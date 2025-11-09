Británie: BBC pod tlakem ultrapravice: rezignoval její ředitel a šéfka zpravodajství
9. 11. 2025
Jan Čulík
Známkou toho, jak je Británie (hlavně Anglie) pod sílícím tlakem ultrapravice a jak se ultrapravicové postoje normalizují, je skutečnost, že ultrapravice nyní donutila ředitele BBC i šéfku zpravodajství BBC k rezignaci. Záminkou byla skutečnost, že v padesátiminutovém investigativním filmu společnosti BBC byl citován hodinový projev Donalda Trumpa o útocích na Kapitol z ledna 2021 takovým způsobem, že editor citoval pár Trumpových vět ze začátku jeho projevu a na to nastřihl větu ze závěru jeho projevu, Podle mého názoru to šokující projev Donalda Trumpa, vyzývající demonstranty, aby "bojovali jak v pekle" nijak nezkreslilo.
Paradoxně je zpravodajství televize BBC v poslední době v podstatě nesledovatelné, protože je ostře bulvární a pravicové. Kritikové na sociálních sítích a především představitelé politické strany liberálních demokratů poukazují na to, že televize BBC nyní dává obrovský prostor ultrapravicové straně Nigela Farage Reform Party. Farage je v televizi BBC pořád, až tak, že tu televizi mnozí nyní kritizují jako "Farageovu televizi". Šéf liberálních demokratů:
Měřič ironie se právě rozbil.
BBC není dokonalá, ale je jednou z mála věcí, které stojí mezi našimi britskými hodnotami a převzetím naší politiky stylem Donalda Trumpa.
Vládnoucí Labouristická strana, která se skoro vůbec nyní neodlišuje od dříve vládnoucích konzervativců a projevuje různé fašizující tendence, především vyvolává nenávist vůči uprchlíkům, se za vedení BBC nepostavila.
Roky pravicové zaujatosti ve zprávách a publicistice BBC a nic se neděje, ale stačí rozzlobit Trumpa a generální ředitel z britské Konzervativní strany rezignuje...
To, co se dnes stalo v BBC, není nic menšího než puč, celonárodní ostuda. Představenstvo společnosti bylo fakticky podkopáno a osoby z jeho okolí spolupracovaly s nepřátelskými redaktory novin, bývalým premiérem a nepřáteli veřejnoprávního vysílání. Jedinými čestnými aktéry jsou zde Tim Davie a Deborah Turness.
V posledních týdnech je zpravodajství televize BBC posedlé nezprávami. Jednou z nich byl "skandál" jakéhosi asi pětatřicetiletého uprchlíka z Etiopie., který se údajně v anglických ulicích dotkl rukou kolena jakési čtrnáctileté dívky a řekl jí, že s ní chce mít děti, a pak se někde jinde dotkl rukou kolena jiné ženy. Docela si dovedu představit, že v Etiopii jsou poněkud jiné kulturní zvyklosti při chování mužů vůči ženám a aniž bych je nutně schvaloval, absolutně nemyslím, že šlo o "znásilnění", jak to kvalifikoval britský soud a naprosto zmateného tohoto nešťastníka odsoudil za ten dotek na ROK do vězení. Pak se ho úřady rozhodly deportovat, ale protože v Anglii je ve všem bordel, omylem ho namísto deportace propustily. Tímto se prosím zpravodajství televize BBC zabývalo jako hlavní zprávou asi tři týdny. Pak začalo být posedlé dalšími antiimigrantskými pitomostmi.
Co se týče údajné "levicovosti" BBC ohledně Gazy a další témat, mnozí na sociálních sítích poukazují na to, že televize BBC právě zaujímala v těchto tématem spíše ultrapravicové postoje. Je šokující, do jak silné míry do Británie proniká trumpovská propaganda a normalizace trumpovských lží.
Tim Davie rezignoval na funkci generálního ředitele BBC po obvinění ze „závažné a systémové“ zaujatosti ve zpravodajství
Davie sdělil zaměstnancům, že jeho odchod je „mým vlastním rozhodnutím“, ale BBC se chystá omluvit za způsob, jakým upravila Trumpův projev.
Tim Davie, generální ředitel BBC, a šéf BBC News rezignovali poté, co bývalý poradce korporace obvinil BBC z „závažné a systematické“ zaujatosti ve zpravodajství o tématech jako Donald Trump, Gaza a práva transsexuálů.
V šokujícím kroku Davie uvedl, že jeho odchod byl jeho vlastním rozhodnutím, ale BBC se chystá omluvit za způsob, jakým stanice upravila projev Donalda Trumpa.
Deborah Turness, šéfka BBC News, rovněž rezignovala. Reagovala tak na tvrzení bývalého poradce stanice, že trpěla zaujatostí.
Parlamentní výbor pro kulturu, média a sport dolní sněmovny dal BBC lhůtu do pondělí, aby reagovala na tvrzení Michaela Prescotta, bývalého nezávislého externího poradce výboru pro redakční pokyny a standardy (EGSC). Z této funkce odešel v létě.
Davie v neděli odpoledne zaslal zaměstnancům BBC zprávu, ve které uvedl: „Je to zcela moje rozhodnutí a jsem velmi vděčný předsedovi a představenstvu za jejich neochvějnou a jednomyslnou podporu po celou dobu mého působení, včetně posledních dnů.
S představenstvem pracuji na přesném načasování, aby v příštích měsících proběhl řádný přechod na mého nástupce.
Uvažoval jsem o velmi intenzivních osobních a profesních nárocích spojených s výkonem této funkce v těchto bouřlivých časech, které trvají již mnoho let, a také o tom, že chci dát svému nástupci čas, aby se mohl podílet na přípravě plánů charty, které bude realizovat.“
Tim Davie byl mnohými obviňován ze své dřívější práce pro britskou Konzervativní stranu. Absolutně to není a nebyl žádný levičák. Otřes.
