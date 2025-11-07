Katar nechal vyšetřovat ženu, kterou údajně sexuálně obtěžoval předseda Mezinárodního trestního soudu
7. 11. 2025
Žena, která obvinila Karima Khana, prokurátora Mezinárodního trestního soudu ze sexuálního zneužívání, se stala terčem soukromých zpravodajských firem v rámci tajné operace, která se údajně odehrála jménem Kataru.
Hlavním cílem zpravodajských agentur bylo najít důkazy, které by mohly být použity k podkopání její důvěryhodnosti a obvinění ze sexuálního zneužívání, které vznesla proti prokurátorovi ICC Karimu Khanovi.
Khan, prominentní britský právník, obvinění ze zneužívání popřel a lidé z jeho okolí naznačili, že tato obvinění jsou součástí izraelské pomlouvačné kampaně v reakci na jeho rozhodnutí z roku 2024 vydat zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Soukromou zpravodajskou operaci vedla společnost Highgate, diskrétní firma se sídlem v londýnské čtvrti Mayfair. Sama sebe popisuje jako „strategickou poradenskou firmu“, která radí generálním ředitelům a politickým vůdcům, jak řešit „riskantní otázky“.
Ve spolupráci s alespoň jednou další firmou se Highgate snažila najít spojení mezi touto ženou a Izraelem. Dokumenty však naznačují, že žádné takové důkazy nalezeny nebyly.
Lidé obeznámení s činností soukromých zpravodajských firem uvedli, že operace byla zadána vysokou diplomatickou jednotkou v rámci katarského státu.
Khanovo rozhodnutí požádat o zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za údajné zločiny v Gaze učinilo z něj a soudu terč USA a Izraele.
Obvinění ze zneužívání jeho postavení dále zkomplikovala jeho působení ve funkci prokurátora. Do vyřešení vyšetřování jeho chování Spojenými národy se Khan vzdal funkce.
Khanovi právníci opakovaně prohlásili, že „kategoricky popírá“ špatné zacházení s jakoukoli osobou, a tvrdí, že žalobce „je terčem organizované kampaně“ s cílem ho diskreditovat.
V jedné fázi operace společnost Highgate hledala informace, které by spojovaly údajnou oběť a její rodinné příslušníky s Izraelem nebo jeho zpravodajskými agenturami.
