací a leteckých útoků na přibližně 55 milionů tun, jejichž odstranění by mohlo trvat roky.
To, co se děje na místě, je podle místních úředníků jakási systematická protahovací taktika, pokud jde o povolení vstupu této techniky. Ta je potřebná nejen k odklizení trosek, ale také k vyzvednutí těl dosud pohřešovaných osob.
Mediální úřad vlády v Gaze uvádí, že stovky lidí zůstávají uvězněny pod troskami budov, aniž by se jim dostalo řádného pohřbu.
Izraelské síly zabily v Gaze za posledních 24 hodin nejméně tři lidi
Tuto zprávu nám poskytlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které uvedlo, že tím se počet palestinských obětí od vstupu příměří v platnost před měsícem zvýšil na 245.
Ministerstvo dodalo, že od 7. října 2023 bylo zabito celkem 69 182 lidí a 170 694 bylo zraněno.
Zde je shrnutí vývoje situace v Gaze
V Gaze bylo zabito více než 69 000 Palestinců a tisíce dalších jsou podle odhadů stále pod troskami zničených budov.
V pondělí pohřbily zdravotnické úřady v Gaze 38 lidí, kteří nemohli být pojmenováni ani identifikováni.
Izrael předal ostatky 15 Palestinců úřadům v Gaze, dosud bylo do Gazy vráceno 315 těl.
Izrael podle úřadů v Gaze porušil dohodu o příměří od 10. října do 10. listopadu nejméně 282krát.
Od vstupu příměří v platnost před měsícem zabily izraelské útoky podle ministerstva zdravotnictví v Gaze nejméně 242 Palestinců a 622 jich zranily.
Americký zprostředkovatel Jared Kushner se setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby projednali křehký mírový plán podporovaný USA.
