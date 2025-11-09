Česká politika se stále a ostudně točí kolem Stanjurova trucování a koryt ve Sněmovně
9. 11. 2025 / Boris Cvek
Ze záznamu jsme mohli vidět podmínky, které si klade premiér (v demisi) Fiala (předseda ODS) a ministr financí (v demisi) Stanjura (první místopředseda ODS). Bartošek i Rakušan s podmínkami (jde o finance na obranu a Dukovany) souhlasí, jen by se o nich prý mělo jednat ve Sněmovně nad předloženým návrhem rozpočtu. Rakušan řekl jednu zásadní věc: končící vláda by měla předložit rozpočet, aby tento spor skončil a aby se debata mohla věnovat zásadním tématům. Úplně mě ohromilo, že si toho někdo z končící koalice všiml.
Pro novou většinu je samozřejmě trucování ministra Stanjury a to, že jej v tom ODS podporuje, velký dar, velká výhoda, což si pan Vondráček (ANO… ve studiu byl ještě pan Vondráček z motoristů, ale ten neřekl prakticky nic, co by stálo za pozornost, jen přizvukoval svému jmenovci) neopomněl užívat. Velkou výhodou je pro novou většinu i to, jak návrh rozpočtu zkritizovala, devastujícím způsobem, Národní rozpočtová rada.
Více mě ale zneklidnilo, protože to bylo něco nového, Vondráčkovo rozhořčení v souvislosti se vzájemným si vyčítáním minulosti ohledně voleb do vedení Sněmovny. Vondráček prohlásil, že jde o demagogii, která do televize nepatří. Není to náhodou začátek rétoriky, s jakou bude nová koalice měnit veřejnoprávní televizi k obrazu svému?
Pořad měl i úsměvné momenty. Zejména mi utkvěla dva. Bartošek tvrdil, že obsazení sněmovních výborů bylo stranám nadiktováno. Bylo mi lidovců najednou ukrutně líto, že nedopadli jako piráti, kterým nebylo nadiktováno nic. Žádný diktát, to je krása! Žádné koryto. Co si s těmi nadiktovanými koryty teď lidovci počnou? Druhým komickým číslem bylo Vondráčkovo tvrzení, že kandidát ODS nebyl zvolen místopředsedou Sněmovny, protože jde o tajnou volbu a převládly emoce. Moderátor to trefně okomentoval tím, že asi šlo o nějakou kolektivní emoci, která posedla snad všechny poslance nové koalice.
Tajná volba je holt tajná volba, to člověk nikdy neví, co se stane. Rakušan, zřejmě ve snaze pokračovat ve veselé tematice, prohlásil, že zvolena může být i kandidátka pirátů, protože tajná volba… Na druhou stranu, říkám si, piráti jistě nechtějí, aby jim bylo něco nadiktováno. Ale proč pak kandidují?
