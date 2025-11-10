Podzimní Sbírka potravin 2025: Jídlo, jaké svět neviděl
10. 11. 2025
Podzimní Sbírka potravin 2025: Jídlo, jaké svět neviděl
prodejen a 6 025 dobrovolníků – z řad charitativních organizací, zaměstnanců obchodů i široké veřejnosti. Bez jejich energie a nasazení by tato největší materiální sbírka v zemi nemohla fungovat v takovém rozsahu.
„Je obdivuhodné, kolik lidí dokáže spojit jednoduchý, ale silný cíl – pomoci druhým,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. „Sbírka potravin není jen o jídle, ale o naději, solidaritě a důstojnosti. Každý dar, každá hodina dobrovolnické práce znamená, že někdo nebude muset přemýšlet, co bude zítra jíst. Rekordní výsledek sbírky je krásným příkladem toho, že když se spojí srdce a organizace, dokážeme společně velké věci. A co je důležité – pomoc, kterou dnes poskytneme, dává lidem nejen jídlo, ale i pocit, že na jejich příběh někdo myslí a že v tom nejsou sami.“
Síla společného úsilí
Do sbírky se zapojily tisíce zákazníků po celé republice. V obchodech darovali základní trvanlivé potraviny a drogerii, které nyní doplní zásoby potravinových bank a pomohou nejohroženějším skupinám obyvatel – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi či lidem bez domova.
„Sbírka potravin ukazuje, jak silným partnerem v pomoci obchodní řetězce jsou, ať už jde o každodenní darování čerstvých potravin, pomoc v krizových situacích či podporu Sbírky potravin,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Jsem rád, že se nám s potravinovými bankami daří stále rozšiřovat počet zapojených prodejen a díky tomu vybírat dostatek potravin. Chci moc poděkovat všem dobrovolníkům, včetně zaměstnanců obchodů, díky kterým byla i tato Sbírka tak úspěšná. Je to příklad spolupráce, která má skutečný dopad na životy lidí v nouzi.“
Sbírka potravin se za více než deset let svého fungování stala největší celostátní materiální sbírkou. Dokazuje, že propojení obchodních řetězců, logistických partnerů, neziskových organizací a dobrovolníků funguje jako efektivní nástroj pomoci – zejména v dobách krizí a mimořádných událostí.
“Jsme rádi, že se Lidl může pravidelně zapojovat do Sbírky potravin a pomáhat tam, kde je to potřeba. Velké poděkování patří našim zákazníkům, kteří svou účastí a solidaritou významně přispívají k úspěchu celé akce. Věříme, že obchod může být nejen efektivní, ale i lidský. Naším cílem není jen výhodný nákup, ale skutečná hodnota pro život, což spatřujeme v nabídce dostupných kvalitních produktů, podpoře zdravého životního stylu a férovém, udržitelném podnikání. Sbírka potravin je krásným příkladem toho, jak se naše hodnoty promítají do konkrétních činů, které mají skutečný dopad,” uvádí jednatel společnosti Lidl odpovědný za provoz Petr Krula.
Pomoc pokračuje i online
Zatímco sběr v prodejnách skončil, lidé mohou nadále přispívat až do 18. listopadu prostřednictvím online nákupů u partnerů Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco, Billa e-shop, dm drogerie markt a Teta drogerie. „Online prostředí nám umožňuje pomáhat pohodlně a odkudkoli,“ dodává Aleš Slavíček. „Díky této formě podpory může sbírka oslovit i ty, kteří se do kamenných obchodů v den sbírky nedostali.“
Efektivní pomoc i prevence plýtvání
Darované potraviny směřují do skladů potravinových bank, kde jsou tříděny a distribuovány organizacím pečujícím o potřebné. Sbírka tak kromě pomoci lidem přispívá i k prevenci plýtvání potravinami – zachraňuje zboží, které by jinak skončilo jako odpad
Poděkování všem, kdo pomáhají
Sbírku potravin organizuje Česká federace potravinových bank společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a podpory klíčových obchodních řetězců, neziskových organizací a tisíců dobrovolníků. Záštitu nad akcí převzali Prezident republiky Petr Pavel, ministr zemědělství Marek Výborný, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a Evropská federace potravinových bank. Dlouhodobou podporu potravinovým bankám vyjadřuje také paní Eva Pavlová, manželka prezidenta republiky. V Praze se akce koná za podpory Hlavního města Prahy.
Jídlo, jaké svět neviděl – kreativní kampaň, která hýbe emocemi
Letos sbírku doprovodila silná kreativní kampaň „Jídlo, jaké svět neviděl“, která přiblížila téma chudoby a nedostatku jídla z nové perspektivy. Kampaň vznikla ve spolupráci Dentsu Creative a Boogie Films. Symbolickou samoživitelku ztvárnila Jana Plodková, hudbu složil Karel Havlíček. „Když se spojí kreativita, strategie a opravdová snaha změnit svět k lepšímu, vznikne něco, co má hluboký smysl,“ uvedl David Böhm, kreativní ředitel Dentsu Creative. „Celý tým i umělci se do projektu zapojili bez nároku na honorář, protože věříme, že i reklama může být silným nástrojem dobra.“
Více informací: www.sbirkapotravin.cz
Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí:
-
Organizátoři: Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
-
Záštity: Prezident republiky Petr Pavel, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropská federace potravinových bank, Hlavní město Praha
-
Obchodní řetězce a internetové obchody: Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO, Penny Market, Rohlík.cz, Tesco, Teta drogerie
-
Logistický partner: Raben Logistic Czech
-
Třetí sektor a partneři: Armáda spásy, Asociace společenské odpovědnosti, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické, Charita Česká republika, NADĚJE, Slezská diakonie, Asociace společenské odpovědnosti, kreativní tým Dentsu Creative a Boogie films
Tisíce dobrovolníků v zelených zástěrách
