Izraelští vojáci svědčí o zabíjení civilistů v Gaze
11. 11. 2025
„Pokud chcete střílet bez omezení, můžete,“ říká Daniel, velitel tankové jednotky izraelských obranných sil (IDF), v dokumentu Breaking Ranks: Inside Israel’s War, který se v pondělí večer vysílal ve Velké Británii na stanici ITV.
Vojáci, kteří souhlasili s rozhovorem, potvrdili běžné používání palestinských civilistů jako lidských štítů pro IDF, což je v rozporu s oficiálními popřeními, a poskytli podrobnosti o tom, jak izraelské jednotky bezdůvodně střílely na civilisty, kteří spěchali k vojenským distribučním místům zřízeným americkou a izraelskou organizací Gaza Humanitarian Foundation (GHF), aby si vyzvedli potravinovou pomoc.
„V základním výcviku pro armádu jsme všichni skandovali ‚prostředky, úmysl a schopnost‘,“ říká kapitán Yotam Vilk, důstojník obrněných jednotek, s odkazem na oficiální výcvikové pokyny IDF, které stanoví, že voják může střílet pouze v případě, že cíl má prostředky, projevuje úmysl a má schopnost způsobit škodu.
„V Gaze neexistuje nic jako ‚prostředky, úmysl a schopnost‘,“ říká Vilk. „Žádný voják nikdy nemluví o ‚prostředcích, úmyslu a schopnosti‘. Jde prostě o podezření, že někdo zašel tam, kam to není povoleno. Muž ve věku mezi 20 a 40 lety.“
Jiný voják, v pořadu identifikovaný pouze jako Eli, říká: „O životě a smrti nerozhodují postupy nebo předpisy pro zahájení palby. Rozhoduje svědomí velitele v terénu.“
Za těchto okolností se určení toho, kdo je nepřítel nebo terorista, stává náhodným a svévolným, říká Eli v dokumentu. „Pokud někdo jde příliš rychle, je podezřelý. Pokud jde příliš pomalu, je podezřelý. Něco plánují. Pokud jdou tři muži a jeden z nich zaostává, je to pěchotní formace dva na jednoho – je to vojenská formace,“ říká.
Eli popisuje incident, při kterém vysoký důstojník nařídil tanku, aby zničil budovu v oblasti označené jako bezpečná pro civilisty. „Na střeše stál muž a věšel prádlo, a důstojník se rozhodl, že je to pozorovatel. Není to pozorovatel. Věší prádlo. Je vidět, že věší prádlo,“ říká.
„Ten muž neměl dalekohled ani zbraně. Nejbližší vojenská jednotka byla 600–700 metrů daleko. Pokud tedy neměl orlí zrak, jak mohl být pozorovatelem? Tank vystřelil granát. Budova se z poloviny zřítila. Výsledkem bylo mnoho mrtvých a zraněných.“
Analýza Guardianu z srpna založená na zpravodajských údajích IDF ukázala, že podle odhadů izraelských vojenských představitelů je 83 % zabitých v Gaze civilisty, což je historické maximum v moderních konfliktech, ačkoli IDF tuto analýzu zpochybnila. Od začátku války bylo zabito více než 69 000 Palestinců a další umírají i přes příměří, které začalo před měsícem.
V písemném prohlášení IDF uvedla: „IDF zůstává oddaná zásadám právního státu a nadále jedná v souladu se svými právními a etickými povinnostmi, a to i přes bezprecedentní složitost operací způsobenou systematickým začleněním Hamásu do civilní infrastruktury a využíváním civilních objektů pro vojenské účely.“
Někteří vojáci, s nimiž byl proveden rozhovor v rámci pořadu Breaking Ranks, uvedli, že byli ovlivněni rétorikou izraelských politiků a náboženských vůdců, kteří naznačovali, že po útoku Hamásu ze 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 Izraelců a cizinců, je každý Palestinec legitimním cílem.
Komise OSN v září dospěla k závěru, že Izrael se v Gaze dopustil genocidy. Pokud jde o otázku úmyslu, poukázala na podněcování ze strany izraelských vůdců, jako je prezident Isaac Herzog, který krátce po útoku ze 7. října řekl: „Odpovědnost nese celý národ. Není pravda, že civilisté o ničem nevědí a nejsou do toho zapojeni, to je absolutně nepravdivé.“
Daniel, velitel tankové jednotky, v dokumentu říká, že rétorika prohlašující, že v Gaze neexistují žádní nevinní, pronikla do armádních řad. „Slyšíte to pořád, tak tomu začnete věřit,“ říká.
