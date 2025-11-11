Idiotská Británie likviduje své univerzity. Prosíme, podepište tuto petici
11. 11. 2025
čas čtení 5 minut
Jak jsme už informovali, Británie podle vzoru USA přestala řádně financovat své univerzity a donutila je, aby záviseli na školném zahraničních studentů, které bylo horentně zvýšeno. (Je to neférové, protože studenti ze zemí třetího světa závisejí na státních stipendiích svých zemí. Bohatá Británie tak vykořisťuje chudé země.) Pak, protože v Británii vládne protiimigrantská hysterie, začala britská vláda zakazovat přístup do Británie pro zahraniční studenty. Univerzity samozřejmě začaly krachovat.
Zastavte rušení kurzů moderních jazyků na Univerzitě v Nottinghamu!
Co se děje?
Univerzita v Nottinghamu pozastavila přijímání přihlášek ke všem jazykovým studijním programům (včetně ruštiny a srbštiny/chorvatštiny) s cílem trvale zrušit všechny své bakalářské jazykové studijní programy. Podle návrhů nebude možné studovat žádný moderní jazyk na úrovni bakalářského studia na Univerzitě v Nottinghamu ani nikde jinde v regionu East Midlands.
Stejně
jako většina britských univerzit čelí i Univerzita v Nottinghamu
finančním problémům. Zrušení všech jazykových studijních programů však
není řešením. Existují jiné schůdné alternativy, které lze a je třeba zvážit.
Proč je to důležité
-
Jazyky jsou důležité pro britskou ekonomiku, společnost a bezpečnost. Viz například Ekonomická hodnota znalosti jiných jazyků pro Spojené království (2022) a zpráva Britské akademie z roku 2016 Born Global.
- Pokud budou jazykové obory z University of Nottingham zrušeny, stane se celý region East Midlands „chladným místem“: nebude možné studovat jazyk na vysokoškolské úrovni nikde v East Midlands. Tento region již zaujímá vysoké místo z hlediska vzdělávací deprivace – toto rozhodnutí tuto deprivaci ještě zhorší:
- Bude to mít dopad na přípravu učitelů jazyků v regionu, což ještě více zkomplikuje udržení výuky jazyků na školách a omezí možnosti místních žáků, čímž se jejich znevýhodnění oproti ostatním žákům v zemi ještě prohloubí.
- Studenti, kteří dávají přednost studiu v místě, nebudou mít k dispozici žádné jazykové obory, což podkopává místní a regionální občanskou misi univerzity a je v rozporu s jejím vlastním Civic Strategic Delivery Plan (Občanským strategickým plánem).
-
Univerzita v Nottinghamu se prezentuje jako britská globální univerzita. Strategie univerzity slibuje vizi „být univerzitou bez hranic“, „řešit problémy a zlepšovat životy ... prostřednictvím aplikace na místní a globální výzvy“. Bez moderních jazykových oborů univerzita naopak projevuje úzkou vizi a neschopnost přijmout jiné jazyky a kultury. Univerzita je již nyní v tisku a na sociálních médiích označována jako „Univerzita malé Anglie“.
- Omezení nabídky jazykových oborů na úrovni vysokoškolského studia ohrožuje odbornost i v mnoha dalších oborech, včetně historie, filozofie, literatury, obchodu a práva, které závisí na vysoké úrovni jazykových dovedností a hlubokých kulturních znalostech. Například mnoho předních historiků z Nottinghamu se při studiu světových dějin opírá o své pokročilé jazykové znalosti (čínština, francouzština, němčina, ruština, španělština, portugalština…). Bez jazyků přijdete o většinu světových dějin, ale také o filozofii, literaturu a přístup k důležitým obchodním partnerům a jejich způsobům podnikání a jejich ocenění.
- Univerzita v Nottinghamu je komplexní výzkumně orientovaná univerzita, která se věnuje umění a humanitním vědám. Jazyky jsou od založení univerzity v roce 1881 její nedílnou součástí. Zrušení jazykových oborů by z Nottinghamu učinilo jedinou univerzitu Russell Group (zaměřenou na výzkum) bez jazyků v oblasti umění a humanitních věd a poškodilo by to její pověst a postavení.
- Možná si říkáte, že umělá inteligence za nás zvládne porozumění jiným jazykům a kulturám. To je pravda, pokud také věříte, že díky kalkulačkám se děti nemusí učit počítat a nikdo nemusí studovat matematiku nebo informatiku. To ale není pravda.
Jak můžete pomoci
- Podepište a sdílejte petici Petice · Zastavte rušení kurzů moderních jazyků na Univerzitě v Nottinghamu! – Spojené království · Change.org vytvořená jedním z našich současných studentů.
- Buďte viditelní na sociálních médiích. Sdílejte své osobní a profesní příběhy o tom, proč je třeba zachovat studium moderních jazyků na Univerzitě v Nottinghamu. Nezapomeňte použít hashtagy #SaveNottinghamLanguages, #WeAreUoN a označit @UniofNottingham
- Napište členům univerzitní rady (Rada - The University of Nottingham) a/nebo našemu vicekancléři Jane.Norman@nottingham.ac.uk a zástupci vicekancléře Sam.Kingman@nottingham.ac.uk a zveřejněte svůj dopis také na sociálních médiích s použitím hashtagů #SaveNottinghamLanguages, #WeAreUoN a označte @UniofNottingham.
