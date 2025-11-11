Odraz klamu — lekce třicátých let a dneška
11. 11. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Nuže: ta nadřazenost se rozpadla. Dívat se na druhé funkční období Trumpa v roce 2025, sledovat veřejné představení — hrubě teatrální, svůdné, agresivní — a vidět miliony vzdělaných lidí, jak spolykávají pokřivené verze reality, to byla facka do tváře. Nejde jen o minulost; jde o nás, o naše slabosti. Otázka „jak to bylo možné?“ přestává být pouze historická a stává se vnitřním dotazem: jak se můžeme sami nechat oklamat?
Existují seriózní vysvětlení: historické ponížení, ekonomické krize, nezaměstnanost, ztráta kolektivního smyslu — ingredience, které vždy vytvoří úrodnou půdu pro demagogii. Ale říct, že „to je všechno“, by bylo zjednodušující. Žijeme v době, kdy modernita posouvá lidi: práce mizí, identity se fragmentují, nejistoty rostou. V této krajině slib „vrátit zpět to, co jsme byli“, slib obnovy „velikosti“ působí jako balzám; a balzám je nesmírně lákavý.
Co mě trápí víc, je síla zjednodušených příběhů. Lidé milují příběhy: dávají smysl chaosu. Když vám někdo nabídne jasný příběh hrdiny, padoucha a spásy, je to jako jídlo na poušti. Hitler měl tenhle vzorec v extrémní podobě; dnešní populističtí vůdci mají tuhle formuli v upravené podobě: ukazují obětní beránky — imigranty, elity, novináře, „hluboký stát“ — a nabízejí vůdce, který jedním gestem vyřeší všechno. Není to hloupost — je to touha po jasnosti v zmateném světě.
A dochází k rozpadu sdílené představy o realitě. V Německu režim přímo a brutálně ovládl tisk; dnes je kontrola subtilní a rozptýlená: algoritmy, bubliny, dezinformace, sítě, jež krmí nenávist a potvrzují předsudky. Každý informační kanál se stává paralelním vesmírem. Pokud polovina lidí žije v jedné bublině, a druhá polovina žije zrcadlový opak, neexistuje veřejný dialog — jen křížící se monology. Co ztrácíme, je sdílená realita — a bez ní se politika změní v boj verzí.
Je tu také chemie strachu a zahořklosti. Když život tlačí, srdce žádá bezpečí a zahořklost se stane lepidlem společnosti. Obviňovat „ostatní“ přináší úlevu — je to katarze. To nevysvětluje všechno, ale je to mocné: emoce mluví hlasitěji než argumenty. Vzdělaní, inteligentní lidé s diplomy nejsou imunní; pod tlakem je tendence hledat okamžitou útěchu, i když to obětuje principy.
A nenechte se mýlit: představení a estetika jsou zásadní. Politika se proměnila ve show. Shromáždění jsou rituály, jež svolávají pocit sounáležitosti. Hudba, výkřiky, kostýmy, scénická agrese — to vše buduje kmen. Než vůbec začne kontrola politických programů, jste už citově vtaženi a cítíte, že tam patříte. Estetika svádí, odvádí pozornost a legitimizuje.
Kognitivní mechanismy pomáhají: potvrzovací zkreslení, skupinové myšlení, normalizace abnormality — to jsou viry mozku. Nikdo nechce být ten divný u rodinného stolu. Tlak na loajalitu je silný; cenou nesouhlasu je sociální vyloučení. Tak se kolektivní obrana mění v sebeklam. Autoritářství často postupuje pozvolna: začíná zatlačením a pokračuje malými kroky. Každé porušení normy se zdá samostatně snesitelné; souhrn těchto kroků scénu zásadně mění. Tato pomalá progrese nechá dobré úmysly překvapené, až je pád hotov.
Je tu také selhání morální představivosti: mnoho lidí nedokáže vidět schodiště, které vede od institucionalizovaného předsudku k systémovému hrůznému násilí. Když věci začínají jako urážky a kruté zákony, málokdo si představí, že se to může změnit v přístroj smrti. Morální slepota je praktická: je jednodušší zavřít oči.
Elity zase chybují způsobem, který umožňuje autoritářský odklon. Podnikatelé, byrokraté a intelektuálové se někdy snaží vypočítat okamžité zisky, uzavírají dohody s monstry ve jménu krátkodobých zájmů. Přizpůsobení se se stává tržní racionalitou, ale je to morální abdikace. Normalizování vztahu s těmi, kdo ničí normy, usnadňuje erozi demokracie.
Existují i mýty, které přitahují: národní příběhy o ztrátě, ponížení, ukradené velikosti — zasahují hluboké city a formují vnímání. Když politik využije tyto mýty, získá rezonanci, kterou data a statistiky nikdy nemají. Identita je silnější argument než důkazy.
A v neposlední řadě lenost v občanské angažovanosti. Mnozí, zaneprázdněni svými životy, věří, že instituce zařídí, co je potřeba. Tato delegace má cenu: demokracie vyžaduje každodenní bdělost. Když angažovanost odejde, objeví se prostor pro autoritářské dobrodruhy.
To, co spojuje 30. léta a rok 2025, není doslovná shoda faktů, ale vzor: strach, zahořklost, představení, erodující epistemické struktury, normalizace porušení pravidel. Krutá lekce roku 2025 je, že inteligence a informace nejsou dostatečnou zárukou proti demagogii. Pomáhají, samozřejmě, ale emoce, identita a sociální struktury mohou mít navrch.
615
Diskuse