Film také poskytuje důkazy o tom, že takové názory šířili někteří rabíni v armádních řadách. „Jednou si brigádní rabín sedl vedle mě a půl hodiny mi vysvětloval, proč musíme být stejní jako oni 7. října. Že se musíme pomstít všem, včetně civilistů. Že bychom neměli rozlišovat a že je to jediná cesta,“ říká major Neta Caspin.
Rabín Avraham Zarbiv, extremistický židovský duchovní, který sloužil více než 500 dní v Gaze, ve filmu říká: „Všechno tam je jedna velká teroristická infrastruktura.“
Zarbiv nejenže dal náboženskou legitimitu masivnímu ničení palestinských čtvrtí, ale sám řídil vojenské buldozery a přisuzuje si zásluhy za zavedení taktiky, kterou přijala celá IDF, a poukazuje na hromadný nákup obrněných buldozerů.
„IDF investuje stovky tisíc šekelů do ničení pásma Gazy. Změnili jsme chování celé armády,“ říká Zarbiv v tomto filmu.
Vojáci, kteří ve filmu Breaking Ranks podávají své svědectví, také potvrzují konzistentní zprávy z celého dvouletého konfliktu o využívání palestinských civilistů jako lidských štítů, což je praxe neformálně známá jako „mosquito protocol“ (protokol komárů).
„Pošlete lidský štít pod zem. Když jde tunelem, zmapuje vám ho. Má ve vestě iPhone a při chůzi odesílá GPS informace,“ říká v dokumentu Daniel, velitel tanku. „Velitelé viděli, jak to funguje. A tato praxe se rozšířila jako požár. Po asi týdnu měla každá rota svého vlastního komára.“
IDF ve svém prohlášení uvedla, že „IDF zakazuje využívání civilistů jako lidských štítů nebo jejich jakékoli nucení k účasti na vojenských operacích. Tyto rozkazy byly během války pravidelně zdůrazňovány všem jednotkám.“
„Obvinění z pochybení jsou důkladně prošetřována a pokud jsou poskytnuty identifikační údaje, je záležitost důkladně vyšetřována,“ uvedla IDF. „V několika případech bylo zahájeno vyšetřování vojenskou policií (MPCID) na základě podezření týkajícího se Palestinců zapojených do vojenských misí. Tato vyšetřování stále probíhají.“
Tvůrci filmu Breaking Ranks hovořili s dodavatelem známým pouze jako Sam, který pracoval na místech distribuce potravin provozovaných GHF a který tvrdí, že byl svědkem zabíjení neozbrojených civilistů izraelskou armádou.
Popisuje incident na jednom místě distribuce, kde dva mladí muži běželi v obecné tlačenici, aby získali pomoc. „Bylo vidět, jak za nimi běží dva vojáci. Padli na kolena a vystřelili dva výstřely, a bylo vidět, jak se dvě hlavy zaklonily a padly k zemi,“ říká Sam. Vypráví o dalším incidentu, při kterém tank IDF v blízkosti jednoho z distribučních míst zničil „normální auto, ve kterém seděli čtyři normální lidé“.
Podle údajů OSN bylo při hledání pomoci v blízkosti distribučních míst GHF zabito nejméně 944 palestinských civilistů. GHF a IDF popřely, že by se zaměřovaly na civilisty hledající jídlo v distribučních místech pomoci, a IDF popřela obvinění ze systematických válečných zločinů a trvá na tom, že jedná v souladu s mezinárodním právem a přijímá opatření k minimalizaci civilních škod při svých operacích proti Hamásu. Vnitřní vyšetřování incidentů spojených se zabíjením civilistů nevedlo prakticky k žádné disciplinární nebo právní odpovědnosti.
Breaking Ranks ukazuje psychickou zátěž, které jsou vystaveni alespoň někteří vojáci v Gaze.
„Mám pocit, že zničili veškerou mou hrdost na to, že jsem Izraelec – že jsem důstojník IDF,“ říká Daniel v pořadu. „Zbyla mi jen hanba.“
Film Breaking Ranks: Inside Israel’s War se vysílal ve Velké Británii v pondělí 10. listopadu ve 22:45 na kanálech ITV1, ITVX, STV a STV Player.
