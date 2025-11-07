Rusko: Kosmodromu Vostočnyj byla kvůli dluhům přerušena dodávka elektřiny
7. 11. 2025
Zařízení společnosti používaná v areálu startovacího komplexu Angara a spotřebovávající energii za 4 miliony rublů měsíčně zůstala bez elektřiny. DEK má také v úmyslu podat žalobu ve věci vyhlášení bankrotu PSO Kazaň. Dodavatel energií zdůrazňuje, že se opakovaně obracel na vedení dlužnické společnosti a požadoval uhrazení celé částky dluhu, ale stavitelé na požadavky nereagovali. V případě, že nebude dluh plně uhrazen, budou restriktivní opatření posílena, poznamenal DEK.
Nikolaj Novikov, generální ředitel ředitelství kosmodromu Vostočnyj, uvedl, že kosmodrom funguje normálně a výpadek proudu "nemá vliv na strategicky důležitá místa a nijak neovlivní výstavbu startovacího komplexu Angara". Podle něj PSO Kazaň oznámil, že dluh bude splacen do konce listopadu.
Podle Vitalije Storoženka, výkonného ředitele DEK, se společnost sešla s dlužníkem na půli cesty a v březnu zrušila omezení dodávek elektřiny poté, co obdržela záruky od PSO Kazaň. Tehdy dluh dosáhl 24 milionů rublů, ale stavitelé z Vostočného dluh splatili až 31. března.
Na konci září společnost DEK oznámila plány na pozastavení dodávek elektrické energie na staveniště ve Vostočném od 30. září. Dluh se v té době zvýšil na 48 milionů rublů. Poté, na začátku minulého měsíce, DEK obdržel nové platební záruky ve výši 23,1 milionu rublů do 20. října, ale platba dosud nebyla přijata.
Společnosti DEK a PSO Kazaň podepsaly v únoru 2020 dohodu o dodávkách elektrické energie do staveniště startovacího komplexu Angara. Jsou provedeny výpočty pro technologické napojení na energetické zařízení společnosti CENKI, provozovatele kosmodromu Vostočnyj.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse